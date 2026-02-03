Mateu Lahoz sobre el error en la expulsión de Brais Méndez: "Responsabiliza al asistente número 2 de la expulsión, porque él no la vio"

El ex arbitro español saca los colores a Guillermo Cuadra Fernández por su actuación en el partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad. Mateu Lahoz señala que el colegiado no vio la agresión de Brais Méndez a paredes, por lo que no puede expulsar al futbolista sin juicio propio

La resaca del derbi entre el Athletic Club y la Real Sociedad sigue prolongándose, especialmente en San Sebastián, por la polémica roja que vio Brais Méndez y que supuso un soplo de aire fresco para el cuadro de Ernesto Valverde que encontró el gol del empate. Los 'txuri-urdines' se sienten perjudicados por la decisión arbitral y han recurrido desde el club a la roja que vio el gallego. El debate en torno a si es expulsión o no el encontronazo del ex del Celta con Paredes se extiende más allá del País Vasco. Mateu Lahoz, ex árbitro español, valoro el error de Guillermo Cuadra Fernández a su juicio y señala la clave del fallo arbitral: "Responsabiliza al asistente número 2 de la expulsión, porque él no la vio".

Mateu Lahoz sobre la expulsión de Brais Méndez: "No la vio"

El ex colegiado, en el programa del Día de Después de Movistar+, declaró que Guillermo Cuadra Fernández, árbitro del derbi vasco, se equivoca expulsando a Brais Méndez ya que "no vio" la supuesta agresión del jugador de la Real Sociedad a Paredes. "Fijaros, acaba de responsabilizar al asistente número 2 de la expulsión, porque él no la vio. Él no podía descifrar si había fuerza excesiva en esto, que es donde cabe la roja según reglamento", empieza comentando Mateu Lahoz que corrobora su teoría de que el árbitro no estaba atento a lo que ocurría sobre el césped con la imagen del gol de Guedes. "Pero es que también se perdió el gol. Lo chulo cuando alguien es árbitro es poder ver golazos, tiros,... en un terreno de juego. Pero fijaros, ¿Quién hubiera visto la mano de Berenguer en el tiro de Guedes? ¿El cuarto? ¿El primero? ¿El árbitro?", destacaba el ex colegiado.

Con todas esta pruebas, Mateu Lahoz, a parte de criticar la actuación de Guillermo Cuadra Fernández en el partido entre el Athletic Club y la Real Sociedad, avisa a los árbitro de que el fútbol debe verse de cara y no dar la espalda a lo que pasa sobre el terreno de juego, para no cometer los errores que Cuadra Fernández cometió. "No puede dar la espalda al fútbol, tiene que estar viendo cosas. Y es muy grave, y lo digo de corazón, que teniendo el VAR, la inversión del VAR, expulses a un jugador sin fuerza excesiva cuando rehúsas ir a verla. Una cosa es que confíes en tus asistentes y otra cosa es que aceptes juicios así", sentenció Mateu Lahoz.

La Real Sociedad recurre a la tarjeta roja de Brais Méndez

La Real Sociedad, por su parte, no se doblega ante la actuación arbitral de Cuadra Fernández y recurren para que le anulen la tarjeta roja a Brais Méndez de cara a los siguientes encuentros de LaLiga. "La Real Sociedad ha presentado alegaciones a la escandalosa tarjeta roja mostrada a Brais Méndez en el partido de ayer", comunicó el equipo vasco en sus redes sociales.