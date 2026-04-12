El Mallorca tampoco falla y el descenso vuelve a estar a dos puntos

Los de Luis García Plaza salvaron un 'match ball' contra el Atlético de Madrid, puesto que los triunfos del Elche y el cuadro balear les habrían dejado este domingo en el pozo

El Sevilla FC, que arrancó la jornada 31ª de LaLiga a dos puntos del descenso pero inició el sábado su compromiso ante el Atlético de Madrid sabiéndose en el pozo por el apurado triunfo del Elche CF sobre el Valencia CF unas horas antes, salvó un 'match ball' al imponerse a un cuadro colchonero con un once de circunstancias por sus inmediatos retos en los cuartos de la Champions League (donde defenderá el próximo martes en casa el 0-2 de la ida en el Camp Nou) y la final de la Copa del Rey. Y es que el triunfo este domingo del RCD Mallorca frente al Rayo Vallecano (3-0) deja las cosas como estaban... con una jornada menos.

De esta forma, un doblete de Vedat Muriqi en el primer tiempo y un tanto de Jan Virgili en el segundo, precisamente cuando más apretaban los franjirrojos para recortar distancias, sacan al cuadro balear de la primera de las tres plazas condenadas a Segunda división y se la devuelven a los ilicitanos, que marcan ahora las cuentas, quedándose ahora los pupilos de Eder Sarabia a una unidad del Deportivo Alavés y a dos de bermellones y nervionenses. Con 35 puntos (tres más que el Elche CF) están el propio Rayo Vallecano y el Valencia CF, para los que vuelven las preocupaciones, estando ya el Girona CF, con 38, prácticamente salvado.

La siguiente y atípica jornada

Los reajustes en el calendario que hubo que realizar para reubicar el sábado 18 de abril la final de la Copa del Rey en La Cartuja propician que la jornada 34ª de LaLiga se dispute antes que la 33ª. Ahora, todos los equipos tendrán un poco más de descanso hasta retomar el pulso al torneo de la regularidad, habida cuenta de que el próximo fin de semana queda reservado para el torneo del K.O., volviendo la emoción en una entrega intersemanal que incluye duelos directos como el Levante-Sevilla (el jueves 23-A a las 19:00 horas) y el Mallorca-Valencia (martes 21-A a las 19:00 h). Además, habrá un Real Madrid-Alavés, un Elche-Atlético, un Rayo-Espanyol y un Oviedo-Villarreal.

Otro 'regalo' al Elche

Si muchas voces censuraron, aludiendo a una presunta adulteración de la competición, el once de circunstancias que alineó Diego Pablo Simeone ante el Sevilla FC, dejando sin jugar a la práctica totalidad de los titulares en la vuelta de cuartos de final de la Europa League ante el FC Barcelona y la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, no debe cambiar demasiado la cosa en su próximo compromiso liguero contra el Elche CF, que se jugará el miércoles 22 de abril a las siete de la tarde, apenas cuatro días después de la cita por el título del torneo del K.O. en La Cartuja, tres antes de recibir al Athletic Club de nuevo en LaLiga y puede que a 6-7 de unas 'semis' de la UCL.