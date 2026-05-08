Levante 3-2 Osasuna: Remontada granota ‘in extremis’ para apretar la permanencia

La jornada 35 de LaLiga llevó al Ciutat de Vàlencia un duelo repleto de goles, marcado por la expulsión de Sergio Herrera en la primera mitad. Etta Eyong sería el héroe de la remontada granota en una noche loca

El Ciutat de Vàlencia abría la jornada 35 de LaLiga EA SPORTS con un duelo vital entre Levante UD y CA Osasuna que se jugaban la permanencia y Europa respectivamente. En un partido loco con muchos goles, disparos y marcado por la expulsión del portero rojillo, Sergio Herrera, en la primera mitad.

Tendría que llegar el último minuto reglamentario para que los locales sellaran la remontada a través de Etta Eyong, logrando tres puntos vitales en una lucha por la permanencia que se comprime al máximo. Los de Luis Castro sacan la casta y merman las opciones europeas de Alessio Lisci.

Cuatro goles y un portero expulsado en una primera mitad de infarto

El duelo comenzó de la peor forma posible para el Levante. Habían pasado tan solo dos minutos cuando Osasuna realizó el primer ataque del partido con una carrera por banda derecha de Moncayola.

El jugador rojillo puso un centro raso nada peligroso y, cuando se perdía por el segundo palo, Toljan aparecía para cortar el envío introduciendo el esférico directamente en su propia portería. Error inexplicable del defensor granota que ponía cuesta arriba el encuentro y la salvación.

Budimir remata al Levante

El conjunto local quedó completamente noqueado con el gol en propia, y su desorientación los llevaría a encajar un segundo gol en menos de 10 minutos.

Jugada madurada de Osasuna ante una pasiva defensa granota. Tras un mano a mano de Budimir ante Ryan que acabaría sin definición, la jugada seguiría hasta llegar un centro desde la banda izquierda para que el delantero croata anotara a placer en el segundo palo.

Víctor García salva al Levante

Cuando empezaron a salir los brotes verdes en el Levante, Víctor García se vistió de héroe para igualar el marcador en tan solo dos minutos antes de llegar al 40.

Primero aprovechó un saque de esquina prolongado en el primer palo para anotar a placer en el segundo para, poco después, firmar una obra de arte digna de un museo. Disparo desde su casa para colar el balón por la escuadra izquierda de Sergio Herrera en un envío que, a priori, parecía más bien un centro.

Herrera se autoexpulsa

Mejoraba el Levante cuando se encontró con un regalo de Osasuna. Sergio Herrera salió de su área para cortar un envío en profundidad granota. El guardameta, que parecía llegar con facilidad, trató de despejar de cabeza en plancha y, midiendo mal, utilizaba voluntariamente la mano para desviar el esférico.

Jose Luis Munuera añadió 5 minutos extra que se acabarían alargando hasta 7. Con Aitor Fernández entrando por Aimar Oroz para ocupar la portería rojilla y un Levante que veía como tenía de cara un encuentro que parecía perdido, los protagonistas se marcharon a vestuarios.

El Levante sigue muy vivo en la lucha por la permanencia

El balón volvió a rodar en el Ciutat con un Levante volcado en ataque que quería sellar la remontada cuanto antes. Con un cambio en el ataque granota, fue un auténtico bombardeo granota antes de llegar a la hora de partido.

De La tuvo una de las ocasiones más claras, con un zapatazo desde fuera del área que, tras la estatua de Aitor Fernández, reventaba el larguero para darle una vida extra a Osasuna. Sufrían los rojillos en el juego aéreo que comenzaron a defender con los diez jugadores detrás del balón.

Luis Castro echa toda la carne al asador

El Levante seguía bombardeando el área de Aitor Fernández, pero no lograban batir al guardameta. Pasada la hora de partido y viendo cómo se acercaba el último cuarto de hora, Luis Castro buscó potenciar la capacidad ofensiva de su equipo desde el banquillo.

En un monólogo granota, el técnico portugués dio entrada a Etta Eyong y Matturro para terminar de ejecutar la remontada. Por su parte, Lisci también buscó reforzar su defensa, especialmente el juego aéreo, dando entrada a Raúl García.

Etta Eyong culmina la remontada

Lo intentaba el equipo de Luis Castro que, hasta el minuto 85, habían realizado 31 disparos. Con ese ímpetu acabaría llegando la recompensa a través de Etta Eyong. Centro desde el mediocampo, pase de cabeza de Matturro para el camerunés y este anotaba a placer.

Estallaba el Ciutat en el minuto 90 cuando Munuera añadía 5 minutos de tiempo extra. En el descuento, Espí tendría hasta otra ocasión, en un mano a mano contra Aitor que definió con una vaselina, pero sin fortuna se fue fuera.

Fiesta en el Ciutat de Vàlencia

Sin tiempo para más, con un banquillo granota deseando celebrar la remontada, Jose Luis Munuera, que tuvo que pedir calma, señalaba el final del partido para el jolgorio local.

El Levante remontaba un 0-2 inicial y se mantiene vivo en la lucha por la permanencia, apretando aún más la zona baja a la espera de que jueguen Alavés y Sevilla. Partido loco a orillas del Mediterráneo con cinco goles y la expulsión de Sergio Herrera.

Ficha técnica

3 - Levante: Ryan; Toljan, Matías Moreno, Dela (Matturro, m.76), Manu Sánchez (Tai Abed, m.88); Pablo Martínez (Etta Eyong, m.76), Oriol Rey, Olasagasti; Víctor García (Morales, m.66), Tunde (Brugué, m.46) y Espí.

2 - Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Abel Bretones; Moncayola, Iker Muñoz (Torró, m.62), Aimar (Aitor Fernández, m.45+2); Rubén García (Benito, m.82), Budimir (Raúl García, m.62) y Moro (Osambela, m.83).

Goles: 0-1, m.3: Toljan (pp). 0-2, m.11: Budimir. 1-2, m.35: Víctor García. 2-2, m.37: Víctor García. 3-2, m.90: Etta Eyong.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz). Amonestó a Víctor García (m.41) y moreno (m.74) por parte de los locales y sacó tarjeta roja a Sergio Herrera (m.45).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Ciutat de València ante 19.974 espectadores. El jardinero del Levante, Raimon Ferrer, realizó el saque de honor con motivo de su jubilación. En el palco estuvo el presidente del Consejo Superior de Deportes José Manuel Rodríguez Uribes.