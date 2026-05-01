El Betis Deportivo cree y pide el calor de su afición: las claves de la salvación, según Manu González y Dani Fragoso

El joven portero verdiblanco, una de las piezas esenciales del filial, y el entrenador que ha puesto los cimientos para convertir el milagro en una posibilidad explican los motivos para confiar en la permanencia en Primera Federación y envían una petición al beticismo para el duelo de este sábado contra el Antequera: "Que se llene la Ciudad Deportiva Luis del Sol"

La plantilla del Betis Deportivo ha realizado en la mañana de este viernes su último entrenamiento previo a la importantísima cita de este sábado contra el Antequera CF, en la primera de las cuatro finales por la salvación que afrontan con plena confianza de remontar los cinco puntos que le separan de conseguir el complicado objetivo de la permanencia en el Grupo 2 de la Primera Federación. El filial cree al máximo y necesita que el beticismo también crea en ellos.

El plantel verdiblanco encara este duelo con máxima motivación, totalmente esperanzados de "dar guerra" y de aprovechar especialmente las dos citas que disputará en casa. En este sentido, el referencial portero Manu González y el entrenador Dani Fragoso han realizado un nuevo llamamiento a la afición para "que se llene la Ciudad Deportiva Luis del Sol" a partir de las 18:30 horas de este sábado, 2 de mayo.

"Lo estamos dando todo y la salvación es posible", manifiesta el portero bético Manu González

"Quedan cuatro finales, 12 puntos por jugar. No depende de nosotros, pero a día de hoy te puedo decir que lo que está en nuestra mano lo estamos dando todo. Yo creo que se ve también a la hora de jugar, por cómo estamos jugando. Tenemos otra disposición y la verdad es que, en el partido del otro día (derrota por 3-1 ante el Atlético Madrileño) acabamos con muy buenas sensaciones a pesar de la derrota. La verdad, nos vimos influidos por tener un jugador menos desde el principio del partido", ha recordado Manu González sobre la expulsión de Emmanuel Ngoran en el minuto 2.

"Yo creo que todo es posible", ha remarcado el portero internacional con la selección española sub 19, expresando la confianza que el vestuario del Betis Deportivo alberga de cara a estas cuatro finales que le quedan a la liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF, empezando por la de este sábado, en casa ante el Antequera: "No es un rival fácil, además es un equipo que propone jugar, que va a intentar quitarnos el balón, pero tenemos carácter y personalidad para poder jugar nosotros con el balón y tener el control del partido".

Manu González y Dani Fragoso apelan a la ayuda de la afición del Betis en las dos finales en casa

El filial del Betis está cuarto por la cola con 35 puntos, a cinco de la salvación que marca el Juventud de Torremolinos con 40; los mismos que tiene el Nástic de Tarragona, ahora mismo cerrando ese quinteto de plazas de descenso a Segunda RFEF. Uno menos tiene la SD Tarazona (41), que también está dentro de la pelea y es el otro partido que le queda a los pupilos de Dani Fragoso en la Ciudad Deportiva Luis del Sol además de la cita de este sábado contra el Antequera CF, choques que alternará con visitas al Real Murcia y al FC Cartagena.

"Nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte, tanto desde dentro del campo como desde fuera. Nos estamos cuidando a tope y éste es otro partido donde sabemos que la gente va a venir a apoyarnos este sábado. Siempre es muy importante sentir el apoyo de de los fans, de la familia... Nuestra gente siempre viene a vernos y eso nos motiva a los jugadores que estamos en el campo", ha añadido Manu González, sobre la afluencia que se espera en las gradas tras la decisión del club de poner entradas gratuitas para los socios y a sólo 10 euros para el público en general.

En la misma línea se ha expresado Dani Fragoso en la previa de esta final contra el Antequera: "En casa tenemos también dos partidos muy bonitos, éste del Antequera y luego Tarazona. También vamos a Murcia y Cartagena, pero primero miramos este partido con el Antequera, que es el más importante que tenemos y lo afrontamos con el plus que nos da nuestra aficiñón, que siempre nos lleva en volandas. Necesitamos que vengan, mientras más gente mejor y ojalá que la ciudad deportiva se llene, porque estos chicos se lo merecen por el esfuerzo que están haciendo y porque seguro que les vamos a dar una alegría".

Las claves para la permanencia del Betis Deportivo en Primera Fedración: "Vamos a dar guerra"

"Son cuatro finales las que nos quedan, cuatro partidos muy bonitos donde donde nos jugamos la temporada", ha remarcado el entrenador del Betis Deportivo, que confía en la remontada para lograr la salvación: "Sí, por cómo están compitiendo, por cómo están jugando, por la alegría con la que están llevando todo esto y, sobre todo, porque el primer partido lo jugamos en casa con nuestra afición. Yo creo que va a ser clave este partido que jugamos con nuestra gente, como te digo, y la verdad es estamos muy ilusionados con los cuatro partidos que nos quedan", ha insistido Fragoso."Esa era la clave, ¿no? Que a estos últimos partidos llegáramos con posibilidades y así estamos. Ya no sólo a nivel de resultados, sino también de gol, de buenas sensaciones, de saber competir... Los chicos están creyendo, están afrontando con naturalidad esta situación, que era un poco complicada. Estamos viendo un poquito el sol, estamos cerca, sabemos que no dependemos de nosotros, pero vamos a dar mucha guerra en estos cuatro partidos que quedan", ha finalizado un técnico que ha enchufado a esta jovencísima plantilla.