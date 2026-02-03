Corberán saca pecho antes de recibir al Athletic en Copa: ﻿"El Valencia quiere estar en semifinales﻿ y así lo vamos a vivir"

El técnico del Valencia ha puesto en valor el crecimiento de su equipo en las últimas semanas y asegura que van todo en la Copa: "Esperamos un gran ambiente porque es un partido muy grande"

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha pasado hoy por sala de prensa para atender a los medios de comunicación antes de recibir en Mestalla este miércoles al Athletic Club en los cuartos de final de la Copa del Rey, un partido que la prioridad absoluta del conjunto che.

Por todo ello, Corberán espera al Mestalla de las grandes ocasiones. "Esperamos un gran ambiente porque es un partido muy grande y Mestalla siempre responde", ha deseado aunque el míster espera que no sea el último momento de ilusión de la temporada: "No es el único momento de ilusión que nos queda por vivir esta temporada. El Valencia quiere estar en semifinales y así lo vamos a vivir".

Sobre el rival que tendrá enfrente, el Athletic, sabe Corberán que no pasa por su mejor momento, pero eso no le resta peligro ni dificultad al partido: "Sabemos que es un equipo muy competitivo. Me centro en el Valencia, en nuestra ilusión por estar en la siguiente ronda y en dar una alegría a nuestra afición. Estamos centrados en eso. ¿Las bajas del Athletic? No nos condiciona porque es un equipo que tiene muchas posibilidades y tiene jugadores que ocupan esa doble posición".

Pendiente de las molestias de Copete

De hecho, a Corberán le preocupa más el estado de sus jugadores, como es lógico: "Me centro en ver cómo estamos nosotros. Ver cuál es el estado físico de cada futbolista. Me centro en la forma en la que va a competir el Valencia, cómo están todos, ver cómo han recuperado futbolistas... Tuvimos en el partido previo cuatro futbolistas con alguna molestia gastrointestinal. Ver cómo están, si han recuperado o si no han recuperado. El cambio, por ejemplo, de Copete se debió a eso, a una molestia que tenía. Entonces tenemos que valorar bien cómo está el estado concreto y en detalle de cada futbolista en nuestra plantilla para tomar las decisiones que nos permitan hacer un once muy competitivo para mañana, igual que tener una plantilla que desde el banquillo pueda ayudar a competir".

El técnico del Valencia ha confirmado que todavía le quedan unas semanas para volver a ver sobre el césped a Julen Agirrezabala. "Conforme recuperemos a Julen y Thierry, las posiciones están cubiertas. Nos ha hecho daño al grupo la pérdida de Diakhaby. Hemos podido reforzar la plantilla actual, que era el objetivo. Hemos añadido perfiles y tenemos plenas garantías para seguir en liga e intentar pasar de ronda mañana", ha explicado el técnico.