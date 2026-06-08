El Real Zaragoza inicia su nuevo proyecto en Primera Federación con cinco fichajes

El conjunto aragonés firma de una tacada a Raúl Pereira, procedente del Cádiz CF, junto a Peter Adamo, Jaume Jardí, Rubén Díez y Anartz Peña para buscar su regreso a LaLiga Hypermotion bajo las órdenes de Ibai Gómez

El Real Zaragoza ya ha empezado a construir su nuevo proyecto en Primera Federación. Tras una temporada dramática que acabó con el descenso, la dirección deportiva liderada por Lalo Arantegui ha confirmado varias incorporaciones para intentar devolver al club cuanto antes al fútbol profesional.

Entre los primeros movimientos destacan Peter Ademo y Raúl Pereira, dos fichajes llamados a reforzar zonas clave del equipo. Junto a ellos, también llegan Jaume Jardí, Rubén Díez y Anartz Peña, dentro de una remodelación profunda de la plantilla bajo el mandato de Ibai Gómez.

Peter Ademo, físico y equilibrio para el centro del campo

Uno de los fichajes más llamativos es el de Peter Ademo. El mediocentro nigeriano, de 23 años, llega procedente del Sheriff Tiraspol y firma por cuatro temporadas, una apuesta de largo recorrido para una posición que el Zaragoza necesitaba reforzar con urgencia.

Ademo es un pivote natural. Su llegada responde a una necesidad evidente: reconstruir una medular que fue una de las zonas más débiles del equipo durante la última temporada en Segunda división. El conjunto aragonés necesita más físico, recuperaciones y capacidad para sostener partidos incómodos en una categoría especialmente exigente.

El centrocampista comenzó su carrera en el Dainava de Lituania, donde fue ganando protagonismo hasta disputar 19 partidos en su segunda campaña, con un gol y dos asistencias. Su rendimiento le permitió dar el salto al Sheriff Tiraspol en 2023, aunque antes de consolidarse pasó también por una cesión al Dinamo de Bucarest.

Su crecimiento definitivo llegó esta última temporada, en la que disputó 40 partidos, acumuló más de 1.300 minutos y aportó cuatro goles y tres asistencias. Para un pivote, son cifras que reflejan capacidad para llegar desde segunda línea y no limitarse al trabajo defensivo.

Raúl Pereira cambia el Cádiz por una oportunidad en Zaragoza

El otro nombre propio es Raúl Pereira. El lateral izquierdo, natural de Algeciras, llega traspasado desde el Cádiz, club en el que se formó desde su etapa de cadete y con el que esta temporada ha tenido oportunidades en el primer equipo.

Pereira disputó 16 partidos con la primera plantilla cadista, pero su protagonismo de cara al nuevo curso no estaba garantizado. Por eso, su salida al Zaragoza aparece como una oportunidad para ganar minutos, continuidad y responsabilidad en un club histórico que necesita reconstruirse desde la base.

El Cádiz, eso sí, se reserva un porcentaje de una futura venta. La fórmula permite al conjunto amarillo dejar salir a un canterano que podía tener poco espacio, pero mantener una vía económica si el jugador crece y se revaloriza en La Romareda.

Jaume Jardí, Rubén Díez y Anartz Peña completan la primera tanda

Además de Ademo y Pereira, Lalo Arantegui ha confirmado otros tres fichajes: Jaume Jardí, Rubén Díez y Anartz Peña. Tres incorporaciones que refuerzan líneas distintas y que muestran la intención del Zaragoza de actuar rápido después del descenso.

Jaume Jardí llega para aportar alternativas en ataque. El club necesitaba sumar perfiles ofensivos capaces de dar movilidad, desborde y gol en una categoría donde los partidos suelen ser cerrados y en la que tener soluciones arriba puede marcar diferencias.

Rubén Díez aparece como una incorporación de experiencia y conocimiento competitivo. Su llegada debe ayudar a elevar el nivel técnico del equipo y aportar criterio veterano a una plantilla que tendrá que asumir el peso de los partidos en muchos escenarios.

En la portería, Anartz Peña completa esta primera lista de movimientos. El Zaragoza también necesitaba reforzar una posición clave para iniciar el nuevo ciclo, y firma a un guardameta que ha disputado 18 partidos en el Arenas Club durante la última campaña de 1ª RFEF.

El Zaragoza busca hambre, físico y estabilidad tras el descenso

La elección de estos cinco nombres no parece casual. El Real Zaragoza necesita dejar atrás una temporada muy dura y construir una plantilla preparada para competir en una categoría compleja, alejada del foco mediático de Segunda, pero llena de equipos incómodos y campos difíciles.

Ademo aporta músculo y equilibrio. Pereira, recorrido y juventud. Jardí, alternativas ofensivas. Rubén Díez, experiencia y calidad. Anartz Peña, competencia bajo palos. Son perfiles diferentes, pero todos responden a una misma idea: crear un equipo más fiable, más intenso y más adaptado a la Primera Federación.

El objetivo será regresar cuanto antes al fútbol profesional, pero el club sabe que no bastará con el escudo. La categoría obliga a competir con humildad, regularidad y una plantilla compensada, ahora bajo las órdenes de Ibai Gómez.

Lalo Arantegui acelera una reconstrucción sin margen de error

El descenso ha dejado al Real Zaragoza en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Por eso, la planificación no admite demasiadas dudas. Lalo Arantegui ha empezado pronto y con varios movimientos ya cerrados para que el nuevo proyecto tome forma cuanto antes.

La llegada de Peter Ademo y Raúl Pereira simboliza el inicio de esa reconstrucción. Dos futbolistas jóvenes, con margen y con necesidades claras de crecimiento, que aterrizan en La Romareda para hacerse importantes. Junto a Jaume Jardí, Rubén Díez y Anartz Peña, forman la primera base de un Zaragoza obligado a levantarse para volver al fútbol profesional.