Pellegrini aclara su futuro tras la ambigua traducción de sus palabras al término del Betis - Elche

El técnico chileno elimina cualquier tipo de controversia con sus declaraciones y asegura que sólo reclamaba atención en terminar la 25/26 lo mejor posible antes de empezar a pensar en una 26/27 en la que está convencido de que el equipo puede "aspirar a hacer un año incluso mejor que éste"

Manuel Pellegrini ha sabido soportar en silencio las críticas, considerando merecidas algunas y del todo exageradas el resto. Por ello se reivindicó el lunes en rueda de prensa y el martes esas palabras obtuvieron un respaldo contundente con la victoria ante el Elche CF que, unido a la derrota del RC Celta, dio el pasaporte matemático a la UEFA Champions League después de 21 años de espera en la entidad. Al término del choque, el chileno consideró que "no toca hablar ahora" de su continuidad en el banquillo, una respuesta que sonó algo contradictoria y que ha querido aclarar este sábado insistiendo de nuevo en que su idea es cumplir ese contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027.

La opinión de Pellegrini sobre la histórica clasificación del Betis para la Champions

"Bueno, lo valoro como un gran éxito. Primero, me alegro mucho por la plantilla, porque como he dicho muchas veces creo que entre todo el grupo fuimos sacando las tres competiciones adelante con distintos resultados, pero siempre unidos. Tanto cuando nos eliminaron de la Copa del Rey como cuando nos fuimos con esa derrota en la Europa League, lo importante fue que el grupo justamente pudiera entender que habíamos llegado hasta aquí en todas las competiciones y nos faltaba la última parte de la temporada, la más importante".

"La derrota en la Europa League fue muy dolorosa. Pudimos haber ganado la semifinal, haber ganado la final. Habría sido un título, habría sido la Champions y habría sido espectacular. Pero por razones futbolísticas no se pudo. En cambio, sí se pudo, a través de la Liga, mantener un rendimiento que fue muy cuestionado mucho tiempo pero en el que nunca hemos perdido el quinto lugar en la tabla de clasificación. Así que creo que hay un doble mérito: haberse sabido reponer de instancias complicadas y conseguir ese objetivo de la Champions que se veía un poco alejado, pero siempre con ambición de lograrlo. Y con tres fecha antes".

Pellegrini deja claro su futuro: no se perderá la vuelta a Champions del EuroBetis

"La verdad es que yo no sé por qué sonaron contradictorias. Cada uno puede interpretar como quiera las palabras; pero lo hemos dicho con anterioridad: tenemos un contrato por un año más y del futuro más allá hablaremos en el momento adecuado. Todavía faltan dos partidos más para terminar la temporada y, aunque esté el logro conseguido, debemos terminarla haciendo bien las cosas. Todo el resto de cosas: nombres, posibilidades... de eso se hablará en el momento oportuno", ha explicado Pellegrini.

Los retos por cumplir de Manuel Pellegrini en el Real Betis

Tras ganar una Copa del Rey, hacer pleno de clasificaciones europeas, llegar a una final en un torneo continental y batir todos los récords históricos, Pellegrini redondea su hoja de servicios con la clasificación para la Champions. ¿Cuál es el próximo objetivo que se marca Pellegrini en el Betis?, ha sido otra pregunta que el chileno ha contestado al hilo de esa continuidad asegurada para la 26/27: "Personalmente no me planto objetivos antes de realizar las cosas. Yo creo que lo más importante que hemos hecho en el Betis es que en seis años hemos podido clasificarlo a Europa en los seis años".

"A una competencia o a otra, pero clasificado siempre a Europa. Es algo muy importante para el desarrollo del club. No es la parte personal mía la que me importa más. Trato de exigirme, partiendo siempre de cero cada uno de los partidos, cada una de las temporadas. Después hay que ver qué posibilidades se tienen. Hay una serie de factores que van indicando lo que uno puede lograr dentro de una temporada; pero lo importante es estar convencido del trabajo que uno hace, del camino a seguir", ha continuado el santiaguino.

"Creo que eso se demuestra a través del tiempo. Ojalá que tengamos una gran Champions y, un año más, poder intentar hacer lo mismo que hemos hecho estos seis años: no dejar LaLiga de lado por Europa, porque los traspiés son grandes y después las retribuciones son pocas. Así que, en la medida que podamos, tenemos que mantenernos vigentes en todas las competiciones. Creo que podemos intentar tener todavía un mejor año que el anterior", ha pronosticado con optimismo Pellegrini, quien también se ha referido al posible traspaso de Sergi Altimira.