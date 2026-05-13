LaLiga saca de la jornada unificada el Barça - Betis, sin nada en juego: solo una pequeña motivación para Pellegrini

Ni verdiblancos ni azulgranas pueden ya cambiar de posición en estas dos jornadas finales, siendo su partido retrasado hasta las 21:15 horas del próximo domingo. El técnico chileno no puede alcanzar tampoco su récord de puntuación, pero sí firmar su segunda mejor temporada desde que arribó a Heliópolis

A falta de dos jornadas para la conclusión de LaLiga, el Real Betis ya tiene sus deberes hechos. La victoria por 2-1 ante el Elche, no sin sufrimiento, unida a la derrota del Celta de Vigo en Balaídos ante el Celta de Vigo (2-3), sirvió para que el conjunto verdiblanco certificase este pasado martes su quinta plaza y con ella el soñado regreso a la Champions 21 años después. Con siete puntos de ventaja sobre los celestes a falta de seis por disputarse, a Manuel Pellegrini y los suyos le espera un plácido final de temporada.

Pero, como no puede ser de otro forma, hay que cumplir el expediente en las dos jornadas que restan. Para empezar, el próximo fin de semana ante un FC Barcelona que no se juega ya nada tras refrendar su título liguero con la victoria en el Clásico sobre el Real Madrid. Los azulgranas visita esta noche al Alavés aún con la resaca de la celebración y luego recibirán al cuadro heliopolitano en el único partido en el que realmente no hay nada en juego.

LaLiga retrasa 2 horas y 15 minutos el FC Barcelona - Real Betis

Por ello, LaLiga ha decidido sacar el Barça - Betis de la jornada unificada que tendrá lugar el domingo, con las dos últimas plazas europeas y el descenso en juego. El choque estaba fijado inicialmente a las 19:00 horas, como el resto, pero el ente presidido por Javier Tebas ha optado por colocar finalmente a las 21:15 horas del mismo domingo, aunque cabía la posibilidad de que fuese el único partido adelantado al sábado.

El premio económico por ser quinto, también asegurado

Para el club verdiblanco no solo no existe una trascendencia a nivel deportivo, pues en ningún caso puede bajar ni subir ningún puesto en la tabla. Sino que tampoco hay incentivo económico alguno. Al ser quinto, su premio por la clasificación final en LaLiga ya está asegurado y ascendería a 29,07 millones de euros. Esa es la cantidad que corresponde al porcentaje con el que se paga la posición de cada equipo dentro del cómputo general de los derechos por televisión.

Las puntuaciones de Manuel Pellegrini en el Real Betis

A nivel estadístico, por su parte, Pellegrini tampoco podrá alcanzar un nuevo récord ni conseguir su puntuación más alta desde que arribó al Real Betis. Su regularidad en estas seis campañas ha sido espectacular, asentando al cuadro verdiblanco en la zona noble para lograr seis clasificaciones continentales consecutivas, coronadas con el billete de Champions. Pero su techo de puntuación seguirán siendo los 65 puntos que sumó en la 21/22, en la que también finalizó quinto.

Sí tiene la posibilidad el chileno de que la presente sea su segunda mejor campaña como técnico heliopolitano. Las 57 unidades que actualmente lucen en el casillero igualan la marca de la 23/24, donde obtuvo su peor puesto al ser séptimo. Pero con seis puntos en juego (debiendo cerrar LaLiga en casa ante el Levante), aún podría superar los 60 de 22/23 y 24/25 y los 61 de su estreno en la 20/21, siendo sexto en todas esas ocasiones.