Luis Castro no se confía y manda un aviso al Levante: "Es importante llegar a la jornada 38 fuera, no ahora"

El entrenador del Levante UD se mostró muy feliz por la victoria y la remontada de su equipo contra el RC Celta al que derrotó por 2-3. El técnico portugués reflexionó sobre la permanencia y manifestó que aún tienen trabajo por hacer para conseguir el objetivo marcado

Luis Castro, entrenador del Levante UD, atendió a los medios de comunicación después de la victoria de su equipo contra el RC Celta por 2-3. Tres puntos que pueden significar una permanencia en Primera división, pero el portugués ha aprovechado para avisar de que aún queda trabajo por hacer.

Luis Castro reflexionó sobre la situación de su Levante UD. "Pienso que este equipo no merece descender. Es mi opinión desde el principio, porque tiene calidad y también porque es un equipo que pelea por todo. Yo pienso que no solo el mundo granota, sino también el mundo del fútbol, ve que es un equipo que merece que le pasen cosas buenas. Era importante ganar fuera, porque quedaban tres partidos, con dos fuera. Tenías que hacer puntos fuera para empezar a estar más cerca del objetivo. Y ahora tienes que continuar trabajando, porque no ha terminado. El campeonato es muy competitivo, todos los equipos están haciendo puntos. Tienes que continuar trabajando, pero hoy los tres puntos, que eran el objetivo, están hechos, y ahora hay que empezar con el próximo".

A pesar de ello, el técnico portugués avisó a su equipo en que deben llegar fuera de los puestos de descenso en la jornada 38. "Ellos saben, desde el principio, que hablamos de que es importante llegar a la jornada 38 fuera, no ahora, porque faltan muchos partidos en esta jornada. Entonces, estamos fuera por momentos. Pero, incluso si termina la jornada y estás fuera, si piensas que está hecho, vas a perder los últimos partidos y vas a morir. Y ellos saben que es importante dónde vamos a estar en la jornada 38, porque, si no teníamos esa mentalidad, ya habíamos muerto antes, porque no creíamos".

Elogios a Brugué

Luis Castro elogió a Brugué, autor del gol de la victoria contra el RC Celta. "Merece todo, porque tiene una mentalidad increíble. Trabaja como una bestia. Cuando va dentro, da todo por el equipo. Merece algo así después de un calvario tan grande con la lesión. De estar tan mal, porque, cuando estás lesionado tanto tiempo, es normal que estés mentalmente más débil. Ha venido muy bien, está trabajando muy bien. No está listo para jugar 90 minutos, porque es normal: no ha hecho pretemporada ni nada. Y ahora más, porque no estamos teniendo mucha calidad de entrenamiento, ya que los partidos están muy cerca. Eso para Brugui no es muy bueno. Pero lo merece mucho. Mucho, mucho, mucho".

Por último, Luis Castró desveló que Tunde no está lesionado a pesar de que fue cambiado en el descanso. "Tunde ha estado un poco cansado en los últimos tiempos. Y está jugando al límite. Pero tenemos más jugadores. También es conocido que Iván ha tenido una pequeña lesión y algo así. No está lesionado".