Almeyda ya maneja ofertas para volver tras su fracaso en el Sevilla

El ex entrenador nervionense habría recibido una propuesta concreta de Rayados de Monterrey y está también en la agenda del Club América, pero ha pedido un tiempo para meditar su futuro

La etapa de Luis García Plaza en el Sevilla FC estuvo muy lejos de comenzar como se esperaba. No hubo ese cambio que todo entrenador trae a un equipo cabizbajo a nivel mental. Aunque más ordenados, sus hombres completaron un pobre partido ante el colista Oviedo, sin disparar siquiera a portería. El plan no era otro que tratar de madurar el encuentro, que es lo mismo que esperar a que no pase nada, viéndose condicionado eso sí por el error de Nianzou en el único gol del choque y su posterior expulsión en la primera mitad.

Debe haber un punto intermedio entre la valentía suicida de Matías Almeyda, destituido hace poco más de dos semanas, y el fútbol rácano del nuevo entrenador nervionense, quien ya aseguró que antecesor en el cargo "planteaba algo que se hace poco en España". De momento, no obstante, su aportación más llamativa ha sido cambiar la ubicación del banquillo loca en el Sánchez-Pizjuán, que permanecía a la derecha de la grada de Preferencia desde la época de Bilardo.

En México no olvidan sus éxitos con Chivas

El duelo ante el Atlético de Madrid del próximo sábado se presenta como una 'final' con mayúsculas para que la mano del madrileño comience a notarse de veras. Mientras tanto, Almeyda ya es historia en un Sevilla FC donde ha fracasado, pero puede que no este mucho tiempo en el paro. Pese a los pobres números firmados en su breve paso por LaLiga, el argentino ya ha sido tentado por dos equipos de México, donde estuvo tres temporadas al frente de Chivas de Guadalajara.

Sus éxitos en el fútbol azteca entre 2015 y 2018, cuando consiguió una Liga MX, dos Copas y una Supercopa, han hecho que tanto Rayados de Monterrey como el Club América muestren su interés en contar con los servicios de un entrenador que dejó al Sevilla FC al borde descenso y como el equipo más goleado del campeonato. Fueron 29 encuentros los dirigidos por el 'Pelado', con un balance de 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas, amén de otros tres encuentros en la Copa del Rey, donde cayó frente al Alavés.

Dos años de contrato y un sueldo semejante al del Sevilla FC

De momento, Almeyda ha pedido tiempo para meditar su futuro, siendo Rayados, el ex equipo de Sergio Ramos, el que más en serio va. Según la prensa azteca, le habría presentado una propuesta formal por dos campañas con un sueldo similar al que percibía en el Sánchez-Pizjuán, estando dispuesto a esperarlo hasta el próximo verano, cuando pretende cambiar de entrenador.

En el caso del Club América las urgencias son otras, pues la continuidad del brasileño André Jardine pende de un hilo. Sin embargo, se trata del gran rival del Chivas y el desembarco de Almeyda podría venir acompañado de la polémica. Además, se trata de una entidad que se encuentra inmersa en una crisis institucional, por lo que está por ver si el argentino desea meterse de nuevo en otro jardín como el que sufrió en Nervión.