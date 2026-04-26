Oviedo - Elche: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

Cabayones y chés se enfrentan en el Estadio Carlos Tartiere como parte de la jornada 32 de LaLiga, en un duelo clave por la permanencia, donde los onces pueden verse afectados por la jornada intersemanal

LaLiga va quemando jornadas, y con ella, la lucha por la permanencia va llegando a su final. En la zona más baja de la clasificación encontramos a Real Oviedo y Elche, quienes lucharán en el Estadio Carlos Tartiere para lograr una victoria que le acerque a la salvación.

Guillermo Almada y Éder Sarabia, dos grandes entrenadores que han sorprendido a lo largo de la competición, se encuentran al filo del desastre, donde sus equipos, ambos recién ascendidos, puede vivir la tortura de volver a caer a LaLiga Hypermotion.

Una enfermería que se vacía para el final

Con los carbayones con varios jugadores recuperados: Alex Forés, Luka Ilic Y Javi López. Almada tendrá más alternativas, especialmente para rotar en una segunda parte que se prevé muy física tras la jornada intersemanal, mientras que Dendoncker se mantiene como duda hasta última hora.

Por su parte, Sarabia solo contará con la asuencia de Boayar, que sufrió una lesión en el ciádricpes a mediados de marzo, y todavía no está para competir. Así, los ilicitanos tendrán que tener cuidado con las faltas, ya que cuentan con dos jugadores apercibidos, Pedrosa y Rafa Mir, pudiendo dejar su ataque muy condicionado para el final de temporada, mientras que los carbayones deberán cuidar a Reina y Nacho Vidal.

Alineaciones probables del Oviedo - Elche en la jornada 32 de LaLiga EA Sports

Real Oviedo: Aarón Escandell; Ahijado, Costas, Carmo, Alhassane; Fonseca, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Viñas.

Elche CF: Dituro; Tete Morente, Pétrot, Affengruber, Bigas; Valera; Aguado, Febas, Martim Neto; André Silva, Rafa Mir.

Oviedo - Elche: fecha y horario del partido de la jornada 32 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre Real Oviedo y Elche en la jornada 32 de LaLiga EA Sports está programado para el domingo 26 de abril a partir de las 16.15 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio Municipal Carlos Tartiere, feudo carbayón con capacidad para más de 30.000 espectadores.

Oviedo No Iniciado - Elche

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