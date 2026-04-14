El Oviedo se aferra al Tartiere para obrar el milagro

El Real Oviedo se aferra a su mejor momento de la temporada para seguir soñando con la permanencia

El Real Oviedo ha decidido movilizar a su afición con una consigna clara: “creer hasta el final”. De cara al importante enfrentamiento ante el Villarreal CF, el club asturiano ha puesto en marcha una iniciativa destinada a llenar el estadio Carlos Tartiere y convertirlo en un auténtico fortín.

Entre las medidas más destacadas, cada abonado tendrá la posibilidad de conseguir una invitación gratuita para el partido, siempre que la retire antes del viernes a las 14:00 horas en las oficinas del estadio. El objetivo es claro: garantizar una gran entrada en un choque que puede marcar el rumbo del equipo en la recta final del campeonato.

Facilidades para impulsar la asistencia masiva

La entidad azul también ha pensado en aquellos seguidores que no residen en la ciudad, habilitando un canal digital para que puedan solicitar sus entradas. Además, de forma excepcional, se permitirá el uso de abonos infantiles, juveniles y otros carnets con asiento por cualquier persona, ampliando así las opciones para ocupar las gradas.

Esta flexibilidad responde a la intención de superar obstáculos como el horario nocturno en día laborable, favoreciendo que el mayor número posible de aficionados acuda al encuentro. La única excepción será para los abonos de bebés, que no podrán ser utilizados en esta ocasión.

Un partido que va más allá de los tres puntos

Desde el club se insiste en que no se trata de un encuentro cualquiera. La cita representa una auténtica final anticipada en la lucha por la permanencia, donde cada acción en el campo tendrá un valor decisivo. El equipo dirigido por Guillermo Almada llega en una dinámica positiva, habiendo sumado nueve de los últimos doce puntos, lo que ha reavivado las esperanzas de continuar en la máxima categoría.

El ambiente en la ciudad refleja esa ilusión renovada. La afición oviedista vuelve a creer en la salvación, una meta que hace apenas semanas parecía muy lejana, pero que ahora empieza a vislumbrarse con mayor claridad.

Un equipo en crecimiento en el momento clave

El conjunto carbayón atraviesa su mejor fase de la temporada tanto en resultados como en sensaciones. La reciente victoria ante el RC Celta de Vigo supuso no solo tres puntos vitales, sino también un impulso anímico fundamental para afrontar lo que resta de campaña.

Desde comienzos de marzo, el Oviedo ha logrado diez puntos, situándose entre los equipos más en forma del campeonato en este tramo. A ello se suma una notable mejora defensiva, siendo uno de los conjuntos que menos goles ha encajado en las últimas jornadas.

Nombres propios que sostienen la esperanza

En el apartado individual, destaca el rendimiento de Fede Viñas, autor de nueve goles esta temporada, la mayoría de ellos lejos de casa. Su capacidad para marcar diferencias ha sido clave en la reacción del equipo.

Junto a él, el argentino Thiago Fernández ha aportado creatividad y desequilibrio, acumulando varias asistencias en los últimos encuentros. Ambos representan el impulso ofensivo que necesita el equipo para seguir sumando.

El Tartiere, factor decisivo en la recta final

Con dos partidos consecutivos en casa, el Real Oviedo confía en aprovechar el apoyo de su gente para recortar distancias en la clasificación. La permanencia sigue siendo un reto complicado, pero el equipo se aferra a su mejor momento del curso y al respaldo de una afición que no deja de empujar. El mensaje es claro: unidad, esfuerzo y convicción para seguir luchando hasta el último minuto.