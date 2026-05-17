Con su futuro en el Betis aclarado, Pellegrini es presionado desde Chile: "Deberá dar el paso él"

El argentino Claudio Borghi, ex seleccionador chileno, cree que si el actual técnico bético de verdad desea dirigir al combinado nacional de su país, como ha asegurado en más de una ocasión, tendría que ser él mismo quien dé el paso al frente

El Real Betis ya planifica su regreso a la Champions 21 años después. Un ilusionante paso al frente que seguirá contando con Manuel Pellegrini como piedra angular de un proyecto en el que no se harán locuras. Los ingresos millonarios que conlleva la participación en la máxima competición continental influirán a buen seguro en la confección de la plantilla. Tanto en los fichajes como en las ventas, pues el impuso económico que supone estar entre los más grandes de Europa permitirá ganar fuerza para retener a pilares como Abde o Natan, como ha informado ESTADIO Deportivo, priorizando otras salidas que también dejarían necesarias plusvalías pero serían menos sensibles a nivel deportivo, como las de Sergio Altimira o Nelson Deossa.

En todo ello tendrá voz el técnico chileno, con poder para validar el trabajo de Manu Fajardo al frente de la dirección deportiva. No hay el más mínimo atisbo de duda al respecto. Aunque en un primer momento el 'Ingeniero' pareció dejar su continuidad en el aire tras alcanzar un logro sin duda histórico, pues será la segunda vez que el conjunto verdiblanco esté presente en el torneo más prestigioso de clubes a nivel europeo.

Pellegrini seguirá en el Real Betis, al menos, hasta 2027

"No toca hablar ahora", aseguró Pellegrini sobre su futuro tras sellar la quinta plaza de LaLiga ante el Elche. Pero este pasado sábado, con los deberes hechos, quiso aclarar sus declaraciones antes de visitar al FC Barcelona. "La verdad es que yo no sé por qué sonaron contradictorias mis palabras. Cada uno puede interpretarlas como quiera; pero lo hemos dicho con anterioridad: tenemos un contrato por un año más y del futuro más allá hablaremos en el momento adecuado. Todavía faltan dos partidos más para terminar la temporada y, aunque esté el logro conseguido, debemos terminarla haciendo bien las cosas. Todo el resto de cosas: nombres, posibilidades... de eso se hablará en el momento oportuno", insistió.

De este modo, el de Santiago quiso seguir poniendo el foco en estas dos jornadas finales, por más que no haya nada en juego, dando por hecho que, al menos, seguirá en el banquillo bético hasta 2027. Es más, mostró su ambición es "aspirar a hacer un año incluso mejor que éste". Pero todo ello no es obstáculo para que su nombre siga siendo noticia en Chile, donde viene siendo vinculado eternamente con una selección a la que él mismo ha admitido que le gustaría "muchísimo" dirigir algún día.

En Chile dudan de que el deseo de Pellegrini sea real

En el país andino, sin embargo, creen que esas palabras repetidas cada cierto tiempo por Pellegrini no se corresponden con un deseo real por parte del técnico bético, como apuntó en este medio el periodista chileno Patricio Erlandsen. Por ello, aunque tampoco los directivos de la federación chilena (ANFP) parecen decididos a sondearle de verdad, algunos consideran que debe ser el propio 'Ingeniero' el que levante la mano y se postule claramente.

Claudio Borghi aprieta a Pellegrini

Quien se ha referido en esos términos no es un cualquiera, sino alguien que se sentó en ese mismo cargo que el preparador verdiblanco asegura que le gustaría ocupar en un futuro. Se trata de Claudio Borghi, técnico argentino que ya en su etapa como jugador pasó por varios clubes chilenos y luego hizo carrera en el banquillo de Colo Colo, llevando las riendas de la selección entre 2001 y 2012.

“Pellegrini deberá dar el paso él, no creo que lo dé la selección, y si lo hace, ¿qué le va a poner la selección como proyecto deportivo? ¿Clasificación inmediata o largo plazo?”, señaló en RedGol el bonaerense, que no ve nada claras las ideas en los dirigentes del fútbol chileno después de dos Mundiales consecutivos sin clasificarse.

Las dudas en torno al proyecto de la selección de Chile

“Hay que ver qué necesitan o qué pretende el presidente de la Federación: si quiere a alguien urgente, alguien que forme o alguien que proyecte. Ver si hay dinero para pagar un técnico de esas características o si Nicolás Córdova tendrá posibilidades de seguir”, señaló un entrenador que lleva ya una década sin ejercer como tal, mostrándose pesimista con el futuro inmediato de una selección que desde ya tiene el reto de la Copa América 2028 y el Mundial 2030. Todo ello, mientras se resuelve el futuro de su técnico interino tras la salida de Ricardo Gareca. “Es muy complejo el momento que vive Chile hoy, por la carencia de jugadores y económica”, sentenció.