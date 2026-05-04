El Tottenham revive con De Zerbi: victoria ante el Aston Villa y abandona el descenso

Los Spurs firmaron su segundo triunfo consecutivo en la Premier League tras el 1-2 de ayer domingo contra los de Unai Emery en Villa Park, con el que respira un técnico italiano que tiene al equipo decimoséptimo con 37 puntos

El Tottenham está sumando buenas noticias desde la llegada de Roberto De Zerbi. El entrenador italiano ha mejorado notablemente al equipo inglés y, con las dos victorias cosechadas en las dos últimas jornadas, consigue salir del descenso. Los 'Spurs' se ponen decimoséptimo en la clasificación de la Premier League con 37 puntos, uno más que el West Ham en descenso.

Además, el Tottenham logró un triunfo importante como el de ayer en Villa Park ante el Aston Villa de Unai Emery, que se encuentra en la quinta plaza con 58 puntos, empatado con el Liverpool. En este sentido, Gallagher, que abrió puerta en el encuentro del pasado domingo, se estrenó de cara al gol con el equipo de Roberto De Zerbi, que busca la salvación en los tres últimos partidos de la Premier League esta temporada.

El Tottenham silencia Villa Park con un inicio demoledor y sale del descenso

El Tottenham comenzó de manera inmejorable el encuentro ante el Aston Villa. Roberto de Zerbi, con Richarlison en la punta de ataque, encontró el gol en el 12' en las botas de Gallagher, que actuó de mediapunta en el choque frente a los de Unai Emery. Tras ello, los 'Spurs' no levantaron el pie del acelerador y en el minuto 25 el delantero brasileño puso el segundo del partido.

De esta manera, Unai Emery no realizó muchas sustituciones, solo tres y en dos ventanas cada una, manteniendo buena parte del eje del equipo durante todo el partido. Sin embargo, al Aston Villa le faltó acierto en los últimos metros, dónde tan solo registraron un tiro a puerta, que fue el del gol de Buendia en los últimos compases del choque en Villa Park. De esta manera, el Tottenham respiraba tras confirmarse que salía del descenso momentánemante.

El Tottenham sigue sin margen: De Zerbi se juega la salvación ante Leeds, Chelsea y Everton

Sin embargo, el Tottenham no tiene nada decidido matemáticamente, pese a que ya se confirmó el descenso de los Wolves y del Burnley, competencia en la parte baja de la tabla de al Premier League. En este sentido, el conjunto de Roberto de Zerbi, que empezó con mal pie en su estreno, se enfrentará el próximo lunes al Leeds United, que se sitúa en la decimo cuarta posición de la tabla con 43 puntos, a seis de los 'Spurs'.

La penúltima jornada enfrentará al Tottenham con el Chelsea en Stamford Brige, en el duelo, seguramente, más exigente que le espere al equipo de Roberto De Zerbi en lo que resta de Premier League. Por último, los 'Spurs' pondrán el cierre de esta temporada en la liga de Inglaterra con el partido, ante su afición, frente al Everton, undécimo en la tabla con 47 puntos.

El Tottenham sobrevive entre ocho bajas: De Zerbi tira de fondo de armario para sostener el tramo final

Además, otra de las tareas pendientes será saber si Roberto De Zerbi recupera a algún efectivo para este tramo final de temporada. En el encuentro que tuvo lugar ayer domingo ante el Aston Villa, el Tottenham tuvo hasta ocho bajas, algunas de larga duración como la de Xavi Simons. Por el resto, se encuentran Ben Davies, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, Cristian Romero, Dominic Solanke, Guglielmo Vicario, que lleva fuera de la convocatoria en los últimos cuatro partidos del Tottenham.

No obstante, el fondo de armario de este Tottenham de Roberto De Zerbi permite al equipo italiano formar un once de garantías, con Pedro Porro en el lateral derecho, que apunta al Mundial con España, o la presencia de otros internacionales como Gallagher, Kolo Muani y Richarlison en la parcela ofensiva. Además, el técnico italiano viene apostando por Betancur en el doble pivote, junto con un Palinha que fue titular casi dos meses después.