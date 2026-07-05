El Zaragoza se resigna con Adrián Liso: oportunidad para el Sevilla

Siguen sin llegar ofertas a La Romareda que se acerquen siquiera a las pretensiones económicas del club aragonés, con lo que cada día que pasa gana más fuerza la vía de una cesión con opción de compra

El Sevilla FC busca seguir avanzando en su planificación de la 26/27 con varias prioridades sobre la mesa. Tras cerrar el regreso de Odysseas Vlachodimos, el fuego de la portería ha quedado controlado (aunque se busca otro meta). Ahora, una de las mayores urgencias se ubica en el centro del campo, ante la falta de alternativas en el pivote defensivo, si bien el ruso Umyarov se va de precio. Pero también hacen falta jugadores de banda, pues Januzaj ya ha hecho las maletas y se planean las ventas de Rubén Vargas y Ejuke.

Para subsanar esa necesidad, hace algunas semanas que José Ignacio Navarro movió ficha por Adrián Liso, que ha regresado al Real Zaragoza tras su préstamo en el Getafe. En realidad son muchos los equipos que andan tras los pasos del joven futbolista aragonés, de 21 años, pero la entidad sevillista es de las que más interés ha puesto para intentar hacerse con sus servicios. Pero no alcanzará los 3 millones de euros que pide el club maño, planteando una cesión con opción de compra en su lugar.

El Sevilla FC ya dejó claro hasta dónde puede llegar

Como informó ESTADIO Deportivo, desde la dirección deportiva nervionense le han trasladado su interés a los agentes del extremo. Pero al mismo tiempo le han hecho saber hasta dónde pueden llegar, conociendo a su vez que el Real Zaragoza, llegado el caso, querría que la opción de compra sea obligatoria o que al menos lo fuese si se cumplen determinados objetivos de rendimiento. Una petición que ha llevado al Sevilla FC a esperar acontecimientos.

En este sentido, El Periódico de Aragón apunta que la idea en La Romareda sigue siendo traspasar a Adrián Liso por el valor de mercado que le otorga la web especializada Transfermarkt (3 millones). Pero sigue sin llegar una oferta que se acerque siquiera a esa cantidad, por lo que cada día gana más fuerza la posibilidad de que vuelva a salir cedido con opción de compra, a lo que sí podría aspirar el club nervionense.

El deseo de Adrián Liso juega a favor: quiere seguir en LaLiga

Por su parte, el extremo zaragozano estaría dispuesto a mudarse a la capital hispalense, aunque al mismo tiempo está escuchando a todos los que equipos preguntan, que son muchos. Así, el Zaragoza ya recibió dos propuestas firmes procedentes de un conjunto de Países Bajos y otro de Bélgica. Pero Adrián Liso es reacio a marcharse a ambos países y desea seguir en España. Ninguno de ellos, además, pasaba de ofrecer un préstamo remunerado asumiendo la totalidad de la ficha del extremo, por el que también han mostrado un fuerte interés el Rayo Vallecano y el Venezia italiano, que puede ponerle sobre la mesa un mejor contrato, como otro conjunto de la MLS que también se ha posicionado.

Una larguísima lista de pretendientes

En Italia, además, ha sido relacionado con Parma, Genoa y Torino, así como en Grecia con el Olympiacos de José Luis Mendilibar. En España, mientras tanto, la lista de equipos que lo han tanteado, más allá de Sevilla FC y Rayo, es bastante larga. Levante, Valencia, Osasuna y Elche lo han sondeado, descartando en principio la opción del Mallorca tras su descenso. Todo ello, sin olvidar que el Getafe tampoco ha tirado la toalla tras acogerlo cedido este último curso, aunque rechazó ejercer la opción de compra pactada el pasado verano, que ascendía a 3 millones de euros por el 50% del pase, presentando en su lugar una propuesta de entre 1 y 1,5 millones por un porcentaje superior, la cual fue rechazada.

Todos juegan con la necesidad del Zaragoza

Los 31 partidos disputados la pasada campaña, en los que firmó 3 goles y 3 asistencias, le han colocado en el escaparate y elñ Real Zaragoza hará todo lo posible para aprovecharlo y ver aliviada su crítica situación. Pero todos los clubes que preguntan por Adrián Liso tratan de aprovechar la debilidad de una entidad aragonesa obligada a desprenderse de su canterano tras el descenso a Primera RFEF, por mucho que su director deportivo, Lalo Arantegui, fuese tajante al asegura que no va a "regalar" a nadie. De momento ya ha traspasado al joven central Ale Gomes al Venezia por dos millones más bonus.