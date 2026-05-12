Tensa rueda de prensa de un Florentino Pérez que anuncia elecciones: "En el Real Madrid mandan los socios"
La rueda de prensa de Florentino Pérez este martes en la Ciudad Real Madrid ha estado marcado por la convocatoria de elecciones a la presidencia. El máximo dirigente blanco también señaló a varios periodistas e informó de la presentación de un dossier a la UEFA por el 'Caso Negreira' una vez que termine la competición
Minuto a minutoActualizar narración
Lo más destacado de la rueda de prensa de Florentino Pérez
Florentino Pérez citó a los medios de comunicación en una rueda de prensa que fue de menos a más en lo que a tensión se refiere. El presidente del Real Madrid inició su comparecencia dejando claro que no iba a presentar la dimisión de su cargo para seguidamente anunciar la convocatoria de elecciones: "No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar". Florentino Pérez también disipó cualquier tipo de duda sobre su estado de salud. "Si tuviese cáncer me habrían visto en algún centro oncológico".
Siguiendo sobre las elecciones, Florentino Pérez animó a presentarse a todo aquel que quiera pero insistió en que deberán hacerlo con su propio con su propio patrimonio: "El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo".
Tenso enfrentamiento con los periodistas
Florentino Pérez, que se ha mostrado más enérgico que en anteriores comparecencias y que en ciertos momentos no ha dejado a los periodistas presentes en Valdebebas formular las preguntas completas, tuvo un tenso enfrentamiento con un periodista de ABC que acudió a la cita. El presidente del Real Madrid le recriminó los ataques del citado medio al cuadro blanco y terminó con un "Me voy a dar de baja de ABC".
El 'Caso Negreira' y el dossier para la UEFA
Florentino Pérez, antes de que ningún periodista le cuestionase al respecto, habló sobre el 'Caso Negreira' e informó sobre el dossier de 500 páginas que el club blanco presentará a la UEFA una vez que acabe la competición: "Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA".
Algunos periodistas españoles han reaccionado en redes sociales a la rueda de prensa de Florentino Pérez como pueden ser Manolo Lama o Juanma Castaño.
La rueda de prensa de Florentino Pérez ha estado marcada por los siguientes puntos.
1. Florentino Pérez ha dejado claro desde el primer minuto que su estado de salud es perfecto. "No tengo cáncer".
2. El presidente del Real Madrid ha informado de la convocatoria de elecciones y ha apuntado a que se podrían celebrar en los próximos 15 días. Sobre todo aquel que se quiera presentar, Florentino Pérez los ha animado: "Que se presenten, esta es su oportunidad".
3. Florentino Pérez ha tenido un enfrentamiento bastante caldeado con un periodista de ABC presente en la sala de prensa de Valdebebas y ha declarado que dejará de ser suscriptor de dicho diario: "Me voy a dar de baja de ABC".
4. El 'Caso Negreira' ha sido otro de los puntos importantes de la comparecencia de Florentino Pérez. El presidente ha informado de la presentación de un dossier de "más de 500 páginas" en la UEFA una vez que se termine la competición.
Ahora sí, termina la rueda de prensa de Florentino Pérez.
"Florentino no es va a ir hasta que los socios quieran que me vaya".
Parece que finaliza la rueda de prensa pero Florentino Pérez sigue hablando...
"Me tendrán que echar a tiros".
"Los enemigos internos, déjemelos a mi. Los externos pues tendré que denunciarlos".
"He tenido etapas muy duras con el 'Florentino dimisión'"
"Los socios del Real Madrid no tienen que criticar a los jugadores".
"Han hecho una artimaña para acabar con el Real Madrid".
"He venido aquí a que los socios del Real Madrid sean los dueños del Real Madrid".
"Los intelectuales del régimen", así ha calificado Florentino Pérez a periodistas como Segurola o Alfredo Relaño.
"Yo con mi patrimonio personal", declara el presidente sobre el sueldo de jugadores como Roberto Carlos o Fernando Hierro cuando llegó a la presidencia.
