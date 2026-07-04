“Pellegrini tiene un acuerdo con la selección de Chile”

Desde su país aseguran de forma tajante que el técnico del Real Betis, con contrato en vigor hasta 2027, ha llegado a un entendimiento "de palabra" con la Federación Chilena para dirigir al combinado andino

Salvo sorpresa mayúscula, Manuel Pellegrini, con contrato en vigor hasta 2027, arrancará su séptima temporada al frente del Real Betis, después de seis exitosos cursos en los que ha logrado otras tantas clasificaciones para competiciones europeas, con la Champions como guinda. Pero en su país apuntan que ya ha dado el 'sí' para dirigir a la selección de Chile, un objetivo que el 'Ingeniero' siempre ha confesado que le gustaría afrontar, siempre que exista un proyecto serio para pelear por estar de nuevo en un Mundial.

“Manuel Pellegrini tiene un acuerdo con la Federación de Fútbol de Chile. Es un acuerdo de palabra, es un acuerdo al cual se llegó hace varias semanas, que se mantenía bajo siete llaves y que tenía por objetivo mantener esta reserva, esperar evidentemente que se aclarara el futuro de las elecciones en la ANFP", ha asegurado al respecto el periodista Fernando Tapia en el programa 'Hay Zoom'.

En el Real Betis remiten a su contrato

Sin embargo, en el seno del club verdiblanco no tienen constancia alguna de dicho acuerdo, como apunta el diario As, sin descartarse ni mucho menos que incluso pueda ampliarse la actual vinculación del técnico a lo largo de la temporada. No se espera, por tanto, la salida inmediata del entrenador de Santiago, pues además en el país andino todo está a expensas de la elecciones a la Federación de Fútbol de Chile (ANFP) que tendrán lugar dentro de tres meses, siendo poco probable también que pueda alternar su cargo en el conjunto bético con el de seleccionador durante este próximo año.

No le ha gustado que su nombre su utilice como arma electoral

El combinado nacional chileno atraviesa por una profunda crisis que coincide con la batalla que se ha abierto por tomar el poder en la ANFP, donde Pablo Milad dejará de ser presidente al cumplir su mandato, tras seis años al frente. Pero habría sido el aún dirigente quien ha propiciado a este entendimiento para evitar que el nombre del 'Ingeniero' sea utilizado como arma electoral.

"El nombre y prestigio de Manuel Pellegrini pretendió ser utilizado por los actuales dirigentes para perpetuarse en el poder; esto generó la molestia del entrenador y esperamos que esto no haga caer el acuerdo que hay de palabra. Formalmente no hay ninguna declaración; esto es un acuerdo de palabra, es un acuerdo al que se llegó con Manuel Pellegrini y una gestión que hizo Felipe Correa, gerente de selecciones. Se encapsuló todo el tema de la Selección tratando de distanciarlo con las elecciones de la ANFP y Pellegrini pidió que hubiese claridad en lo administrativo, cómo se iba a proceder en la separación de ANFP y Federación. Quería un liderazgo claro, el cual representa Felipe Correa", añadió Tapia en su programa.

"Lo que no le gustó a Manuel Pellegrini es que, en medio de la situación interna por la batalla por el poder, es que su nombre se haya utilizado. 'Oiga, hágalo por el bien del fútbol chileno porque tenemos amarrado al entrenador que todo el mundo quiere', y eso no le gustó a Pellegrini. Ojalá eso no haga caer el acuerdo, pero a mí me dicen que el gerente de selecciones le exhibió a Pellegrini todos los escenarios posibles, incluyendo este de caos", insistió el periodista chileno.

Un sueño confesado por Manuel Pellegrini

De este modo, en su país dan por hecho que el 'Ingeniero', al fin, podrá cumplir uno de sus sueños tras una larga y exitosa carrera en el fútbol europeo que le llevó a pasar anteriormente por los banquillos de Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City y West Ham, con un paréntesis en el Hebei FC de China. "Pellegrini tiene ganas de dirigir a la Roja, lo ha dicho, y quizás sea el broche de oro de una carrera brillante. Dirigir a Chile en un Mundial sería fantástico; entiendo que él tiene la capacidad y nadie lo discute. Él viene con el objetivo de un plan de mediano a largo plazo y recuperar el prestigio del fútbol chileno", afirmó Tapia al respecto.

Lo que no aclaró, en cambio, es que sucedería con el contrato que el técnico tiene firmado con el Real Betis hasta junio de 2027. "Pellegrini va a ser muy respetuoso con su negociación, él tiene las puertas abiertas porque ha hecho una campaña extraordinaria y habrá que ver cómo se resuelve este tema", zanjó.