Aitor Ruibal, baja de última hora... y definitiva: adelanta su operación de menisco

El carrilero catalán tenía programada una intervención para después de LaLiga con el fin de solventar sus molestias recurrentes en el menisco externo de la rodilla derecha; con el objetivo ya conseguido, la adelanta a este viernes

Aitor Ruibal, que tenía programada desde hace semanas una intervención para solventar los problemas que lleva arrastrando toda la temporada en el menisco externo de su pierna derecha, ha consensuado con los servicios médicos del Real Betis que, dado que el objetivo está ya conseguido, lo mejor es adelantar la operación a este viernes. El carrilero, que pasará por el quirófano en Barcelona, debería estar sin problemas para la pretemporada, aunque los plazos, que se adelantan varias fechas, se irán ajustando tras el parte médico.

Y es que, dependiendo de la fórmula utilizada, el retorno a la actividad puede oscilar entre un mes (con la limpieza articular o meniscectomía) y hasta tres meses (con la reparación o sutura meniscal). Lo que está ya claro es que el de Sallent de Llobregat se perderá las últimas citas de la presente temporada: este domingo 17 de mayo a partir de las 21:15 horas en el Camp Nou ante el FC Barcelona y en el Estadio de La Cartuja contra el Levante UD, en principio a las nueve de la noche del sábado 23-M.

Cinco bajas seguras en el Camp Nou

Manuel Pellegrini no podrá contar contra el FC Barcelona con cinco miembros de su plantilla, seis contando a un Pablo García que jugará este sábado de nuevo con el filial en La Cartuja ante la SD Tarazona. De esta forma, Diego Llorente y el 'Cucho' Hernández cumplieron ante el Elche CF ciclo de amonestaciones, por lo que no reaparecerían hasta el último encuentro del curso frente al Levante UD. Además, Aitor Ruibal se unirá a los también convalecientes Marc Bartra y Ángel Ortiz.

Además, Sergi Altimira (con una contusión en un gemelo), Ez Abde, Ricardo Rodríguez (con una virasis intestinal), Junior Firpo y el propio ariete colombiano se ejercitaron al margen este jueves, si bien se trató de una simple gestión de cargas y ninguno debería tener problemas para integrar, como poco, la citación. El 'Chimy' Ávila, Giovani Lo Celso y Sofyan Amrabat (más un Aitor Ruibal que, lógicamente, no cuenta, pues ya no volverá de sanción) están apercibidos.

La temporada más prolífica pese a todo de Ruibal

Con 2.703 minutos, repartidos en 42 partidos, acaba ya la temporada más prolífica de Aitor Ruibal desde su promoción definitiva al primer equipo, coincidiendo con el aterrizaje de Manuel Pellegrini en la 20/21. Aunque el curso pasado participó en 45 encuentros, el de Sallent se quedó en 2.251 minutos. Además, ha batido todos sus registros en lo que a participaciones de gol se refiere, con cinco dianas y cuatro asistencias. Para colmo, actuando como lateral derecho, extremo por ambas bandas y delantero centro, según las necesidades de cada momento. En términos globales, pasa ya de los 12.500 minutos en 217 partidos, con 15 goles y 19 pases decisivos.