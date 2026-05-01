Pablo García cree en la salvación, pero avisa: ya no hay margen de maniobra

El extremo del Parque Alcosa, que jugará su sexto encuentro con el filial tras firmar en los cinco anteriores cuatro goles y una asistencia, pide el apoyo de la afición, que siempre "es un plus", porque sólo vale ganar al Antequera: "Nos puede definir si seguir soñando o nos puede hundir definitivamente"

Entradas gratuitas para los abonados, casi regaladas (cinco euros) para sus acompañantes y sólo el doble (10 euros) para el público en general. El Real Betis está echando el resto para que la Ciudad Deportiva Luis del Sol luzca sus mejores goles en la primera de las cuatro finales que quedan al primer filial en pos de la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF. Habrá dos en Los Bermejales, este sábado con el Antequera CF y dentro de dos fines de semana con la SD Tarazona, con salidas al campo del Real Murcia y el FC Cartagena. La diferencia que tiene que salvar, de cinco puntos. Un duro desafío, aunque los que están dentro aún creen.

Es el caso de Pablo García, al que no se le han caído los anillos por paliar su falta de minutos en Primera división echando una mano al Betis Deportivo, con el que lleva entrenándose toda la semana. Hasta la fecha, el de Alcosa ha disputado cinco partidos con el segundo equipo heliopolitano, marcando cuatro goles (consecutivos en los primeros tres, dos de ellos en el derbi chico) y brindando una asistencia. Y va a por el sexto con la moral a tope, pero con la verdad por delante: "Se ha demostrado que durante las últimas semanas el equipo ha competido muy bien; para nosotros es una final, el partido más importante del año, ya que es el que nos puede definir si seguir soñando con esta permanencia o el que ya nos puede hundir definitivamente".

Pablo García: "El equipo está mentalizado; que no quede nada que reprocharnos"

En declaraciones a los medios oficiales del club, Pablo García llamaba a filas al beticismo: "La afición siempre es un plus importante para nosotros, ya que tenemos una masa de gente muy grande detrás y sería súper bonito y súper importante eso, que acudiera mucha gente al partido de este sábado, que animo a que venga todo el mundo que pueda; es muy buena hora (18:30). El equipo está mentalizado, está trabajando bien (la semana de entrenamiento está siendo muy buena) y estamos todos focalizados en que hay que darlo todo por el compañero, por nosotros, por toda la gente que nos ve, que yo creo que es mucha y que confía tanto en nosotros. No quiero que quede nada que reprocharnos; estoy seguro de que todo el equipo va a dar lo máximo posible".

Emmanuel deberá cumplir sanción, pero regresa Morante

La nómina de altas y bajas para el encuentro de este sábado 2 de mayo a partir de las 18:30 horas ante el Antequera CF en la Ciudad Deportiva Luis del Sol la encabeza Emmanuel N'Goran, expulsado en los albores de la visita del Betis Deportivo ante el Atlético Madrileño, que terminó con 3-1 para el filial colchonero, pese a que los verdiblancos lograron empatar con uno menos y rondar la remontada, cayendo sólo en la recta final. Se perdió esa cita José Antonio Morante, que vuelve de sanción, sin que haya caído nadie por acumulación de amonestaciones (están a las puertas Gnangoro Bouare, Aitor Gismera, Ginés Sorroche, Borja Alonso y Óscar Masqué). Siguen lesionados Carlos Reina, Ismael Barea y Antonio Toral, los dos últimos ya hasta la campaña que viene.