Luis Castro ironiza con el ascenso del Levante: "Era bueno en matemáticas, pero no vidente"

El técnico portugués del cuadro granota dejó claro el "orgullo" que tiene por su plantilla. "Están siendo profesionales de gran calidad", afirmó

El Levante dio un importante paso al frente el pasado fin de semana cuando venció a Osasuna por 3-2 con remontada en el Ciudad de Valencia incluida. El Levante es penúltimo con 36 puntos pero las apreturas en la zona baja de la tabla hacen que un triunfo y una serie de resultados en la jornada intersemanal les de posibilidades reales de salir del descenso.

Este lunes, Luis Castro habló en la previa del choque ante el Celta de Vigo. Los gallegos tienen que seguir peleando por ganar para optar a la quinta plaza que da derecho a jugar la Champions League. Luis Castro tiró de cierto humor cuando fue cuestionado por la permanencia de los granotas: "Yo era bueno en matemáticas de pequeño, pero no vidente".

Luis Castro apuesta por la permanencia del Levante

Luis Castro dejó claro que su idea es centrarse en los partidos del Levante aunque ahora mismo a los granotas no les sirve solo con ganar sus encuentros ya que dependen de otros resultados: "Yo siempre he hablado de centrarnos en el próximo partido. Si creía en lo que me decían al principio con que era necesario, este año no vale. Eso pienso yo".

Sobre el nivel mental de sus jugadores, Luis Castro recordó el estado en el que se encontraba el cuadro granota y cómo está ahora con 36 puntos: "Pienso que si hablábamos algunos meses atrás que íbamos a estar con estos puntos todas las personas iban a firmar. Cuando llegué teníamos 10 puntos y ahora tenemos 36. LaLiga está de locos y todos los equipos están haciendo más puntos de lo normal. El trabajo mental es simple: intentar ganar el próximo partido".

En relación al estado físico, Castro confesó que en el partido ante Osasuna forzó a Etta Eyong y que su idea es no tener que volver a repetirlo: "No, si no están al 100% no vamos a forzar. El último partido forzamos un poco a Etta e hicimos un poco más. Estábamos al límite y teníamos que hacerlo. Nosotros tenemos calidad en la plantilla para hacer cambios. No necesitamos meter jugadores al límite. Siempre puedes lesionarte, pero los que están con probabilidades no juegan".

En el Levante todos quieren pelear por la permanencia

Por último, el técnico del Levante sacó la cara por sus jugadores y ensalzó la profesionalidad de estos: "Siento mucho orgullo por esta plantilla. Algunos están haciendo cosas que son muy difíciles por estar en los partidos. Hay algunos que hacen tratamientos tres veces al día. Están siendo profesionales de gran calidad. Hay jugadores que tienen para tres semanas y a la semana están ahí apretando los dientes. Eso te da mucho orgullo para todo el staff y a los aficionados. Si fuera aficionado del Levante desde pequeño miraría esta plantilla con mucho orgullo".