"Yo voy acabar con todos los malos, periodistas y no periodistas, que se dedican a acabar con el Real Madrid".
"Vamos a llegar hasta el final. Es el caso más grande de corrupción en el mundo del fútbol". Ha declarado Florentino Pérez sobre el 'Caso Negreira'.
"Llevamos haciendo (el dossier) desde hace dos años". Hace referencia al escrito que los blancos van a presentar en la UEFA.
"Me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. No hay ni un año de los 26 que se hayan pegado, pero queda dentro de la casa. Se han peleado en todos los años". Declara Florentino Pérez sobre las peleas en el vestuario del Real Madrid.
"Es una orquestación de los malos periodistas contra el Real Madrid. Yo tengo que salir a defenderlos". "Las elecciones serán dentro de 15 días, no se".
"Yo no soy el protagonista del tema deportivo. Soy el presidente y el club es lo más importante".
"No es la primera vez que se pegan dos jugadores". "Sabemos quien lo ha contado".
"Yo no quiero que hablen por detrás. Que se presenten". Insiste el presidente del Real Madrid sobre las elecciones.
"Con Negreira no solo se perjudica el Real Madrid y se beneficia el Barcelona... el Barcelona siempre sale beneficiado".
"Yo he venido a luchar por el Real Madrid y no a que el Barcelona gane dinero con los árbitros".
"El Real Madrid yo quiero que los niños del mundo lo vean gratis".
"¿Tan grande es el Real Madrid que genera tanda animadversión?".
"No estamos en ese momento procesal. Estamos en el momento de arreglar el Real Madrid que pertenezca a sus socios que nos lo quieren quitar algunos de sus compañeros (periodistas". Ha respondido Florentino al ser cuestionado sobre Mourinho.
"Voy hablar de que voy a convocar elecciones". Responde Florentino Pérez a una nueva cuestión sobre el tema deportivo.
El presidente no responde a la primera pregunta sobre el entrenador. "No voy a hablar de entrenadores ni de jugadores".
Se abre el turno de preguntas de los periodistas.
Continúa la rueda de prensa de Florentino Pérez y el presidente insiste en que los que se presenten a las elecciones deben de hacerlo con su patrimonio.
Lee Florentino Pérez una noticia de ABC: "Es acojonante. Porqué dice eso ABC".
Vuelve ahora Florentino Pérez a incidir en el periódico ABC. "Por qué el Real Madrid, si ABC es un periódico de Madrid y el Madrid es del mundo".
Adelanta Florentino Pérez que está preparando "un dossier de 500 páginas" que van a enviar a la UEFA en cuanto acabe la competición en relación al 'Caso Negreira'.
"Hay una confabulación periodística contra el Real Madrid".
Comenta Florentino Pérez la situación en la que se encontraban algunos jugadores como Roberto Carlos cuando llegó en el año 2000. "Llevaban meses sin cobrar".
"No se van a quedar con el Real Madrid".
"Yo seré el último de los socios del Real Madrid que se vaya".
Atención porque Florentino Pérez está teniendo un enfrentamiento directo con Rubén Cañizares, periodista de ABC. al que acusa de atacar al Real Madrid.
El presidente recuerda a su padre y a su suscripción de ABC: "Me voy a dar de baja del ABC".
Florentino Pérez ahora habla del desaparecido diario Relevo. "Su único fin era hablar mal del Real Madrid".
El presidente no duda. "Me da vergüenza decirlo, soy el mejor presidente de la historia".
El caso Negreira del que habla Florentino Pérez
"No hay precedente en el fútbol mundial", declara Florentino Pérez.
"La gente me cree a mi", declara el presidente sobre las informaciones que van en su contra.
Florentino Pérez ahora saca pecho sobre el palmarés con él como presidente. Y sobre los que están en la sombra ha afirmado "Que se presenten, esta es su oportunidad".
Florentino Pérez hace referencia ahora a unas declaraciones suyas para ABC. "Estoy cansado". El presidente pregunta por el periodista que ha publicado la información.
