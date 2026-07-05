Los motivos que han convencido a Sangante para fichar por el Sevilla: "Me ha cautivado"

El central senegalés asegura que el club de Nervión tiene "mucha historia" y admite que también se sintió atraído por su "gran palmarés" y los "muchos jugadores de renombre" que han pasado por sus filas

El Sevilla FC de la 26/27 ya está en marcha con la presencia de sus tres nuevos fichajes, todos ellos a coste cero. Si Jon Guridi ha sido una petición expresa de Luis García Plaza, que lo tuvo a sus órdenes en el Alavés, y Juan Iglesias también es conocido por su experiencia en LaLiga con el Getafe, la gran apuesta por ahora es la contratación de Arouna Sangante, que a sus 24 años ha firmado un contrato por cinco temporadas tras no renovar con el Le Havre francés.

Así se define Sangante: "Potente, agresivo y defensivo"

Así, ha sido el propio central senegalés, blindado con una elevada cláusula de rescisión, el que se ha definido en los medios oficiales del club como un zaguero "muy potente, agresivo y defensivo". "Pero también tengo esa faceta técnica que me gustaría desarrollar. Por eso he decidido venir aquí, a España, y concretamente a Sevilla. Es para desarrollar una nueva cualidad que me gustaría potenciar y añadir a mi repertorio", añadió sobre sus cualidades y lo que le falta por mejorar.

"Con el paso de los años, empecé a descubrir quién era y pasé a jugar de número 6 y, después, de defensa central. Y hoy en día me gusta mucho esta posición porque es como si tuviera el juego ante mí: protejo a los que están delante de mí y soy el último baluarte de mi portero. Es algo que me gusta, defender, porque, sencillamente, lo llevo dentro. Soy defensa de corazón. Así que sí, disfruto defendiendo", insistió.

Un capitán para el vestuario

Además, pese a su juventud, el africano llega con la vitola de ser un peso pesado en su anterior equipo y espera trasladar su capacidad de liderazgo al conjunto sevillista. "Siempre fui capitán desde joven, así que eso me facilitó las cosas en la Ligue 1. Fue algo que se fue consolidando poco a poco: fui madurando, aprendí a gestionar el vestuario, a hablar con mis compañeros y a encontrar las palabras adecuadas para llevar a cabo esas misiones. Así que creo que también me ha ayudado mucho el entorno que me rodea, que me ha convertido en la persona y el jugador que soy hoy, con mucha madurez", explicó.

Después de haber disputado 147 partidos con el Le Havre, 29 de ellos esta última temporada, el defensor nacido en Mbao considera que de este modo da un importante paso en su carrera, pese a las horas bajas que vive la entidad de Nervión. "He decidido fichar por el Sevilla por la historia de este club, con su palmarés y los jugadores que han pasado por él, me ha cautivado. Por eso he tomado esta decisión", desveló un jugador cuyo fichaje se cerró hace meses de la mano de Antonio Cordón.

Con los deberes aprendidos: de Jesús Navas a Sergio Ramos pasando por El Gran Derbi

"Sé que tienen siete títulos de la Europa League, lo cual es un gran palmarés. Sé que también es un club con mucha historia y que por allí han pasado muchos jugadores de renombre, sobre todo Jesús Navas, Sergio Ramos, Rakitic y Daniel Alves. Son personas que han dejado huella en este club y a las que no olvidaremos. Así que es un proyecto muy interesante. Además, atraído por el entusiasmo que genera, lo he seguido de cerca. Sinceramente, es el ambiente que se respira, sobre todo cuando se juega el derbi. Es algo realmente bonito de vivir, sobre todo cuando lo juegas. Así que es algo que me atrajo, que me gustó. Y, sinceramente, no me arrepiento de mi elección. Es algo que tengo muchas ganas de descubrir cuanto antes", añadió sobre los motivos que le han llevado aceptar la oferta nervionense, demostrando tener los deberes hechos.

Una conversación pendiente con Luis García Plaza: "Quiero saber qué es lo que quiere de mí"

Así pues, Sangante está deseando ponerse ya a trabajar y conocer cuánto antes los planes de Luis García Plaza. "He visto algo de los últimos partidos, sobre todo. Ahora vamos a empezar la temporada y espero tener más información para poder adaptarme rápidamente también. Y saber también qué es lo que quiere el entrenador. Eso me ayudará a mí y también ayudará al equipo. Es muy importante", recalcó, no sin lanzar también un mensaje a la afición.

Espera ganarse el "cariño" de la afición

"Me han hablado mucho del cariño de la afición, sobre todo porque me han dicho que aquí la pasión es muy fuerte, que aquí a todo el mundo le encanta el fútbol y que, sinceramente, si lo das todo, es probable que te vaya bien, pero, por otro lado, hay que trabajar siempre, no hay que olvidarlo y hay que darlo todo en todo momento. Porque, sinceramente, cuando lo das todo, todo el mundo está contigo, ¿sabes? Y eso te lo va a poner mucho más fácil en tu carrera y, sobre todo, en tu etapa aquí", sentenció.