Celta 0-3 Oviedo: Fede Viñas predica el evangelio de la salvación en un desplome absoluto celeste

Tras ser goleado en Europa League, el equipo celeste volvió a caer por idéntico resultado ante un cuadro ovetense que enlazó su segunda victoria consecutiva, la tercera en las últimas cuatro jornadas

El Oviedo se resiste a firmar la carta del descenso. Contra todo pronóstico, en un encuentro en el que llegaba a Balaídos con la máxima presión tras las victorias de Sevilla y Mallorca, el equipo de Almada sumó los tres puntos aprovechando las carencias de un Celta espeso, errático y sin ideas. Ya de paso, los ovetenses echaron un cable al Betis.

El equipo asturiano se carga así de moral para el tramo decisivo del curso tras un partido muy serio a nivel defensivo. Claudio Giráldez dijo en la víspera que este encuentro era importantísimo, que debía ser el primer paso para remontar la eliminatoria al Friburgo y recuperar sensaciones. El tropiezo del Betis frente a Osasuna (1-1) era otro aliciente porque un triunfo permitía a los suyos asaltar la quinta plaza. Pues esta vez todo le salió al revés.

Alberto Reina impulsa a los suyos

Lo cierto es que el partido se le puso de cara a los ovetenses prácticamente en el arranque. Corría tan sólo el minuto 4 de partido cuando Alberto Reina adelantó a los suyos para apretar los puños con el sueño de la salvación. Un centro al área rechazado por la defensa celeste lo impactó de volea Nacho Vidal, el balón tocó en dos defensores y obligó a Radu a meter un pie cuando estaba ya vencido, pero ahí apareció el centrocampista de Chiclana para remachar en área pequeña.

El Celta intentó entrar en el partido pese al jarro de agua fría pero no terminó de lograrlo. Su mejor ocasión del primer tiempo fue una doble parada de Aarón Escandell a sendos remates de Santañón y Fer López. Los de Giráldez tenían más posesión, pero no terminaron nunca de inquietar la portería azul en el primer tiempo.

Y justo en la última jugada antes del descanso se confirmó la sorpresa en Balaídos. Un balón colgado al primer palo por Chaira lo impactó de forma inmejorable Fede Viñas. El uruguayo fue el más listo de la clase y metió el pie anticipándose a su marcador Aidoo y sorprendiendo a Radu. 0-2.

La revolución de Giráldez fracasaba. Dio los primeros 45 minutos a Matías Vecino para prepararlo para la batalla del jueves y el exfutbolista del Lazio fue un espejismo, demasiado intermitente -como el resto del equipo-, por lo que su técnico dio entrada en el descanso a Iago Aspas y Moriba. Sin embargo, los minutos pasaban y el Celta no generaba peligro, el equipo se desconectaba por momentos y la entregada afición celeste comenzaba a impacientarse. Incluso se escucharon algunos pitos por primera vez en el curso.

Fede Viñas mata el partido tras el descanso

En este contexto de desasosiego local apareció Radu para evitar, con una gran mano, el 0-3 de Javi López, en otra acción a balón parado mal defendida por los suyos. Pero poco después, y en otro desajuste defensivo, Fede Viñas mató el partido con otra anticipación de tipo listo a un balón colgado con sonido musical de Thiago.

Giráldez terminó de quemar sus cartas con la entrada de Mingueza, Borja Iglesias y Jutglà, pero ni así. El Oviedo apenas sufrió -solo Jutglà en el 83 inquietó con un cabezazo que desvió Aarón-. Mucho más necesitarán los celestes para creer en una épica remontada ante el Friburgo.

Ficha técnica

Celta: Radu; Núñez (Mingueza, min.60), Aidoo, Marcos; Rueda, Matías Vecino (Moriba, min.46), Fer López, Carreira; Andrés Antañón (Aspas, min.46), Williot (Jutglà, min.60) y Pablo Durán (Borja Iglesias, min.60).Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Dani Calvo, Javi López; Thiago (Hassan, min.66), Sibo, Fonseca (Colombatto, min.73), Ilyas Chaira (Alhassane, min.83): Reina (David Costas, min.73) y Fede Viñas (Borbas, min.83).Goles: 0-1 Reina, min.5; 0-2 Fede Viñas, min.45; 0-3 Fede Viñas, min.57Árbitro: Miguel Ángel Ortizo (comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Fer López (min.56) por parte del Celta, y a Fonseca (min.69) y Alhassane (min.90) por parte del Oviedo.Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.360 espectadores