Ahora Florentino Pérez de su salud "si tuviese cáncer tendría que entrar en un centro oncológico".
El presidente del Real Madrid habla de "ataques" hacia su persona y declara que el no habla para recibir tantos ataques.
Florentino Pérez anuncia que el Real Madrid convocará elecciones.
Florentino Pérez arranca su comparecencia con contundencia. "No voy a dimitir".
Si nos atenemos a los precedentes del Real Madrid, no sería lo más normal que los blancos anuncien, a través de su presidente, la salida del entrenador, en este caso Álvaro Arbeloa. Lo que sí es seguro es que el presidente tendrá que someterse a cuestiones relacionadas con el técnico blanco y su futuro más allá del 30 de junio.
Cortan la emisión en Real Madrid TV y se emite un programa especial en torno a la comparecencia de Florentino Pérez.
Mientras se da la comparecencia de Florentino Pérez, en Real Madrid TV emiten resúmenes de las noches más gloriosas de los blancos en la Champions League. El presidente blanco dará un discurso y posteriormente responderá a las preguntas de los periodistas presentes en la Sala de Prensa de Valdebebas.
No es habitual ni que el Real Madrid y ni mucho menos con Florentino Pérez como protagonista, convoque a la prensa con tan poco tiempo. Pero como decíamos antes, en el Real Madrid este curso están pasando cosas que no habían pasado antes.
El comienzo de la rueda de prensa de Florentino Pérez, que recordemos ha sido convocada en torno a las 4 de la tarde para comparecer a las 6, está a punto de empezar. El lugar elegido por el presidente del Real Madrid es la Ciudad Real Madrid.
La controvertida vuelta de Mourinho al Real Madrid
El nombre de Mourinho ha sonado con fuerza como sustituto de Álvaro Arbeloa. Además se ha comentado que Mouriho llegaría con su propio cuerpo técnico y que solo continuaría Arbeloa que sería el segundo del técnico portugués en el banquillo blanco, ,
El entrenador del Real Madrid y la opinión de Casillas sobre Mourinho
Con el fracaso deportivo del Real Madrid aún caliente y el futuro de Arbeloa por decidirse (podría ser uno de los temas tratados por Florentino Pérez a partir de las 18:00 horas), Iker Casillas, leyenda blanca, se ha mojado en redes sociales.
El ex portero del conjunto blanco ha dejado claro que no quiere a Mourinho como entrenador de los blancos: "No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas", ha escrito en X (antes Twitter)
El lío con Mbappé en el Real Madrid
A todas estas dentro del vestuario del Real Madrid se ha sumado el polémico viaje de Mbappé. El galo, que se lesionó y se ha perdido los dos últimos partidos del Real Madrid en Liga, decidió hacer un viaje junto a su pareja Ester Expósito cuando los blancos aún tenían opciones de disputar la Liga. Regresó a Madrid cuando los de Arbeloa se medían al Espanyol en Cornellá.
El vestuario del Real Madrid echa humo
Con todos estos palos a nivel deportivo, el Real Madrid además ha añadido esta temporada hasta dos encontronazos entre jugadores. El primero fue de Rüdiger con Álvaro Carreras. El español confirmó en sus redes sociales el incidente y demostró que el vestuario merengue era un auténtico polvorín. Después de esta trifulca llegó otra más sonada con Fede Valverde y Tchouaméni que terminó con el uruguayo siendo baja y con una multa de medio millón de euros para cada uno.
Los batacazos de Champions League y Liga
Arbeloa tenía confianza por parte del Real Madrid pero el técnico no la ha llegado a devolver con resultados. El Real Madrid cayó en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich en una vuelta en Alemania que terminó 4-3 y que estuvo marcada por la expulsión de Camavinga cuando los de Arbeloa ganaban 2-3. Después llegó la caída del equipo en Liga y el título del Barcelona el pasado domingo en el Clásico y con un inoperante conjunto merengue.
