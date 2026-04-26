Villarreal - Celta: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Los de Marcelino están a un paso de certificar su clasificación para la Champions, tercera plaza mediante, ante un cuadro celeste que llega con bajas sensibles y sumido en una mala racha preocupante que lo puede alejar de Europa

El Villarreal afronta uno de esos partidos que pueden servir para cerrar la temporada ante un Celta que está obligado a reaccionar cuanto antes si quiere seguir aspirando a competición europea. Los de Marcelino saben que, si suman los tres puntos, se quedarán a solo un partido de poder certificar su presencia en la próxima edición de la máxima competición continental, un objetivo que tiene ya al alcance de la mano.Pese a la buena dinámica, no lo tendrá sencillo. Enfrente estará un Celta que también se juega lo suyo. El conjunto gallego llega metido de lleno en la pelea por Europa, ocupando actualmente la séptima plaza, empatado a puntos con el Getafe, que es sexto, y con la Real Sociedad apretando por detrás a solo dos puntos. Cualquier tropiezo puede complicar mucho su situación en este tramo final.

Marcelino apostará por un once más reconocible

En el caso del Villarreal, Marcelino sigue teniendo bajas importantes. Ni Juan Foyth ni Logan Costa estarán disponibles, ambos todavía en procesos de recuperación largos. A eso se suma la duda de Santiago Mouriño, que acabó tocado el último partido tras un golpe fuerte en el tobillo izquierdo y no está garantizada su presencia.

La parte positiva para el técnico asturiano es que recupera piezas clave. Santi Comesaña, un fijo en el centro del campo, vuelve tras cumplir sanción y apunta directamente al once. También regresará Gerard Moreno, una de las referencias ofensivas del equipo. Con estos nombres disponibles, todo apunta a que Marcelino apostará por un once más reconocible, dejando atrás las rotaciones de las últimas jornadas. Jugadores como Moleiro o Mikautadze, que habían sido suplentes recientemente, podrían volver a tener protagonismo, al igual que el portero Luiz Júnior.

Tres bajas importantes en el Celta

El Celta llega con la presión al máximo. Su margen de error prácticamente ha desaparecido después de haber sumado solo cuatro puntos de los últimos 18 posibles. Ese bajón le obliga a reaccionar de inmediato si no quiere quedarse fuera de la lucha europea. Además, el ritmo que está marcando el Getafe le exige no fallar, y por arriba el Betis ya ha abierto una brecha de seis puntos en la pelea por la quinta plaza.

El equipo de Claudio Giráldez viene de recuperar sensaciones en su último partido, pero no le sirvió para evitar una nueva derrota, la cuarta consecutiva entre Liga y competición europea. Aun así, hay un dato al que agarrarse: su rendimiento como visitante está siendo notable. Ha sumado 27 puntos en 16 partidos lejos de Balaídos y solo ha perdido tres veces, lo que le convierte en un rival incómodo fuera de casa. De hecho, intentará ser el tercer equipo que logra ganar esta temporada en La Cerámica.

Eso sí, el técnico celeste también llega condicionado por las bajas. No podrá contar con Carl Starfelt, que sigue fuera por sus problemas de espalda, ni con Matías Vecino ni Williot Swedberg, ambos lesionados. Tres ausencias que limitan bastante las opciones, especialmente en defensa y en el centro del campo. Una de las incógnitas estará en el ataque. Iago Aspas no termina de asentarse en el once, pero podría tener su oportunidad en este partido. Si finalmente entra, formaría tridente junto a Borja Iglesias y Hugo Álvarez. En el centro del campo, todo apunta a que Mingueza y Carreira ocuparán las bandas, con Moriba y Hugo Sotelo en el doble pivote.

Villarreal - Celta: ¿Dónde ver en directo por televisión?

El encuentro entre el Villarreal y el Celta podrá verse en Movistar LaLiga TV, en canal encargado de retransmitir la competición en España. Además, el partido estará disponible en plataformas digitales con derechos oficiales de LaLiga, permitiendo seguirlo en directo desde dispositivos móviles y Smart TV.

Villarreal - Celta: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al duelo entre Villarreal y Celta, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará la crónica completa del partido y las posteriores reacciones de Marcelino García Toral y Claudio Giráldez.

Alineaciones probables de Villarreal y Celta:

Villarreal: Luiz Júnior; Pau Navarro, Renato Veiga, Rafa Marín, Cardona; Comesaña, Pape Gueye; Alberto Moleiro, Pepe; Gerard y Mikautadze.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Sotelo, Mingueza; Aspas, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.