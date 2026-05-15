El Betis recupera efectivos pero mantiene un mínimo de seis o siete bajas para visitar al Barcelona

Aitor Ruibal elevó a tres el número de jugadores verdiblancos que se despiden de la temporada 2025/2026 por lesión, Sergi Altimira se ausenta por segundo entrenamiento consecutivo y, además de varios futbolistas que arrastran molestias, Manuel Pellegrini lamenta otras dos ausencias seguras por sanción

El Real Betis ha realizado en la mañana de este viernes su segundo entrenamiento para preparar la visita liguera del domingo contra el FC Barcelona después de gozar el miércoles de un merecidísimo día de descanso después de la victoria del martes por la noche que certificó de manera matemática la quinta plaza y, con ella, la segunda clasificación para la UEFA Champions League de la historia de la entidad verdiblanca. Para el duelo en el Camp Nou ante el campeón de LaLiga EA Sports, ya sin nada en juego para ambos contendientes, Manuel Pellegrini ha ampliado considerablemente el número de bajas y está pendiente del estado de varios tocados en los que estos tres encuentros consecutivos han pasado factura.

Sergi Altimira, ausente por segundo día seguido; Aitor Ruibal, Bartra y Ángel Ortiz son bajas seguras para Barcelona

A priori, en el feudo del Barça debía volver Aitor Ruibal después de cumplir ante el Elche CF el encuentro de sanción que le impuso el Comité de Disciplina de la RFEF debido a la expulsión por doble amarilla que sufrió en el choque del pasado fin de semana contra la Real Sociedad. Sin embargo, el '24' va a aprovechar el hecho de que el Betis no se juega nada en estas dos últimas jornadas para adelantar una intervención quirúrgica que ya estaba programada para el período estival de cara a corregir unas molestias en el menisco que ha venido arrastrando durante casi toda la temporada.

Así, el comodín de Pellegrini se une a Marc Bartra y Ángel Ortiz, quienes ya se despidieron de la 25/26 hace semanas por una rotura de la fascia plantar y una lesión en el bíceps femoral, respectivamente. En la enfermería también está Sergi Altimira, que a pesar de que sólo jugó en el tramo final contra el Elche terminó con una leve contractura en un gemelo que le ha impedido ejercitarse con el resto de sus compañeros en las dos sesiones celebradas hasta la fecha y se probará este sábado para saber si está en condiciones de viajar a la Ciudad Condal o no.

Diego Llorente, Cucho Hernández y Pablo García, otras tres ausencias seguras del Betis en el Camp Nou

Quienes sí sí se han entrenado con normalidad son Ez Abde, Junior Firpo y Ricardo Rodríguez, quienes el jueves se ejercitaron al margen o sólo pudieron trabajar de manera parcial, y Natan de Souza, ya reestablecido. No obstante, cabe recordar que Diego Llorente y Juan Camilo el 'Cucho' Hernández vieron el martes sendas amonestaciones que acarrean castigo disciplinario por acumulación de amarillas y que Pablo García estará jugando el importantísimo Betis Deportivo - SD Tarazona (que se jugará en el Estadio de La Cartuja) cuando el avión de la entidad heliopolitana despegue desde San Pablo y emprenda su trayecto con destino del Aeropuerto de El Prat.

Es decir, Pellegrini tendrá que confeccionar una lista de convocados que tendrá un mínimo de seis bajas aseguradas que pueden verse ampliada hasta nueve. Con el filial jugándose la permanencia en Primera RFEF, si Pellegrini necesita reclutar canteranos tendrá que hacerlo directamente del Juvenil A -la semana pasada ya reclutó a Óscar Masqué, Carlos de Roa, Rafa Oya-. Este sábado, tras la última sesión matinal, el técnico chileno volverá a sentarse en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para repasar el estado de sus tropas antes de esta penúltima cita del año, por suerte ya del todo intrascendente.