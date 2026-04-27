Xavi Simons sufre una grave lesión de rodilla y dice adiós al Mundial

El neerlandés Xavi Simons dice adiós al Mundial tras una grave lesión de rodilla que frena en seco su temporada

El futbolista neerlandés Xavi Simons atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera tras confirmarse una grave lesión de rodilla. El jugador del Tottenham Hotspur sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, lo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses. Este contratiempo no solo pone fin a su temporada, sino que también lo deja fuera del próximo Mundial.

Una acción que cambió todo

El incidente ocurrió durante el encuentro frente al Wolverhampton Wanderers, cuando Simons cayó de manera aparatosa tras una mala torsión de la rodilla en la segunda mitad. El futbolista tuvo que abandonar el campo en camilla, mostrando evidentes signos de dolor. Aunque inicialmente se temía lo peor, la confirmación oficial del club terminó de despejar cualquier duda: la lesión es grave y de larga recuperación.

Mensaje emotivo y duro golpe personal

Antes incluso del comunicado oficial, el propio jugador ya había adelantado la magnitud de la lesión a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de emoción, Simons expresó su frustración y tristeza, dejando claro que se siente “con el corazón roto”. El neerlandés lamentó especialmente perder la oportunidad de representar a su país en el Mundial, uno de sus grandes sueños.

Impacto en el Tottenham

La baja de Simons supone un problema mayúsculo para el equipo dirigido por Roberto De Zerbi. El conjunto londinense pierde a uno de sus jugadores más determinantes en un momento crítico de la temporada. Con seis goles y siete asistencias, el mediapunta se había convertido en una pieza clave en la lucha por evitar el descenso.

Además, el equipo acumula una preocupante lista de lesionados, lo que complica aún más su situación en la tabla.

Una enfermería llena de problemas

El Tottenham no solo pierde a Xavi Simons, sino que también cuenta con múltiples bajas importantes. Jugadores clave como Dominic Solanke y James Maddison arrastran problemas físicos, lo que deja al equipo con recursos limitados en un momento decisivo. La acumulación de lesiones está pasando factura a un plantel que lucha por mantenerse en la élite.

Futuro incierto pero con esperanza

A pesar del duro golpe, Simons ha mostrado una actitud positiva dentro de la dificultad. El jugador asegura que seguirá apoyando a su equipo desde fuera y confía en que el Tottenham logrará superar esta situación. Por su parte, el club ha manifestado públicamente su respaldo, destacando que estarán junto al futbolista durante todo su proceso de recuperación.

La lesión de Simons representa un revés significativo tanto para su club como para la selección de Países Bajos, que pierde a una de sus grandes promesas. Ahora, el objetivo será centrarse en una recuperación completa que le permita regresar al máximo nivel.