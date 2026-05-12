Betis 2-1 Elche: Abraza la Champions y le sobran dos jornadas

Pese al empate de Fort al filo del descanso, la expulsión de Pétrot en el 49 allana el camino a los verdiblancos, que se habían adelantado pronto por medio del 'Cucho' y remataron la faena con Fornals; la derrota del Celta les permite amarrar matemáticamente el gran objetivo; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis no desaprovecha su primera oportunidad de amarrar matemáticamente la quinta plaza y, por ende, la Champions League. La inesperada derrota en casa del RC Celta ante el Levante UD permitía que, con un triunfo local en La Cartuja, sobraran las dos últimas jornadas. Y todo parecía encarrilarse muy pronto con el tanto del 'Cucho' Hernández, aunque el empate al filo del descanso de Héctor Fort y una ofensiva del Elche CF, que vio cómo se le anulaba el 1-2 a Grady Diangana por una mano previa de André Silva, reabrieron las dudas. En la reanudación, la tempranera expulsión de Léo Pétrot y un golazo de Pablo Fornals dejaron los puntos y la euforia en el otrora Olímpico.

El encuentro no pudo empezar mejor para los intereses verdiblancos, ya que el primer intento entre palos terminó convirtiéndose en el 1-0 cuando no se había cumplido el minuto 9: transición iniciada por Fornals y disparo no especialmente fuerte ni colocado, aunque muy intencionado, del 'Cucho' , que pilló retrocediendo hacia su portería a Matías Dituro. Un aviso a navegantes, entre ellos un RC Celta que acababa de adelantarse en Balaídos ante el Levante UD nada más arrancar allí la segunda mitad, aunque los granotas habían salido 'respondones' y volvieron a empatar enseguida y hasta a ponerse por delante.

Aunque no valía por fuera de juego, André Silva puso a prueba los reflejos de Álvaro Valles, evidenciando lo mucho que se jugaban también los ilicitanos. Un espejismo, porque los anfitriones seguían a lo suyo y Antony Matheus dos Santos, tras hacer la pared con el colombiano, mandaba un zurdazo muy cerca de la base del poste. Justo en el ecuador de esta fase, el paulista se la robaba a Léo Pétrot al borde de su propia área y permitía al 'Cucho' Hernández buscar en el segundo palo a un Ez Abde que no logró adelantarse al portero de los rojiazules. En el otro extremo del campo, contenían bien los de Manuel Pellegrini las acometidas foráneas, aunque pisaban involuntariamente el freno.

Con el descanso ya apareciendo en el horizonte, Grady Diangana hizo despabilar a los suyos, aunque el pase desde la línea de fondo no encontraba rematador, más allá de su posición ilegal. Sí atinó Héctor Fort a continuación, beneficiado por un desvío en Junior Firpo que sorprendía a Álvaro Valles. Empate y jarro de agua fría en las gradas. El hispano-dominicano trató de resarcirse muy pronto a pase de Ez Abde, despejando 'in extremis' a córner Buba Sangaré. Pisaba de nuevo el acelerador el Real Betis, disconforme con el resultado y, en cierta forma, con su inoportuna relajación.

Acababa mucho mejor este periodo el Elche CF, que avisaba por medio de un cabezazo centrado de André Silva y un remate pifiado con todo a favor de Aleix Febas. Incluso, llegaría a anotar en el cuarto minuto de alargue Grady Diangana, pero el tanto sería anulado al ayudarse con la mano su asistente portugués, que sorprendió a Héctor Bellerín y se la llevó ante el intento de despeje de Diego Llorente. Las protestas de Eder Sarabia y su equipo se fundieron con las de los anfiteatros de La Cartuja, que volvían a presenciar una pérdida de ventaja en el marcador y el enésimo tropiezo de los heliopolitanos cuando, a priori, discurrían por el camino más llano.

La segunda mitad arrancaba con más presión si cabe para los pupilos del 'Ingeniero', pues el Levante UD había hecho sus deberes y ganado 2-3 al RC Celta, por lo que un último esfuerzo para vencer al Elche CF se traducía en la clasificación matemática para la Champions League con dos jornadas de adelanto. Un caramelo demasiado apetitoso, si bien la precipitación era el mayor peligro en verdiblanco. En una recuperación de Sofyan Amrabat, disparaba el 'Cucho' Hernández con un par de compañeros en mejor disposición, si bien el encuentro iba a vivir en el 49 un claro punto de inflexión: Léo Pétrot ve la roja directa por una entrada sanguinaria sobre Anto y Matheus dos Santos.

Se despejaba a priori el panorama para los hispalenses, pero lo cierto es que los foráneos no perdían inmediatamente la posesión. Tocaba tirar de paciencia, tejiendo los de Manuel Pellegrini sus acometidas con precisión quirúrgica. Nada más entrar, Víctor Chust desviaba contra su larguero un cabezazo forzado y a bocajarro del 'Cucho' Hernández, mientras que Giovani Lo Celso y el propio extremo de Osasco avisaban a Matías Dituro de sus aviesas intenciones. El asedio bético, antes incluso del cuarto de hora, era ya una evidencia. Momento idóneo para que Isco Alarcón tomara los mandos y se enfundara el brazalete.

De 'tijera' lo intentaba el de Pereira y a balón parado atosigaban los heliopolitanos, encontrando oro Pablo Fornals en el 68 al recoger un rechace en el semicírculo y ponerla desde ahí en la misma escuadra. Incluso, Ez Abde pudo bajar la persiana en su primera aparición seria del encuentro, aunque su zurdazo forzado lo despejaba con apuros Matías Dituro. En un arranque de rabia, David Affengruber la recuperaba en campo ajeno para el disparo peligroso de Álvaro Rodríguez, si bien su anfitrión tocaba y tocaba con parsimonia para atraer a sus rivales y que aparecieran los huecos. El que erraría a continuación es Víctor Chust, con lanzamiento de Isco Alarcón que no encontró puerta.

El arreón final del Elche CF en busca de un empate que le brindara alguna opción más de permanencia no surtió efecto. Antes al contrario, perdonó el 'Cucho' Hernández a puerta vacía, extenuado pero con resuello suficiente para plantarse solo delante de Matías Dituro, regatearle y disparar de zurda con todo a favor pero con poca potencia, lo que permitió la reacción del meta argentino para mandarla a córner. Un zurdazo ajustado de Sergi Altimira sería lo último reseñable antes de la explosión de júbilo en un Estadio de La Cartuja que vivirá el curso que viene partidos de la máxima competición continental.

Ficha técnica del Real Betis - Elche CD de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior (Natan 66'); Amrabat, Fornals (Altimira 83'); Antony, Lo Celso (Isco 63'), Ez Abde (Rodrigo Riquelme 83'); y 'Cucho' Hernández.

Elche CF: Dituro; Sangaré (John Chetauya 81'), Affengruber, Pétrot; Héctor Fort (Tete Morente 64'), Febas, Gonzalo Villar (Pedrosa 81'), Marc Aguado, Valera; Diangana (Chust 57'); y André Silva (Álvaro Rodríguez 64').

Árbitros: Díaz de Mera Escuderos (castellano-manchego), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR. Roja directa al ilicitano Pétrot (49'). Amarillas a los locales Diego Llorente, Natan y 'Cucho' Hernández, así como a los visitantes Febas, Gonzalo Villar, Germán Valera y Eder Sarabia (técnico).

Goles: 1-0 (9') 'Cucho' Hernández; 1-1 (41') Héctor Fort; 2-1 (68') Fornals.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 36ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja ante 51.035 espectadores, con unos 300 aficionados ilicitanos en las gradas.