Barcelona 0-2 Atlético: Mazazo rojiblanco en el Camp Nou

El conjunto colchonero deja muy encarrilada la eliminatoria en la ida con una victoria de oficio en un partido muy condicionado por la expulsión de Cubarsí en el tramo final del primer tiempo

El Atlético de Madrid dio primero y dejó la eliminatoria muy encarrilada de cara a la vuelta que tendrá lugar dentro de apenas seis días en el Metropolitano. Los de Simeone se llevaron el partido de ida en el Camp Nou con goles de Julián Álvarez y Alexander Soloth ante un Barcelona que jugó con inferioridad numérica desde el minuto 44 por la expulsión de Pau Cubarsí.

La roja al central catalán y un golazo de falta directa del delantero argentino en la acción inmediatamente posterior marcaron un encuentro en el que el Barça dispuso de más ocasiones claras, como dos remates de Lamine Yamal y Joan Cancelo al palo, pero que liquidó el tanto del ariete noruego en el minuto 70.

El Barça chocó una y otra vez con Musso

Cierto es que nadie osará a dar la eliminatoria por cerrada, especialmente por el ímpetu y la garra de la que hicieron gala los barcelonistas, enrabietados ante las circunstancias y chocando una y otra vez contra el muro inapelable que conformó la defensa colchonera junto a Musso.

Tras una primera mitad de lo más abierta en la que ambos equipos salieron a por todas, teniendo el Barça las mejores opciones en pies de Rashford, el partido quedó marcado por una jugada al borde del descanso que cambió irremediablemente el guión de la eliminatoria en un balón en profundidad que buscaba a Giuliano Simeone.

La expulsión de Cubarsí condicionó el partido

En la carrera por hacerse con la posición, Pau Cubarsí derribó al argentino al borde del área. Era el último hombre. El colegiado le enseñó la amarilla al central catalán pero fue rápidamente llamado a capítulo al VAR para que revisara la acción. No se lo pensó demasiado: anuló la amarilla y mostró la roja al jugador del Barça, dejando a su equipo con diez.

Y para colmo de males azulgranas, la falta señalada la ejecutó a la perfección Julián Álvarez. El argentino superó a la barrera y silenció el Camp Nou con un golazo que supuso un doloroso estoque para el equipo de Flick. Con uno menos y por debajo en el marcador al descanso.

Sorloth revienta la eliminatoria

A la vuelta del túnel de vestuarios, y pese a la insistencia de un batallador Barça, Sorloth emergió desde la reserva como un guerrero destinado a castigar de nuevo al equipo azulgrana. Rashford había tenido antes un mano a mano mal ejecutado pero en el ecuador de la segunda mitad el gigantón noruego remató un centro preciso de Ruggeri para anotar el segundo.

Pese al mazazo, el Camp Nou remó con su equipo y presionó todo lo que pudo al colegiado, muy dubitativo por cierto. El Barça continuó intentándolo, pero volvió a acusar la falta de puntería de Cancelo y Lamine Yamal.

El Atlético, consciente de su superioridad en el marcador y numérica, no hurgó en la herida azulgrana. El trabajo ya estaba hecho.

Dentro de seis días en el Metropolitano confía en rematar la faena ante un Barça que se aferra a una machada.

Además del expulsado Cubarsí, tampoco jugará el partido de vuelta el rojiblanco Marc Pubill, que estaba apercibido y fue amonestado.

Ficha técnica:

Barcelona: Joan Garcia; Koundé (Araujo, min.73), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Balde, min.86); Eric Garcia, Pedri (Gavi, min.46); Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford (Ferran, min.73); y Lewandowski (Fermín, min.46).

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Hancko (Pubill, min.31), Ruggeri; Giuliano (Nico González, min.80), Llorente, Koke (Baena, min.60), Lookman (Sorloth, min.60); Griezmann (Almada, min.80) y Julián Álvarez.

Goles: 0-1, min.45: Julián Álvarez; 0-2, min.70: Sorloth.

Árbitro: István Kovacs (RUM). Amonestó con tarjeta amarilla al local Gavi (min.65) y Cancelo (min.94), y a los visitantes Koke (min.31), Pubill (min.45+1), Baena (min.63). Expulsó con tarjeta roja directa al local Cubarsí (min.44).

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou de Barcelona ante 59.299 espectadores. Antes del partido, se celebró un minuto de silencio en memoria del entrenador rumano Mircea Lucescu.