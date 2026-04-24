Atlético Madrileño 3-1 Betis Deportivo: Se da un tiro en el pie, roza la hazaña y se ahoga en la orilla

La tempranera expulsión de Emmanuel lastró al filial verdiblanco, que tuvo arrestos para empatar con diez y maniatar a un anfitrión que lucha por el ascenso, gracias también a las intervenciones de Manu González, que erró paradójicamente en la acción que terminaría con el 2-1

El Betis Deportivo, sin el sancionado José Antonio Morante ni los lesionados Carlos Reina, Ismael Barea y Antonio Toral pero de nuevo con el refuerzo de Pablo García, visitaba este viernes al candidato al ascenso Atlético Madrileño con la urgencia de seguir sumando para apurar sus opciones de permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF, con cinco puntos de desventaja con la permanencia a falta de otras tantas jornadas. Sin embargo, la roja directa a Emmanuel nada más empezar fue un golpe al mentón a la postre imposible de superar.

Comenzó atacando el filial colchonero, hasta el punto de que Ian Forns y Emmanuel N'Goran debieron emplearse a fondo para bloquear las escaramuzas de Iker Luque y Romeo Hueso. Pero el partido iba a cambiar radicalmente antes del séptimo minuto, tras pedir Fernando Torres la revisión en el FVS de una posible roja directa al marfileño, que agarró a Miguel Cubo cuando era el último hombre. Tras pensárselo muy bien, López Jiménez mandó inmediatamente a la caseta al central visitante. Jarro de agua fría y Gnangoro Bouare retrasaba su posición.

Las expectativas béticas, lógicamente, cambiaban radicalmente antes siquiera de romper a sudar en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. Con la contra como casi único argumento, se defendían con balón y personalidad los de Dani Fragoso, que vieron cómo el propio Cubo pugnaba dentro del área con Jorge Oreiro para mandarla arriba a bocajarro, pero también cómo Pablo García medía mal en su salto en posición franca para cabecear igualmente por encima del larguero un gran servicio de Óscar Masqué.

Con todo, la insistencia rojiblanca tendría premio antes del ecuador de esta fase inaugural: Arnau Ortiz percute por izquierda, se marcha bien de su par sobre la línea de fondo y regala el 1-0 a Adrián Corral, que sólo tuvo que 'fusilar' a Manu González, que salvaba con los pies a renglón seguido el segundo de Rafa Llorente. Se resistía a tirar la toalla tan pronto el Betis Deportivo, que lo intentó de nuevo por medio de Pablo García (se interpuso Aleksa Puric) y Gnangoro Bouare, cuyo disparo desde la frontal se marchó rozando la base del poste.

En el 29, Dani Pérez rescataba un balón en área propia para encontrar entre líneas al atacante del Parque Alcosa, quien habilitó en la izquierda a un Borja Alonso que lograba batir a Salvi Esquivel. Un meritorio empate que quedaba anulado de manera incomprensible, pues no había fuera de juego del canario ni mucho menos estorbó luego Rodrigo Marina al cancerbero colchonero. Acudió, como cada vez que una acción acaba en gol, el árbitro al monitor para terminar validando la igualada de los esta jornada celestes.

A poco del intermedio, Manu González se lucía a tiros de Iker Luque y Javi Serrano, justo antes de un córner en el que Rafa Llorente cabeceó a quemarropa para que el isleño la sacara en la mismísima línea. Volvió a acudir López Jiménez al 'video support' para intentar discernir si había entrado o no, decantándose por lo segundo. Suficientes argumentos para añadir nueve minutos al primer tiempo, con un 2-1 de Arnau Ortiz anulado por posible falta previa de Llorente a Oreiro que, aunque se mantuvo así, no pareció para tanto.

Tras el paso por vestuarios, con cambio de sistema incluido, se rearmó el Atlético Madrileño en pos del segundo, pero el que más cerca anduvo de lograrlo fue Óscar Masqué, con un centro-chut que exigió la estirada de Salvi Esquivel. Seguía haciendo encaje de bolillos con diez el cuadro andaluz, que se libró de otra reclamación de penalti vía FVS y acumuló otra buena llegada por medio de Gnangoro Bouare, aunque una mala salida de Manu González, que se redimió en primera instancia, terminó costando el gol de Rayane Belaid.

Sin nada ya que perder, Dani Fragoso tocó a rebato refrescando su vanguardia en busca de la hazaña. Casi la logra Ginés Sorroche, aunque Marko Perovic y, sobre todo, Arnau Ortiz y Rayane Belaid, ambos casi a puerta vacía, desaprovecharon lo que habría sido la sentencia, finalmente lograda por Jorge Castillo en las postrimerías. En el alargue, la había tenido de cabeza Yanis Senhadji, pero su cabezazo se marchó rozando el palo, mandando otro a las manos de Salvi Esquivel antes del mazazo definitivo.

Ficha técnica del Atlético Madrileño - Betis Deportivo de Primera RFEF

Atlético Madrileño: Esquivel; Romeo (Perovic 46'), Puric (Jano Monserrate 67'), Dani Martínez, Adrián Corral; Iker Luque, Bellotti (Barboza 67'), Javi Serrano, Arnau Ortiz (Castillo 85'); Rafa Llorente y Cubo (Rayane Belaid 46').

Betis Deportivo: Manu González; Masqué (Bladi 73'), Oreiro, Emmanuel N'Goran, Ian Forns; Gnangoro, Dani Pérez, Corralejo (Yanis Senhadji 86'); Pablo García (Kwame Sosu 79'), Borja Alonso (Sorroche 73') y Rodrigo Marina (Rubén de Sá 73').

Árbitro: López Jiménez (catalán). Roja directa al heliopolitano Emmanuel N'Goran (7'). Amarillas a los locales Cubo, Puric, Javi Serrano, Perovic y Rayane Belaid, así como a los visitantes Borja Alonso, Dani Pérez, Gnangoro y Oreiro.

Goles: 1-0 (20') Adrián Corral; 1-1 (31') Borja Alonso; 2-1 (70') Rayane Belaid; 3-1 (96') Castillo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 34ª del Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Centro Deportivo Alcalá de Henares de la localidad madrileña.