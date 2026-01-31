Las dos posiciones que Pellegrini considera prioritarias para ser reforzadas ahora

Aunque al 'Ingeniero' no le importaría cambiar a Bakambu por otro artillero contrastado, confía en el 'Chimy' y Ruibal como complementos al 'Cucho' arriba, decantándose por otras lagunas si sólo puede llegar un refuerzo

"Bakambu sigue estando citado. Le llegan más las críticas porque no estuvo acertado el otro día, pero le pasa a muchos. Es un tema que no lo manejo ahora que se va a cerrar el mercado. Se habla mucho externamente, sobre Cédric y los delanteros, pero no es lo mismo internamente. Por supuesto que hay que hacer una evaluación. La delantera es una posición donde hay muchas alternativas. Aparte de él, está el 'Chimy', está está Aitor, está 'Cucho'... A lo mejor en otras tenemos más carencias por lesiones. Así que prefiero, como digo, no hablar de ese tema, porque dentro de eso tendríamos que profundizar. También está dónde se necesita, quién es el nombre, cuánto cuesta, cuánto se puede pagar...".

Sorprendía a propios y extraños este sábado Manuel Pellegrini dejando caer que, pese a todos los ríos de tinta y horas de radio y TV 'derramados', habría comunicado a Manu Fajardo y el resto de la comisión deportiva del Real Betis que, puestos a elegir y priorizar, su petición para este mercado invernal va por otros derroteros. Sin duda, con un mayor margen de maniobra por la existencia de fondos, plazas y salidas conformes, un '9' que compita con mayores argumentos por la titularidad con el colombiano estaría en la lista de la compra, pero, con la contención necesaria en el gasto, el chileno considera que hay más urgencias en otras líneas.

Aparte, el 'Ingeniero' ya ha dejado claro que, si puede quedarse como está (sin fichajes, pero sin fugas importantes), tampoco le importa. Porque lo importante es que sea refuerzos y no nombres nuevos. Y es que, a estas alturas de temporada, el proceso de adaptación debe recortarse al máximo para que el que aterrice pueda aportar antes de que expire la temporada. Por eso mismo, mucho mejor si ya conoce LaLiga y el idioma, si no sale de una larga y complicada lesión, si está jugando (mucho o poco) con su actual conjunto pero busca más minutos... No es una ventana para experimentos o caprichos, sino para oportunidades de mercado.

Las preferencias de Pellegrini a la hora de fichar de aquí al lunes por la noche

Considera Manuel Pellegrini que, de quedarse 'Chimy' Ávila y/o Cédric Bakambu, dado que juega con un solo delantero nato, tiene suficientes argumentos arriba con ellos (o uno de los dos) más 'Cucho' Hernández y el polivalente Aitor Ruibal, que apunta a titular este domingo contra el Valencia CF. Sin embargo, con Junior Firpo saliendo de una lesión y entrando en la siguiente, así como Ricardo Rodríguez tampoco demasiado fino, un lateral zurdo como el apalabrado Nazinho permitiría liberar a Valentín Gómez para ejercer sólo de central zurdo.

Además, con Giovani Lo Celso a la espera de un parte médico que promete ser desolador (que posiblemente confirme que no estará de vuelta hasta abril) y todas las dudas del mundo sobre Isco Alarcón, se queda solo para la media punta Pablo Fornals, a quien el míster ve más como elemento creativo del doble pivote, pero que, como esta semana, 'exprime' como enganche. Las pruebas con Ezequiel Ávila y Rodrigo Riquelme por dentro y por detrás del delantero no han resultado convincentes, como tampoco Pablo García.