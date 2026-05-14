La decisión de Pellegrini en el Betis no acaba por ahora con el sueño de Álvaro Fidalgo: en la prelista de México para el Mundial

El centrocampista asturiano, aunque nacionalizado por el país azteca, ha sido incluida por Javier Aguirre en el primer corte enviado a la FIFA, pese a que ha desaparecido de los planes del técnico chileno en LaLiga

La situación de Álvaro Fidalgo en el Real Betis ha dado un giro radical con respecto a sus primeras semanas como verdiblanco. El 'Maguito ha pasado de ser titular en las seis primeras jornadas de LaLiga en las que estuvo disponible, tras aterrizar en el mercado de enero, a quedarse sin salir del banquillo en siete de las ocho últimas. Por ello, desde México, donde el asturiano se ha hecho con un nombre gracias a su gran rendimiento en el América, temen que el centrocampista nacido en Oviedo, aunque nacionalizado para poder jugar con el combinado azteca, esté viendo pasar por delante de sus narices el tren de poder estar en el próximo Mundial.

De momento, sin embargo, Javier Aguirre mantiene el sueño del futbolista bético. Así ha quedado confirmado después de conocer la prelista de 55 jugadores que el 'Vasco' ha enviado a la FIFA. En un primer momento la misma no se hizo pública y en la prensa mexicana hubo muchas críticas por ello. Pero finalmente ha salido a la luz y en ella tiene cabida el que fuese canterano del Sporting de Gijón y el Real Madrid.

El 1 de julio, fecha clave: la FIFA exigirá las convocatorias definitivas para el Mundial

La próxima fecha clave será el 1 de junio, cuando las diferentes selecciones deberán entregar su relación definitiva de 26 jugadores que tomarán parte en la cita de México, Estados Unidos y Canadá que arrancará once días después. Aunque se da la circunstancia de que el combinado azteca ya está trabajando con vistas a un campeonato sin duda especial, por disputarse en su territorio parte del mismo.

Podría llegar a los dos últimos amistosos de México

Aguirre ya inició hace una semana una concentración con 20 futbolistas de los equipos locales y en breve espera que se sumen algunos 'refuerzos' del extranjero, como el meta Guillermo Ochoa, el pivote Luis Chávez, el César Montes, el lateral Jorge Sánchez y el mediocampista Orbelín Pineda, que militan en Chipre, Rusia o Grecia. Pero para Álvaro Fidalgo, la temporada no acabará hasta el 23 de mayo, en casa ante el Levante, por más que el conjunto verdiblanco no se juegue ya nada tras haber certificado la quinta plaza y con ella el pasaporte para la Champions.

No estará por tanto seguro el 'Maguito' en el primer amistoso programado, el próximo viernes 22 contra Ghana, pero sí finalmente es requerida su presencia en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol, sí podría estar presente el 30 de mayo ante Australia en la ciudad estadounidense de Pasadena y el 4 de junio frente a Serbia en Toluca.

De ser titular fijo a desaparecer de los planes de Pellegrini en el Real Betis

Manuel Pellegrini puso su confianza de primeras en un fichaje que el Real Betis ya tenía cerrado para verano, cuando quedaba libre, aunque vio la oportunidad de incorporarlo unos meses antes por dos millones de euros, ante las bajas de Lo Celso e Isco, firmándole un contrato hasta 2030. Consolidado en el once en esas primeras semanas, incluso vio puerta en El Gran Derbi ante el Sevilla FC, llegándole al mismo tiempo el premio de ser convocado por vez primera por la selección de México en el parón de finales de marzo, cuando disputó como titular los amistosos ante Portugal y Bélgica.

Pero en los dos últimos meses, desde el duelo ante el Celta de Vigo del pasado 15 de marzo, solo ha jugado en LaLiga frente al Real Madrid, siendo sustituido en el descanso, y en los dos enfrentamientos frente al Sporting de Braga en los aciagos cuartos de final de la Europa League. En las tres últimas jornadas se ha quedado sin minutos. Sin duda, un bajón que preocupa, aunque las opciones de acudir a su primer Mundial, a sus 29 años, siguen intactas. Le quedan dos balas por delante para levantar la mano que y que Javier Aguirre lo lo olvide, tras recibir los elogios del ex entrenador de Osasuna, Atlético de Madrid o Mallorca, entre otros. "Me gustó la personalidad de Fidalgo. Se integró rápido, pidió la pelota y fue participativo", señaló tras el debut como internacional del verdiblanco.

La celebración de Álvaro Fidalgo por la Champions y la respuesta de los aficionados del América

Mientras tanto, pese a su escasa participación en estas últimas jornadas, el 'Maguito' ha celebrado por todo lo alto la clasificación para la máxima competición continental junto al resto de sus compañeros. "Un equipo y una afición de Champions. Agradecido y orgulloso de estar aquí y poder vivirlo", señaló en su cuenta de X, recibiendo un gran número de comentarios de aficionados del América que lo echan de menos y quisieron felicitarlo.

“Maguito sigue triunfando en España, tu gente en México no te olvida”, señalaba uno de esos seguidores del conjunto mexicano, en el que Álvaro Fidalgo militó los últimos años tras llegar en 2021 procedente del Castellón. No hay duda de que dejó huella en las 'Aguilas'. Ahora busca hacerlo en un Real Betis con el que suma 11 encuentros, aunque en su breve etapa ya ha vivido dos fases muy diferentes.