Andoni Iraola rechaza a Chelsea y Manchester United y elige destino dentro de la Premier League

El técnico vasco dejará el Bournemouth a final de temporada y, pese al interés de los grandes equipos ingleses, ha optado por aceptar el proyecto del Crystal Palace

Andoni Iraola ya tiene muy avanzado su futuro tras anunciar que dejará el AFC Bournemouth al final de la temporada. El técnico vasco, uno de los entrenadores más valorados de la Premier League, apunta ahora al Crystal Palace.

Según informó Marcos Benito en El Chiringuito de Jugones, Iraola está cerca de firmar por el club londinense, una opción que habría ganado fuerza por encima del Chelsea y del Manchester United por estabilidad y margen de trabajo.

Andoni Iraola se acerca al Crystal Palace tras transformar al Bournemouth

La etapa de Andoni Iraola en el Bournemouth está cerca de terminar, pero su impacto en el club ya es difícil de discutir. En tres temporadas, el entrenador ha llevado al equipo a competir por cotas que parecían lejanas, hasta el punto de llegar a las últimas jornadas con opciones reales de clasificación europea.

El Bournemouth nunca ha disputado competición continental y ese contexto eleva el valor de su trabajo. Sin una plantilla construida para pelear con los grandes, Iraola ha instalado una identidad reconocible, presión alta, ritmo y valentía con balón, rasgos que han multiplicado su cartel en Inglaterra.

Crystal Palace gana la carrera por Andoni Iraola frente al Chelsea

El Crystal Palace aparece ahora como el destino más probable. Según la información, el acuerdo está muy cerca y el técnico habría elegido Selhurst Park por delante de otras opciones más mediáticas, especialmente el Chelsea, que también se ha interesado por su situación.

La decisión tiene lógica deportiva. El Palace es un club asentado en la Premier League, con una estructura más estable y menos urgencias externas que Stamford Bridge. Además, Oliver Glasner dejará el banquillo en junio, lo que abre una vacante clara para iniciar un nuevo ciclo sin necesidad de convivir con un interinato largo.

El conjunto londinense también atraviesa un momento ilusionante. Con la permanencia ya garantizada y centrado en las semifinales de Conference League, el club puede cerrar la temporada con una final europea e incluso abrir la puerta a jugar la próxima Europa League si levanta el título.

Para Iraola, ese escenario ofrece algo muy valioso: continuidad en la Premier, una plantilla competitiva y un entorno donde sus ideas pueden desarrollarse sin el ruido permanente de los gigantes ingleses. No sería el salto más mediático, pero sí uno de los más coherentes para seguir creciendo.

Chelsea y Manchester United siguen atentos, pero Iraola prioriza estabilidad

El Chelsea también ha movido ficha. El club busca un entrenador definitivo tras la etapa de Liam Rosenior y el periodo interino de Calum McFarlane, con la intención de encontrar un técnico capaz de liderar el proyecto 2026-27 bajo una estructura más estable.

Por su parte, el Manchester United también ha seguido su evolución, aunque el buen rendimiento de Michael Carrick como interino condiciona cualquier decisión. Sir Jim Ratcliffe e INEOS no quieren repetir errores del pasado y analizan si apostar por la continuidad o abrir la puerta a un perfil externo como Iraola.

Athletic Club ya no aparece como destino para Andoni Iraola

Durante semanas, una de las opciones más naturales parecía ser el regreso al Athletic Club. Iraola conoce la casa, tiene pasado rojiblanco y su estilo competitivo encajaba con una entidad que siempre mira con atención a entrenadores formados en su entorno.

Esa vía, sin embargo, quedó cerrada con el anuncio de Edin Terzic como nuevo técnico del conjunto bilbaíno. A partir de ahí, el futuro de Iraola volvió a mirar con claridad hacia Inglaterra, donde su reputación ha crecido mucho más que en cualquier otro mercado.

Iraola evita hablar de su futuro por respeto al Bournemouth

Pese a todos los rumores, Iraola ha mantenido un discurso prudente. El técnico no ha querido confirmar su próximo destino y ha insistido en que su prioridad sigue siendo terminar bien la temporada. “Por respeto al Bournemouth, no puedo hablar ahora de mi futuro”, comentó el técnico vasco en rueda de prensa

Su mensaje ha sido coherente con la manera en la que ha gestionado toda su etapa en Inglaterra. Iraola sabe que todavía queda un objetivo importante antes de marcharse: intentar llevar al Bournemouth a Europa y cerrar una etapa que ya ha cambiado la historia reciente del club.

Si finalmente firma por el Crystal Palace, el técnico vasco asumirá un reto con menos foco que Chelsea o Manchester United, pero quizá con más sentido futbolístico. Un proyecto estable, en Londres y con margen para seguir construyendo su camino en la Premier League.