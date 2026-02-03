El futuro de Sucic, Kubo, Óskarsson o Zakharian, según Erik Bretos

El director deportivo de la Real Sociedad ha hecho balance de la plantilla actual tras el cierre del mercado de enero, centrándose en algunos nombres propios del vestuario...

Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, ha hecho balance del mercado de invierno en rueda de prensa. El dirigente ha explicado los motivos de la venta de Umar Sadiq y los de la continuidad de Karrikaburu, pero también ha repasado otros nombres propios de la plantilla txuri urdin.

Uno de ellos ha sido el de Take Kubo, lesionado. "Take tuvo una lesión muscular importante. Le hemos dado permiso para que vaya a Japón y le vean los médicos de la selección, de la mano con los nuestros. Vuelve esta semana y continúa el proceso con nosotros. Estamos en coordinación y el proceso va bien", ha explicado siendo consciente de que en verano tendrá muchos pretendientes: "Con respecto al mercado, no pienso en verano. Take es fundamental para nosotros. Estaba a un nivel altísimo y queremos recuperarlo lo antes posible".

El renacimiento de Álvaro Odriozola

"Lo que creo es que Álvaro está recogiendo los frutos de haber trabajado sin parar, de haber sabido sufrir momentos. Le hemos visto más fuera que dentro. La llegada del nuevo míster ha servido para que participe y ha entrado de maravilla. Lo que siento es que es un recurso más. Ha demostrado que puede ser válido. La confianza en Rupérez es la misma. Lo que nos da la recuperación de Álvaro sirve para que Iñaki pueda recuperarse sin que haya ese vacío. Aritz también es fiable. Nos da la confirmación de que el lateral está bien cubierto. La lesión de Rupérez está siendo difícil y tiene que enfocarse en eso. La confianza en él es indudable. Todo llegará".

Guedes, el más en forma del equipo

"Es el jugador que necesitábamos y somos el equipo que él necesitaba. Una conexión perfecta. Es un jugador de mucho talento, diferente, que nos está viniendo de maravilla".

Participación de Caleta-Car

"Ha tenido un rendimiento irregular en los primeros meses. En este mes ha estado más cerca de su mejor versión, con ese oficio por el que le incorporamos".

Sucic podría haber salido

"Este mes vemos que ha cambiado su situación. Ha sido titular en tres partidos, con un rendimiento interesante. El míster está contento, es importante en sus planes. Estoy viendo un Luka diferente, conectado. No tenemos dudas sobre su potencial. Estamos encantados de tenerle".

La situación de Zakharyan

"No hay que esperar toda la vida ni que no pase nada si no llega el rendimiento. Arsen tiene mucho talento, pero nos está costando que tenga continuidad. Tenemos ilusión por que vuelva a trabajar lo antes posible. Cuando se recupere, al míster le gusta. Desde su versatilidad y calidad tenemos que sacarle rendimiento. Confío en él".

La vuelta de Óskarsson

"Está ayudando ya. En el empate contra Osasuna, si no está Orri no existe".

Aritz Elustondo acaba contrato

"Es un jugador importantísimo en el vestuario y en el campo. Ahora le está tocando un momento en el que está siendo importante en el día a día y en el vestuario. Pasa desapercibido pero lo hace de maravilla. Tuve una conversación con él hace poco, tengo buena relación con él. Nos emplazamos a hablarlo más adelante. Veremos cómo van estos meses".