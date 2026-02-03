Erik Bretos hace balance del mercado de fichajes de la Real Sociedad con mención a Sadiq: "La intención era culminar lo que no pudimos hacer en verano, como la salida de Sadiq"

El director deportivo de la Real Sociedad tilda de "muy buena" la venta de Umar Sadiq, que ha sido el principal objetivo del club en este mercado de fichajes de enero

La Real Sociedad da por concluido el mercado de fichajes tras moverse de manera activa y sumar un nuevo refuerzo, Wesley, a la plantilla para suplir la lesión de Kubo. El gran éxito en esta ventana de transferencia, según ha señalado Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, ha sido dar salida a los jugadores que no contaban para el club, como Umar Sadiq, que encontró asilo en el Valencia.

La salida de Umar Sadiq, la operación más importante del mercado de fichajes de enero de la Real Sociedad

Bretos ha arrancado su comparecencia con un resumen de las operaciones de la Real en el mercado invernal, con las salidas de Sadiq y Goti. "La intención en este mercado era culminar lo que no pudimos hacer en verano, como fue la salida de Sadiq", ha comentado Bretos que cree que su salida ha sido la mejor decisión para ambas partes. "No puedo decir que la contratación de Sadiq nos haya salido bien. El rendimiento de Sadiq no ha sido el que nos hubiera gustado a todos, él el primero. A partir de ahí, era buscar la mejor solución para todos. Y la solución encontrada ahora en este mercado es muy buena para la Real", subraya el director deportivo de la Real Sociedad. La operación más importantes de este mercado invernal ha sido la salida de forma definitiva de Sadiq al Valencia a cambio de cinco millones de euros, dejando así atrás una etapa oscura del nigeriano en San Sebastián.

Erik Bretos, "muy contento" con la plantilla de la Real Sociedad

En general, el director deportivo se ha mostrado "contento" con la plantilla que tiene la Real, tanto con el número como la calidad: "Rupérez está lesionado, y la vuelta de Odriozola nos da más opciones en defensa", ha añadido. Sobre el lateral donostiarra, ha dicho que ahora está "recogiendo los frutos" de tanto trabajar, e incluso ha confesado que ellos mismos le han visto "más fuera que dentro". A la delantera se suma Wesley, la única incorporación del mercado de fichajes de invierno de la Real Sociedad. "Es un jugador que viene de jugar partidos en el Al-Nassr, y tiene ritmo competitivo. Está preparado y estoy convencido de que nos va a ayudar", ha añadido sobre el nuevo extremo txuri urdin. También ha dejado claro que la Real tiene "la opción de decidir sobre el futuro del jugador con una opción de compra".