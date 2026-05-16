Hansi Flick pasa revista: la marcha de Lewandowski, el futuro de Christensen y el partido contra el Betis

El entrenador del FC Barcelona ha anunciado que De Jong no va a poder jugar el encuentro liguero frente al equipo andaluz y que está en duda también la participación de Rashford. Por otro lado, ha asegurado que le dará minutos al central danés que tiene que decidir si renueva o no con el club catalán

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha atendido a los medios de comunicación ante los que ha hablado de la marcha de Lewandowski, el futuro de Christensen y de la importancia del partido contra en el Real Betis en el cual no podrá estar De Jong, existiendo dudas con la participación de Rashford.

Flick ha dado las gracias a Lewandowski que ha anunciado su marcha del FC Barcelona. "Es un privilegio trabajar con él, porque es un jugador profesional. Nunca había vivido esto antes, porque cada día da lo mejor por su cuerpo, siempre para estar al máximo nivel, y creo que es un modelo perfecto para todos los jugadores jóvenes; por eso sigue jugando a este nivel. Por supuesto, si ahora quiere cambiar, si quiere irse, es bueno para él, quizá también para el club, porque entonces podemos reestructurar un poco el equipo. También es bueno, pero al final aprecio mucho trabajar con él, porque es una persona fantástica, pero también un gran, gran jugador, un jugador de clase mundial, y todavía a este nivel. Gracias. Tenemos tiempo, así que no es el final de la temporada, y creo que también se lo merece: que todos los aficionados, el club, todos, se despidan de él. Y mañana también será titular, está claro, porque se lo merece. Qué pasará la próxima temporada, todavía no lo sé, ya veremos. Estamos mirando el mercado, pero todavía no está hecho y tenemos tiempo".

El alemán ha dado su opinión acerca de la continuidad de Andreas Christensen, quien acaba contrato con el FC Barcelona al final de esta temporada. "No creo que haya más despedidas. En el mundo del fútbol nunca se sabe, pero no lo creo". Flick ha confirmado que el danés tendrá minutos contra el Real Betis. "El plan es darle minutos mañana. Queríamos que jugase ante el Alavés pero cambiamos de idea. Esta vez sí que creo que será posible darle juego".

Hansi Flick también ha reflexionado sobre la mejoría que le falta al FC Barcelona para ganar la UEFA Champions League. "Tenemos que jugar nuestro mejor fútbol. Para ser honesto, no alcanzamos el mejor nivel en la Champions League en general. Así que es en lo que tenemos que trabajar. Tenemos que jugar mejor que el otro equipo y marcar más goles que ellos. Entonces funcionará. Pero este es un gran objetivo, es un objetivo hacia el que queremos ir. Sabemos que no es fácil, pero siempre es posible".

La motivación en el partido contra el Real Betis

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha anunciado que De Jong es baja y que Rashford es duda contra el Real Betis. "Creo que será un equipo diferente al del último partido, y De Jong está fuera. También vino a verme y hablé con él, y dijo que no se sentía muy bien, que no se encuentra bien, así que decidimos que no estará mañana. Con Rashford tenemos que esperar un poco hasta mañana; quizá hay una pequeña esperanza de que también pueda estar en el equipo, quizá no desde el principio, pero todavía existe la posibilidad de que esté con nosotros".

Por otro lado, el técnico alemán ha dicho que el objetivo es ganarle al Real Betis. "Este es un gran objetivo: ganar todos los partidos en casa esta temporada, y eso es lo que queremos hacer. Lo sé, sabemos que jugamos contra un equipo fantástico. Han sido realmente estables durante todos estos últimos años y también tienen jugadores fantásticos, con mucha calidad individual, que pueden cambiar o decidir partidos, y no es fácil jugar contra ellos. Ya lo vimos también la temporada pasada, pero creo que ahora estamos en un buen momento y queremos ganar mañana".