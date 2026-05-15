El Betis se asoma al escaparate de Abde y Natan con la Champions en el bolsillo

Deco, director deportivo del FC Barcelona, tiene anotados en su agenda para la 2026/2027 a los dos futbolistas del Betis, que precisamente visitan este domingo el Camp Nou en la jornada 37 de LaLiga EA Sports, ya sin nada en juego para ninguno de los dos equipos

El Real Betis se ha ejercitado en la mañana de este viernes, en una sesión en la que Manuel Pellegrini ha tenido varias ausencias pero en la que ha podido contar con Ez Abde, quien se ausentó en la vuelta al trabajo del jueves, y Natan de Souza, que pidió el cambio en el calentamiento del duelo de hace seis días en San Sebastián y reapareció el pasado martes para jugar el tramo final ante el Elche. El extremo marroquí y el central brasileño parten como disponibles para el duelo de este domingo en el Camp Nou que, en el caso de ambos, se convertirá inevitablemente en un escaparate debido a que la prensa catalana les viene señalando como potenciales objetivos para reforzar el plantel azulgrana para la 2026/2027.

Natan y Abde, objetivos de Deco para el mercado estival, visitan el Camp Nou con un Betis de Champions

Como viene relatando ESTADIO Deportivo desde hace semanas, Abde y Natan son dos de los futbolistas con más mercado de la actual plantilla y, a buen seguro, se presentan como grandes opciones para ingresar plusvalías. No obstante, la clasificación matemática para la UEFA Champions League hace que el Real Betis contemple unas expectativas mínimas de ingresos en la Fase de Grupos de la máxima competición continental que como poco doblarían a lo que se embolsará el club que conquiste la Europa League.

Unos 50 millones de euros como mínimo frente a unos 20 millones, según explicó el CEO Ramón Alarcón en aquella entrevista que tanto ha dado que hablar por su comentario sobre la condición del Betis como 'juez del descenso' debido a que el calendario ha querido que Real Oviedo, Elche CF y Levante UD visiten La Cartuja en las cinco últimas jornadas del curso. Esta cuenta fácil ya matizaría bastante esa reconocida "necesidad de vender" y permitiría conservar a piezas tan importantes como Abde o Natan a costa de traspasar a otros futbolistas que no tengan un rol tan trascendente: ahí viene sonando con fuerza el nombre del cotizado Sergi Altimira o la proyección de canteranos como Pablo García.

El Barça ve en Abde y Natan opciones 'low cost' a Rashford y Bastoni

En este sentido, va a pesar muchísimo las decisiones de los propios futbolistas. Ya antes del triunfo contra el Elche CF, Natan fue preguntando por los medios del club dónde se ve el año que viene y no dudó a la hora de responder que "jugando la Champions con el Betis". Lo mismo ocurre con Abde, quien después de arrancar su etapa de verdiblanco con dos años bastante irregulares ha acabado explotando en esta 25/26 con los mejores números de su carrera y además en su caso tiene asegurado otro escaparate mediático como es el Mundial de 2026 que jugará con Marruecos.

El que fuera canterano culé se marchó precisamente del Barça para buscar un club en el que pudiese ser titular habitual y su primera idea siempre será la de quedarse, a no ser que llegue la oferta perfecta: más sueldo, mismos minutos y en un club con mayores aspiraciones. Claro que el club tampoco venderá si no llega una propuesta fuera de mercado.

A pesar de todo ello, sin duda el director deportivo del Barça, Deco, estará muy pendiente a dos opciones que tiene apuntadas en su agenda para reforzar la plantilla de Hansi Flick en dos posiciones marcadas por el técnico alemán: el extremo zurdo, con el Manchester United reclamando 30 millones de euros por el cedido Marcus Rashford, y el perfil zurdo del centro de la defensa, donde Natan saldría al mercado estival de fichajes valiendo casi la mitad que la primera opción en 'Can Barça', que no es otro que un Alessandro Bastoni tasado en 70 millones de euros por el FC Inter de Milán.