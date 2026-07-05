El Sevilla ya conoce el precio de Umyarov

José Ignacio Navarro tiene al internacional ruso en su lista para reforzar el centro del campo, pero su llegada a Nervión se antoja muy difícil por las pretensiones del Spartak de Moscú

El Sevilla FC busca refuerzos prácticamente en todas sus líneas, por las carencias existentes y por las que se producirán con las posibles salidas de jugadores como Akor Adams o Rubén Vargas (otra cosa luego será encontrar espacio para poder inscribir a los fichajes). Pero, sin duda, una de las prioridades se encuentra el centro del campo. Y más concretamente, en el puesto de pivote defensivo, donde Luis García Plaza solo cuenta con Agoumé como pieza específica tras las salidas de Gudelj y Mendy. Por su parte, el recién llegado Guridi responde a un perfil más ofensivo, como el de Djibril Sow, mientras que con Joan Jordán se suspira por encontrarle acomodo y el joven Manu Bueno tampoco mucho protagonismo el pasado curso.

Con esos mimbres en el actual plantel (más la incierta situación de Patrik Mercado, que tampoco es un futbolista de contención), José Ignacio Navarro maneja una lista con diferentes opciones. Pero siempre con la principal premisa de que encajen en el estrecho margen económico en el que se mueve la entidad. Algo que no hace a priori el internacional ruso Nail Umyarov.

Un interés que llegó a los oídos de Umyarov

El jugador del Spartak de Moscú no es el único que ha sonado, surgiendo también días atrás la vía del joven Stefan Bajcetic, que busca salir del Liverpool. Pero sí es uno de los que más gusta. O gustaba. Él mismo se refirió al interés nervionense sin descartar nada después de que su nombre saliera a la palestra hace unas semanas en la prensa de su país.

"He oído sobre ello, pero no puedo decir nada al respecto. Discutiremos todo lo relacionado con mi carrera con el Spartak", afirmó el futbolista nacido en Samara, que acaba de cumplir 26 años y tiene contrato en vigor con el conjunto moscovita hasta junio de 2029. Dicha vinculación y su valor de mercado, que se eleva a 7,5 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, hace pensar en cualquier caso que se trata de una vía realmente complicada.

Tiene más pretendientes en España e Italia

Así lo confirma ahora el periodista Matteo Moretto, que indica que Umyarov figuraba en la lista del director deportivo blanquirrojo, si bien su llegada al Sánchez-Pizjuán se antoja muy difícil por la diferencia económica existente entre ambos clubes. Se deduce, por tanto, que el Sevilla FC ya conoce las pretensiones del club ruso y le ha trasladado igualmente hasta dónde puede llegar por Umyarov, siendo también la competencia otro factor en contra, pues también le siguen otros equipos en Italia y España, donde ha sido vinculado con Villarreal y Valencia.

Una cláusula de rescisión con letra pequeña

No ha trascendido, no obstante, el precio que pide el Spartak de Moscú, aunque el medio RPL Sky ya apuntó que la cláusula de rescisión del mediocentro es diferente para los clubes de las cinco principales ligas de Europa que puedan estar interesados en su fichaje, entre ellas por supuesto la española. Así, el precio de su libertad estaría significativamente por debajo de los 10 millones de euros, pero por encima de los 5. Una cantidad a la que no puede llegar el club nervionense a priori.

Los números de Umyarov en el Spartak

Internacional absoluto en seis ocasiones, Umyarov es un fijo en su equipo, con el que esta pasada campaña disputó 3.381 minutos repartidos en 39 partidos, en las que afirmó además cuatro asistencias. Se trata de uno de los jugadores más destacados de la Premier Liga rusa y el director director de cantera de su actual club, Nikolai Larin, quien lo conoce de sobra, ya afirmó que está "listo" para dar el salto al fútbol español, añadiendo que "el Sevilla está a su nivel".

Kike Salas y el camino contrario

Otra cosa muy diferente es que José Ignacio Navarro encuentre el respaldo económico necesario para poder llevar a cabo su apuesta. No hay que olvidar en este sentido que el Spartak de Moscú también está interesado en pescar en Nervión y tiene en su punto de mira desde el pasado año a Kike Salas, pero la última oferta que anunciaron en Rusia queda también lejos de lo que pide el Sevilla FC. Si Umyarov podría ser utilizado como moneda de cambio en la operación, de momento, es algo que no se ha valorado en Moscú.