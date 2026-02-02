Movimiento 'tapado' del Betis para fichar a un delantero sobre la bocina

Manu Fajardo maneja alternativas en el apartado de salidas por si finalmente no se marcha Bakambu para garantizar la llegada del nuevo punta, lo que se espera en la seno de la entidad

El fichaje de Álvaro Fidalgo no ha cerrado ni mucho menos el mercado verdiblanco y en el Betis trabajan a destajo para incorporar a un delantero antes del cierre de esta ventana. Tanto es así que incluso en los medios del club han señalado que se esperan novedades en las próximas horas ante la actividad frenética de la dirección deportiva.

En este sentido, Manu Fajardo está apurando hasta el último momento para atar cabos y sellar operaciones ventajosas que solo son posibles sobre la bocina cuando a los clubes ya no les queda otra opción.

Así, el alto ejecutivo bético afronta el epílogo del mercado con varios frentes abiertos y diversos escenarios posibles a expensas de lo que ocurra Bakambu, con el que se mantienen en permanente contacto durante el día de hoy para tratar de convencerle de que acepte alguna de las propuestas que tiene sobre la mesa, con ventaja, a priori, para las ofertas españolas procedentes del Alavés y del Oviedo.

Fichar no depende únicamente del futuro inmediato de Bakambu, aún abierto

El congoleño se ha mostrado reacio hasta ahora a salir debido a sus circunstancias personales -su mujer está embarazada-, pero a esta hora todavía no está descartado que cambie de opinión para acelerar por su sustituto.

No obstante, el nuevo fichaje del Betis no depende exclusivamente del futuro inmediato del congoleño, pues, en principio, el Betis fichará igualmente para potenciar el ataque, para lo que ha abierto el abanico de opciones a tenor de que, con la llegada de Fidalgo, necesita imperiosamente liberar una ficha.

Una salida tapada por si falla el congoleño

Y es que las opciones de salidas no terminan en Bakambu y en el club están preparados para reaccionar con un adiós tapado dentro de los efectivos que no tiene peso en los planes de Pellegrini siempre y cuando tengan ficha del primer equipo. En este contexto, en La Palmeta se muestran reacio a vender a algún puntal pese a las ofertas que han llegado por Natan o Deossa, por ejemplo.

En este sentido, Fajardo contempla varias situaciones en la recta final de este mercado, con perfiles diferentes para el delantero en función de cuál sea la salida antes del cierre.

Fajardo maneja dos perfiles de delanteros

De ese modo, el adiós de Bakambu conllevaría el aterrizaje de un delantero contrastado con experiencia y rendimiento inmediato, mientras que su permanencia cambiaría la dirección hacia un punta joven en plena progresión que no supusiera un esfuerzo económico y complementara la vanguardia. Fajardo tienen avanzadas negociaciones para ambos casos.