Los pretendientes de Bakambu le hacen hueco y preparan la ofensiva final

El Oviedo está a punto de liberar otra ficha y uno de sus sueldos más altos con Brekalo, mientras que el Génova aprieta por un punta e ingresará una buena cantidad sobre la bocina por Norton-Cuffy

A apenas 48 horas de que cierre en España la ventana invernal de transferencias, el futuro de Cédric Bakambu sigue en el aire. El Real Betis, como ya quedó explicado por activa y por pasiva, necesita que salga alguien para reforzar la plantilla y, aunque Manuel Pellegrini no parece contar demasiado con él pese a dejar caer luego que prefiere reforzar antes otras demarcaciones, el señalado es el congoleño. No va a haber ya casi con toda seguridad una gran venta (se manejaron sondeos por Sergi Altimira, Natan de Souza, Valentín Gómez, Pablo Fornals o Pablo García), al tiempo que Ricardo Rodríguez y el 'Chimy' Ávila descartaron moverse hasta verano, un camino que desea imitar el '11'.

Así las cosas, sus inminentes paternidad y final para la repesca mundialista suponen dos razones de peso para la continuidad del ex villarrealense, que podría elegir, además, libremente su destino en julio o agosto, con suerte después de jugar la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá, con la posibilidad de embolsarse una jugosa prima de fichaje para abrochar su carrera de la mejor forma. Con todo, los responsables verdiblancos tratan a última hora de convencerle de un cambio de aires que libere el espacio salarial justo para un retoque arriba, con alternativas en España, Italia y Arabia Saudí (en la SPL cierran después, aunque no tendría mucho sentido dejarle ir sin poder fichar).

Aunque Bakambu insiste en no moverse ahora, varios de sus pretendientes mueven ficha y siguen bien posicionados por si, finalmente, el de Yvry-sur-Seine cede. Por un lado, el Real Oviedo, con un margen en el LCPD de unos dos millones de euros para acometer la operación, está a punto de traspasar a Josip Brekalo al Hertha de Berlín, con otros clubes transalpinos en la carrera. El croata se cayó a última hora de la lista ante el Girona FC y viajó a Alemania. Los del Principado podrían deshacerse de una de sus fichas más altas y, a pesar de los rumores, su propio entrenador, Guillermo Almada, encartaba al ariete bético.

También el Génova insiste por Cédric. Su director deportivo, Diego López, acaba de volver de la Península Ibérica, dejando avanzado el Portugal el fichaje del pivote Mathias de Amorim y conversando también en persona con los dirigentes verdiblancos y el propio Bakambu para decantar la balanza a su favor. Incluso, tras cerrar la contratación del central del Rennes Leo Ostigard, quiere concretar el de un atacante experimentado. Encima, podría hacerlo con más argumentos económicos para contentar al Real Betis y al internacional congoleño, ya que puede ingresar sobre la bocina una millonada por el lateral diestro Brooke Norton-Cuffy, en la órbita de Juventus e Inter de Milán.

Alavés e Inter de Porto Alegre, a otra cosa

Otros dos clubes interesados en Cédric Bakambu han virado su punto de mira en las últimas horas. De esta forma, el Internacional de Porto Alegre se ha decidido por la repatriación de Alerrando, cedido por unos 420.000 euros por parte del CSKA de Moscú con opción de compra. Mientras tanto, el Deportivo Alavés ha optado por cubrir las salidas de Carlos Vicente y Nikola Maras con el extremo ex de la SD Huesca Ángel Pérez y el central finlandés procedente del NK Istra de Croacia Ville Koski. Sigue buscando Sergio Fernández un punta para acompañar a Lucas Boyé y Toni Martínez, aunque precisarían del adiós no deseado de Mariano Díaz. Gusta el congoleño, pero, ante sus reticencias, se estudian vías alternativas.