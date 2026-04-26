Feliz reencuentro para rememorar gloria en el Sevilla: "Está igual de fuerte o más", dice Escudé sobre Stankevicius.

El nuevo trabajo del francés como consultor de la UEFA le ha permitido reencontrarse con el lituano. Fueron compañeros en Nervión durante sólo seis meses, pero ganaron juntos la Copa del Rey de 2010 y compartieron vivencias de aquella aventura tan intensa

El pasado jueves, Julien Escudé atendió amablemente la llamada de ESTADIO Deportivo para repasar el 20 aniversario de aquel inolvidable Jueves de Feria en el que Antonio Puerta cambiaba la historia del Sevilla FC. La casualidad hizo que el francés, fiel a la cita concertada el día antes con este periódico, tuviese que poner fin a un reencuentro que gustosamente habría dilatado en el tiempo bastante más. De hecho, fue por una confusión de horario debido a la hora más que hay en Lituania.

Como el mismo explicó, se encontraba en Vilna por motivos relacionados con su actual trabajo como consultor de la UEFA y allí aprovechó para tomar un café con una de esas amistades que le dejó su larga etapa como futbolista del Sevilla FC. Escudé aprovechó para volver a ver a Marius Stankevicius, actualmente entrenador del FK TransInvest. Juntos celebraron la Copa del Rey de 2010. Fue el último de los seis trofeos que el central galo conquistó como nervionense, junto a la Copa del Rey 2007, los dos primeros entorchados de la Copa de la UEFA (2006 y 2007), Supercopa de España y Supercopa de Europa, ambas también en 2007.

"La vida te da regalos: ¡Qué reunión tan maravillosa! Después de tanto tiempo, volver a coincidir con Marius Stankevicius, mi ex compañero de equipo en el Sevilla FC, juntos ganamos la Copa del Rey de 2010. ¡Qué placer poder ponernos al día con lo que estamos haciendo ahora y qué feliz de poder conocer tus nuevos proyectos de vida! Ser futbolista profesional era vivir un sueño", resumía Escudé en su cuenta de Instagram.

Escudé: "Stankevicius guarda un gran cariño por el Sevilla FC"

Mencionar a Stankevicius lleva inevitablemente a recordar sus potentes saques de banda. "¡Impresionantes!", asiente Escudé después de resoplar. "Pues está igual de fuerte o más", añade entre risas, asegurando que habían pasado un gran rato. Hablaron de aquella temporada juntos, que acabó con clasificación para la Champions League con gol de Rodri Ríos en Almería y con un título copero de la mano de Antonio Álvarez, quien se hizo cargo del equipo tras la destitución de Manolo Jiménez.

"Marius guarda mucho cariño por el Sevilla FC y recuerda aquella etapa con mucha felicidad", asegura Escudé sobre el defensor lituano, que estuvo seis meses cedido por la UC Sampdoria entre enero y junio de 2010. "Luego, también estuvimos hablando de su etapa en el Valencia CF con Unai Emery", continúa el consultor de la UEFA, recordando que en la posterior 2010/2011 el club italiano le mandó a préstamo al equipo che y coincidió con el técnico que luego ganaría tres veces seguidas la Europa League con los nervionenses. Años después, Stankevicius volvió a Andalucía para militar en el Córdoba CF en la 15/16.

Su carrera la inició en el Ekranas de su país, pero gran parte transcurrió en Italia: Cosenza, Brescia, Sampdoria, Lazio, Robur Siena o Crema además del Hannover 96 alemán y el Gaziantepspor turco. Se retiró en el A Komanda lituano en 2020 y casi sin interrupción pasó a los banquillos. "Estuvo de asistente en la selección de Lituania, luego entrenó a la sub 17 y sub 21, estuvo en el Kauno Zalgiris y ahora es el técnico de un equipo de aquí, el TransInvest, con el que está sacando muy buenos resultados. Yo tenía que venir a Lituania, así que llamé a Marius y quedamos para vernos después de mucho tiempo", relata Escudé.

Los nuevos trabajos de Escudé tras salir de la dirección deportiva del Sevilla FC

"Cada federación tiene que invertir un dinero al año para el desarrollo de equipos de categorías inferiores. Yo, como consultor, tengo siete federaciones europeas que cubrir: Lituania, España, Portugal, Azerbaiyán, Bulgaria y Rumanía. Visito las federaciones y veo los proyectos que ponen en marcha con estos fondos de la UEFA, que puede ser compra de GPS para los equipos de escalafones inferiores, los sueldos del cuerpo técnico, instalaciones, competiciones nacionales, torneos... Yo les visito, estoy uno o dos días, doy charlas a los chavales y veo cómo trabajan las federaciones. Es muy interesante", explica Escudé sobre su cometido.

Cabe recordar que Escudé volvió al Sevilla FC de la mano de Monchi para incoporarse a la dirección deportiva y encargarse, concretamente, del control y seguimiento de los jugadores cedidos por el club. Lo hizo desde 2019 hasta que el de San Fernando se marchó en 2023. Luego, ha participado en asuntos de intermediación o representación de futbolistas y suele dejarse ver como comentarista de Movistar+ para encuentros europeos y algunos de LaLiga EA Sports.

"Después de mi trabajo en el Sevilla FC he estado mucho con la televisión y eso lo he estado compaginando con un Master in Sports Management de la UEFA, que lo hice durante dos años, y otro en la RFEF. Justo saliendo del master con mi diploma, pues me llamaron para ofrecerme ser Consultor de Futuras Promesas y entrar en este nuevo proyecto de asesoramiento para los jóvenes", detalla el exinternacional 'Bleu'.