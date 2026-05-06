Casemiro sentencia el debate sobre su futuro y se lo deja claro al Manchester United: "Debo retirarme en la cima"

El brasileño, que acaba contrato con el conjunto de Michael Carrick a final de temporada, se ha pronunciado por su posible continuidad en Old Trafford: "Fueron cuatro años hermosos y maravillosos y estoy eternamente agradecido", anticipando su posible salida

Todo parece indicar que esta temporada será la última de Casemiro defendiendo los colores del Manchester United. El brasileño está cumpliendo su cuarto año en la Premier League, siendo un fijo en el once para Michael Carrick. En este sentido, el centrocampista de 34 años se volvió a pronunciar por su futuro.

Casemiro viene de ganar al Liverpool en Old Trafford, en una victoria que mantiene al Manchester United en los puestos de UEFA Champions League. Los de Michael Carrick se sitúan en la tercera plaza con 64 puntos. A falta de tres jornadas para el final de la Premier League, todo apunta a que los 'red devils' disputarán la siguiente edición de la Copa de Europa, pero sin la presencia del centrocampista brasileño.

Casemiro: "Creo que debo irme en buenos términos, debo retirarme en la cima"

Casemiro zanjó cualquier duda, en ESPN, que pueda haber en torno a su futuro, pese a que la afición pide su continuidad: "No creo que haya ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Principalmente por lo que dije, ¿sabes? Salir por la puerta grande. Creo que fueron cuatro años hermosos y maravillosos, y estoy eternamente agradecido no solo al club, sino también a los aficionados".

De la misma manera, Casemiro reconoce que puede ser el momento de dejar el Manchester United por todo lo alto, situación muy similar a la que vivió Toni Kroos en el Real Madrid, que se marchó tras ganar la UEFA Champions League en Wembley: "Pero creo que debo irme en buenos términos, debo retirarme en la cima. En Inglaterra, seré fan del Manchester United para siempre".

Cunha mete presión desde dentro y Casemiro encara su recta final en el Manchester United

Desde el Manchester United hablan nombres propios sobre el futuro de Casemiro, con el que se disputan su fichaje en la MLS, como ha sido el caso de su compatriota Matheus Cunha: "Juego con él en la selección nacional y sé lo importante que es. Es un tipo increíble. Y sí, tenerlo en el vestuario es un privilegio. No sabemos al final cómo quedará su contrato, y claro, todos esperamos que haya algo más".

El delantero brasileño reconoce que "es más difícil de lo que habíamos hablado, pero bueno, al final, nunca se sabe". Sin embargo, a Casemiro le restan tres partidos más con el Manchester United, todos de la Premier League, en los que los de Michael Carrick intnentarán asegurar la plaza de la UEFA Champions League. De esta manera, el ex del Real Madrid, tal y como viene siendo ahora, apunta a titular en los últimos enfrentamientos de la temporada.

El Manchester United se enfrentará al Sunderland este sábado, un equipo que se sitúa en la duodécima posición de la tabla de la Premier League. Además, los de Michael Carrick disputarán el último encuentro de la temporada a en casa ante el Nottingham Forest, en riesgo de poder bajar a la zona de descenso. De esta manera, los 'Red Devils' pondrán punto y final a la temporada con la visita al Brighton.

El adiós de Casemiro llega con pólvora: su año más goleador lo empuja a la cima

Por otro lado, Casemiro se encuentra en su temporada más goleadora en toda su carrera. El centrocampista del Manchester United ha logrado un total de nueve goles y dos asistencias en los 33 partidos que ha disputado esta campaña en la Premier League. Por ello, supera los seis tantos que anotó en la 2020/2021 con la camiseta del Real Madrid. Su confianza con Michael Carrick se ve reflejada en sus minutos sobre el terreno de juego.

El último partido que se perdió Casemiro fue en la derrota ante el Aston Villa del pasado 21 de diciembre, por acumulación de tarjetas amarillas. Tras ello, el ex del Real Madrid ha sido titular en todos los encuentros hasta entonces, excepto en el choque de FA Cup ante el Brighton del 11 de enero, en el que los de Fletcher, por aquel entonces, también 'pincharon'. Por ello, todo parece indicar que el brasileño se marchará del Manchester United con una despedida a su altura.