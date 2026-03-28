El finiquito de Matías Almeyda en el Sevilla y su posible nuevo banquillo

El técnico argentino y el Sevilla FC acordaron romper si vinculación por tres años de manera amistosa, saliendo de Nervión como un señor y cobrando lo que su contrato pactaba según las fechas y la situación clasificatoria del equipo. En México ya lo ven como solución para el banquillo de Rayados

Matías Almeyda se quedó sin crédito y el técnico argentino ya es pasado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El presente del Sevilla FC lo escribe Luis García Plaza, quien gozará de nueve jornadas por delante para conseguir el objetivo de la permanencia sin pasar penurias ganarse la confianza de Nervión de cara a la próxima temporada, ya cerrada.

Una llegada, la del nuevo técnico, que supuso el punto final de un Matías Almeyda que se marchó con más pena que gloria, pero siendo un auténtico señor que cerró una salida cordial, sin tensiones y según lo acordado. Los lazos personales entre las partes habían sido fuertes en estos meses y emocionalmente fue una salida más dolorosa que otras.

El finiquito de Matías Almeyda

Tras haber firmado tres temporadas como técnico sevillista el pasado verano, Matías Almeyda, finalmente, no pudo completar ni su primera temporada en el banquillo nervionense. Los números mandas y el miedo por el descenso aceleró un adiós en el que la derrota ante el Valencia y la imagen ofrecida sobre el campo y en el planteamiento técnico significaron gasolina para el fuego.

La de Matías Almeyda en el Sevilla FC era una muerte anunciada, una vez que en los últimos meses se vieran evidencias de que el equipo se mantenía en el camino a trompicones y con unos dientes de sierra que dificultaban la deseada tranquilidad deportiva que en el Sánchez-Pizjuán han comprobado que es totalmente imposible conseguir si no va de la mano de la institucional, la estabilidad accionarial y la paz social.

A tres puntos del descenso en la jornada 29 y dando el técnico síntomas evidentes de que la situación se le había escapado entre los dedos, la dirección deportiva sevillista y su consejo de administración decidieron el pasado lunes rescindir a un Matías Almeyda que ya es pasado y que ha 'perdonado' dos años de contrato.

El Sevilla FC paga lo pactado con Matías Almeyda

El adiós de Matías Almeyda, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, ha sido mucho más amigable y menos violento, por ejemplo, que las destituciones de otros técnicos que se han producido en la entidad en los últimos tiempos. Es el caso, por ejemplo, de un García Pimienta que, de hecho, ni se llegó a despedir del club. Todo lo contrario que el argentino, quien tras haber sido destituido el lunes, se dirigió un día después a la ciudad deportiva blanquirroja para despedirse de la plantilla y hacer lo propio, también, de los empleados y dirigentes del club. La salida ha sido muy cordial, entre caballeros y entendiendo todas las partes que el fútbol manda y si los puntos no llegan... El eslabón más débil siempre es el entrenador.

En cualquier caso, el Sevilla FC ha cumplido con el entrenador tal y cual estaba firmado en su contrato. Y es que era mucho más 'sencillo' romper la vinculación con el técnico en la jornada 29 de LaLiga a tres puntos del descenso que si, por ejemplo, hubiera estado a diez. O que en lugar de la fecha número 29 en el calendario fuera la 15. Es decir, que el camino hacia una posible destitución estaba bien redactado. "Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí y lo viví con el corazón en cada entrenamiento y en cada partido", se despedía el propio Almeyda en una carta tras confirmarse su destitución. Adiós que el propio técnico argentino quiso hacer en persona con los que habían sido sus jugadores hasta ese mismo momento, de ahí que también lo hiciera cara a cara con todos en la ciudad deportiva sevillista, como puede verse en el siguiente vídeo.

En cualquier caso, el finiquito de Matías Almeyda se reduce al primero de sus tres años firmados, indicando ciertas fuentes a ESTADIO Deportivo que restaría alguna pequeña cantidad condicionada a final de temporada que por parte del propio Matías Almeyda estaría más enfocada a su staff que a él mismo.

Un nuevo banquillo para Matías Almeyda

Podría no estar demasiado tiempo huérfano de banquillo un Matías Almeyda al que en México ya colocan al frente de Rayados de Monterrey, un plantel al que ya tuvo opciones de dirigir antes de recalar en el Sevilla FC, como el propio Almeyda llegó a reconocer públicamente, con Sergio Ramos aún en el plantel azteca.

Sin embargo, los tiempos de las partes no fueron de la mano. Ahora, habiendo quedado liberado por los de Nervión, desde México solicitan su fichaje, una vez que Rayados no atraviese su mejor semestre con Nico Sánchez como interino al frente del equipo.

Varios son los nombres propios que se han referido a ello, como por ejemplo el exjugador de Rayados Neri Cardozo, quien en Instagram se refirió al Pelado de la siguiente manera: "Grande 'Mati'. Te quiero para mis Rayados de Monterrey, dale".