Tensa rueda de prensa de un Florentino Pérez que anuncia elecciones: "En el Real Madrid mandan los socios"

Lo más destacado de la rueda de prensa de Florentino Pérez

Florentino Pérez citó a los medios de comunicación en una rueda de prensa que fue de menos a más en lo que a tensión se refiere. El presidente del Real Madrid inició su comparecencia dejando claro que no iba a presentar la dimisión de su cargo para seguidamente anunciar la convocatoria de elecciones: "No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar". Florentino Pérez también disipó cualquier tipo de duda sobre su estado de salud. "Si tuviese cáncer me habrían visto en algún centro oncológico".

Siguiendo sobre las elecciones, Florentino Pérez animó a presentarse a todo aquel que quiera pero insistió en que deberán hacerlo con su propio con su propio patrimonio: "El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo".

Tenso enfrentamiento con los periodistas

Florentino Pérez, que se ha mostrado más enérgico que en anteriores comparecencias y que en ciertos momentos no ha dejado a los periodistas presentes en Valdebebas formular las preguntas completas, tuvo un tenso enfrentamiento con un periodista de ABC que acudió a la cita. El presidente del Real Madrid le recriminó los ataques del citado medio al cuadro blanco y terminó con un "Me voy a dar de baja de ABC".

El 'Caso Negreira' y el dossier para la UEFA

Florentino Pérez, antes de que ningún periodista le cuestionase al respecto, habló sobre el 'Caso Negreira' e informó sobre el dossier de 500 páginas que el club blanco presentará a la UEFA una vez que acabe la competición: "Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA".