Celta 2-3 Levante: Una remontada para poner al rojo vivo la lucha por la permanencia

El equipo granota remontó en la segunda parte gracias a los goles de Dela y Brugué y da un paso muy importante para conseguir la permanencia en Primera división. Por su parte, en el RC Celta no valieron de mucho los dos tantos de Ferran Jutglà

El Levante UD tiró de orgullo y heroica para derrotar al RC Celta por 2-3 en un partido lleno de alternativas y en el que fue capaz de reponerse a dos goles de Ferran Jutglà. Arriaga igualó en la primera parte y Dela y Burgué le dieron la victoria a un Levante UD que sueña con la permanencia en Primera división.

De hecho, el Levante UD suma 39 puntos y sale de los puestos de descenso, a expensas de que termine la jornada, mientras que el RC Celta se queda con 50 puntos y tiene como objetivo asegurar la sexta posición en las dos jornadas que faltan para terminar LaLiga.

El Celta golpea primero, el Levante reacciona y Radu se la come

Sabiendo lo mucho que había en juego, el RC Celta comenzó el partido con mucha fuerza en busca del gol. Tuvo la primera ocasión, Fer López, pero Ryan achicó bien y le dejó sin espacio. Fue un aviso previo al gol que llegó en el minuto 4 cuando Ferran Jutglà, tras una pared con Hugo Sotelo, batió de disparo ajustado al palo al portero del Levante UD.

No despertó el Levante UD hasta el minuto 13, cuando Arriaga estuvo a punto de empatar en una cabezazo desde dentro del área, tras una falta lateral, que despejó Radu que estaba bien atento. Lo siguió intentando el equipo granota, pero ni Espí, primero, ni, a continuación, Olasagasti, tuvieron éxito.

Viendo cómo apretaba el Levante UD, el RC Celta se hizo con el control del balón y evitó así los ataques de su rival que aprovechó para tomarse un respiro ya que tampoco sufría, en esos momentos, en defensa. Merodeó el Levante UD el área del RC Celta durante los últimos minutos de la primera parte, pero mostró una falta de calidad alarmante para crear problemas a un Radu que no sufría.

Estaba tranquilo el portero del RC Celta hasta que apareció Kervin Arriaga que se sacó un zapatazo desde muy lejos que Radu intentó sacar a una mano y terminó zampándose, llegando así el empate a uno. El hondureño lo volvió a intentar de nuevo desde fuera del área antes del descanso, pero el disparo se fue desviado. Sin embargo, quien tuvo la oportunidad de marcar fue el RC Celta, pero Ryan hizo dos grandes paradas a disparos consecutivos de Hugo Álvarez, llegándose así al descanso.

Una remontada del Levante UD que puede valer una permanencia

El RC Celta salió con personalidad en la segunda parte. Se hizo con el balón que lo olió el Levante UD. Fruto de ello, Javi Rueda, tras una jugada elaborada, ganó la línea de fondo, el carrilero la puso en el corazón del área y Jutglà, bien colocado, hizo el 2-1 a puerta vacía.

Lejos de venirse abajo, el Levante UD sacó su orgullo y reaccionó pronto. En el minuto 57, Dela se sacó un zapatazo que se coló por la escuadra, no pudiendo hacer nada en esta ocasión Radu. No se quedó ahí el Levante UD que sólo unos minutos después, en el 63' concretamente, consumó la remontada en un córner de Olasagasti que remató de cabeza Brugué, que acaba de salir al partido, para hacer el 2-3.

A partir de ahí, el RC Celta comenzó a dominar de manera clara en busca del empate contra un Levante UD que empezó a jugar con el tiempo. Con todo, la mejor ocasión de gol la tuvo el Levante UD por medio de Brugué que estrelló el balón en el palo. El RC Celta lo intentó hasta el final, pero no tuvo ninguna ocasión clara ante un Levante UD que no permitió que se jugara casi nada en el descuento.

Con esta victoria el Levante UD se pone con 39 puntos y aumenta sus opciones de conseguir la permanencia en Primera división, mientras que el RC Celta se queda con el objetivo de consolidar la sexta posición de la clasificación en los dos partidos de LaLiga que le restan.

- Ficha técnica del partido RC Celta 2-3 Levante UD correspondiente a la jornada 36 de LaLiga:

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Pablo Durán 64'), Fer López, Hugo Sotelo (Mingueza 76'), Sergio Carreira; Iago Aspas (Swedberg 64'), Hugo Álvarez (Borja Iglesias 64') y Ferran Jutglà (Jonas El-Abdellaoui 76').

Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Matías Moreno, Pampín (Manu Sánchez 77'); Arriaga, Olasagasti, Pablo Martínez (Raghouber 61'); Víctor García (Burgué 61'), Tunde (Iker Losada 46') y Carlos Espí (Iván Romero 85').

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Cántabro). Amonestó a los visitantes Pampín y Ryan.

Goles: 1-0 (4') Jutglà; 1-1 (44') Arriaga; 2-1 (48') Jutglà; 2-2 (57') Dela; 2-3 (63') Brugué.

Incidencias: Partido entre RC Celta y Levante UD correspondiente a la jornada 36 de LaLiga disputado en el Estadio de Balaídos.