La llegada y un nuevo fracaso de la mano de Álvaro Arbeloa
Tras Xabi Alonso llegó un entrenador y anteriormente futbolista de casa como Álvaro Arbeloa. Desde el filial, Arbeloa prometía trabajo y no alzar demasiado la voz. En su primera comparecencia terminó apeado de la Copa del Rey ante un equipo de Segunda como el Albacete. Parecía una premonición de todo lo que vino después.
La ilusión rota con Xabi Alonso
El Real Madrid ha vivido una temporada en blanco y no lo decimos por el color de su camiseta. Empezó el curso con Xabi Alonso en el banquillo, uno de los técnicos que más ilusión ha despertado en la afición merengue en los últimos tiempos por su pasado como futbolista. La derrota del Real Madrid en la Supercopa de España terminó con la destitución del tolosarra.
La actualidad del Real Madrid parece que está siendo inversamente proporcional a los éxitos deportivos del cuadro blanco esta temporada. En las últimas semanas los 'escándalos' se han ido sucediendo en torno a la entidad del Santiago Bernabéu y la temática sobre la que puede versar la comparecencia de Florentino Pérez es toda una incógnita.
¡Buenas tardes! La tarde parece que será movida en el Real Madrid. El cuadro blanco ha informado pasadas las 4 de la tarde de una comparecencia del presidente Florentino Pérez que no estaba prevista en principio.
La comparecencia de Florentino Pérez será a partir de las 18:00 horas en la Ciudad Real Madrid.
El Real Madrid está a punto de vivir un momento importante. Este mismo martes, el Real Madrid ha anunciado a través de un comunicado oficial, que a partir de las 18:00 horas, el presidente Florentino Pérez comparecerá en rueda de prensa tras la celebración de la Junta Directiva. Esta comparecencia de Florentino Pérez no estaba prevista para hoy martes por lo que ha pillado un tanto por sorpresa a todos los medios de comunicación y madridistas.
Rueda de prensa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en directo y online
El Real Madrid está viviendo uno de los momentos más complicados de los últimos tiempos, provocados estos en parte por la mala temporada del conjunto merengue. La comparecencia de Florentino Pérez a partir de las 18:00 horas en la "sala de prensa de la Ciudad Real Madrid" tal y como rezaba el comunicado del conjunto del Santiago Bernabéu no se sabe exactamente sobre qué puede versar ya que la actualidad merengue, como suele ser habitual, tiene varios temas candentes sobre la mesa.
Florentino Pérez comparecerá este martes a partir de las 18:00 horas en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid a poco más de 28 horas de que los pupilos de Álvaro Arbeloa disputen la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Santiago Bernabéu donde recibirán a un Real Oviedo que este pasado lunes certificó su descenso matemático a LaLiga Hypermotion tras el empate entre Girona y Rayo Vallecano.
El futuro de Arbeloa, Mbappé, Tchouaméni y Fede Valverde
El desastre deportivo del Real Madrid esta temporada tuvo el pasado domingo su culmen en el Spotify Camp Nou cuando el Barcelona de Hansi Flick vencía a los blancos por 2-0 en el Clásico y se alzaba con el título de LaLiga EA Sports gracias a dicho triunfo. Además de esto, el Real Madrid no ha podido tocar plata ni en Copa del Rey ni en la Champions League.
Más allá de la falta de resultados a nivel deportivo, la actualidad del Real Madrid en las últimas semanas ha estado centrada en el futuro de Álvaro Arbeloa como entrenador de los blancos más allá del 30 de junio con Mourinho cogiendo fuerza para regresar al Bernabéu. También ha sido noticia destacada la pelea que tuvieron Fede Valverde y Tchouaméni que terminó con una importante sanción económica para ambos y otro altercado en el que se vieron implicados Álvaro Carreras y Rüdiger. El viaje de Mbappé junto a su pareja Ester Expósito cuando estaba lesionado y con el Real Madrid aún disputando LaLiga tampoco sentó nada bien en la afición blanca.