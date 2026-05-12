Carvajal y Mbappé se ponen a las órdenes de Arbeloa

El lateral y el francés se han entrenado con el grupo a dos días del partido que los madridistas jugarán contra el Oviedo.

Dani Carvajal y Kylian Mbappé han sido los grandes nombres propios del primer entrenamiento del Real Madrid, después de que el pasado domingo cayera derrotado en el Camp Nou donde el FC Barcelona celebró el título. Tanto el lateral derecho como el delantero, ausente en las últimas semanas, se han ejercitado a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

Carvajal, que sufrió semanas una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho, ha apurado para poder estar disponible en estos últimos partido de la temporada del Real Madrid. El capitán blanco se ha unido al grupo y ya está a las órdenes de Arbeloa que será el que tenga que decidir si finalmente juega.

El lateral se lesionó en un entrenamiento justo antes del partido contra el Espanyol y en un primer momento parecían apurados los plazos para su regreso. Sin embargo Carvajal ha apretado para intentar despedirse de su afición en el Santiago Bernabéu. Se da la que la curiosidad de que este martes se cumplen 22 años desde que colocara de manera simbólica la primera piedra Ciudad Real Madrid.

Mbappé

También ha estado en la sesión Mbappé. Con un problema muscular desde el partido con el Betis en La Cartuja, ya se especuló la pasada semana con que el francés llegara a tiempo de jugar frente al Barcelona el Clásico. No fue así y ahora, a dos días del partido contra el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu, apunta a que podría estar.

Mbappé ya se mostró este lunes en el gimnasio de la Ciudad Deportiva, donde aprovechó el día de descanso para ponerse a tono y dar pasos para su vuelta. El francés no ha estado contra el Espanyol y el Barcelona y durante su ausencia se generó polémica por la trascendencia que suscita el delantero madridista.

Las ausencias

El entrenamiento de este martes ha contado con las bajas de Dean Huijsen, que sigue con su proceso vírico, mientras que Jude Bellingham y Antonio Rüdiger trabajaron en el interior. Hay que recordar que Arbeloa tampoco puede contar con Ferland Mendy, Militao, Arda Güler, Rodrigo Goes y Fede Valverde, que continúan con sus diferentes procesos de recuperación.

El Real Madrid jugará contra el Oviedo este jueves en el Santiago Bernabéu (21.30 hora). En la siguiente jornada deberá visitar el Ramón Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla FC y el curso futbolístico lo terminará en casa nuevamente contra el Athletic Club de Bilbao.