David Silva respalda a Manuel Pellegrini: "Lo conozco perfectamente"

El canario, a sus órdenes 117 partidos en el Manchester City, cree que el chileno es un ganador y "un entrenador ideal" para "ganar y estar en finales"

"Bueno, cuando te acostumbras a hacerlo bien, a ganar y a estar en finales, no es tan fácil mantener ese nivel y seguir luchando por títulos. Pero creo que Manuel Pellegrini lo está haciendo bien y que tiene crédito al haber llevado al Real Betis a ganar y a estar en finales importantes (en referencia a la Copa del Rey 21/22 y la Conference League 24/25). Eso no es fácil. Manuel es un entrenador ideal", consideraba David Silva sobre su ex entrenador durante la entrevista concedida a 'As', en la que repasa muchos momentos de su dilatada carrera, que no fue más larga (en la Real Sociedad, cuando parecía que acabaría volviendo a Mestalla) por culpa de las lesiones.

A la hora de valorar las opciones de clasificación de los verdiblancos este jueves en la vuelta de los octavos de final de la Europa League, después del 1-0 en la ida en Atenas ante el Panathinaikos, el zurdo se mostró optimista: "El resultado del Betis no fue bueno, pero juega la vuelta en casa, donde siempre se hace fuerte con la afición que tiene. Conozco a Manuel perfectamente, sé que lo darán todo y que también tendrán sus posibilidades. Puede pasar cualquier cosa".

Clave en sus tres años en el City; al frente, un técnico recién llegado a LaLiga

Solamente el portero Joe Hart, los mediocentros Fernandinho y Yaya Touré, y el carrilero diestro Jesús Navas han jugado más minutos con Manuel Pellegrini en el Manchester City que David Silva, que supera los 9.000 en competición oficial (9.066 en concreto), repartidos en 117 partidos (de ellos, 108 como titular y algo más de la mitad, 61, siendo sustituido), en los que el menudo mediapunta canario marcó 24 goles y repartió 39 asistencias. No se puede negar, por tanto, que el otrora internacional español conoce bien al chileno, pues militó en los 'sky blues' y fue relevante en las tres campañas con el 'Ingeniero' en ese banquillo.

El colmo de la confianza del santiagués se lo lleva el actual entrenador del RCD Mallorca, un Martín Demichelis al que entrenó ocho temporadas y que ya quiso traerse como ayudante en 2020, cuando firmó por los verdiblancos. Roza el otrora central los 21.000 minutos. Después, aparecen nombres ilustres del Villarreal CF como Marcos Senna, Javi Venta o Gonzalo Rodríguez, un Santi Cazorla a quien también adiestró en el Málaga CF, y hasta dos béticos: Isco Alarcón, al que convenció de venir tras convertirle en estrella como albiazul, y Aitor Ruibal, la 'navaja suiza' de Pellegrini en Heliópolis.