Florentino Pérez y Mourinho avanzan entre bambalinas para llegar a un acuerdo: el Real Madrid cerca de tener nuevo entrenador

Pese al discurso público del técnico del Benfica, Sky Sports asegura que tanto el portugués como el conjunto blanco trabajan de puertas hacia dentro para alcanzar un acuerdo que se anunciaría una vez acabe la liga portuguesa, cuya última jornada se disputa este fin de semana

José Mourinho sigue defendiendo su versión pública en cada rueda de prensa como entrenador del Benfica de que no ha mantenido contacto alguno con el Real Madrid para ser su nuevo técnico en la temporada 2026/2027. El preparador de Setúbal no pudo pasar del empata frente al Sporting de Braga en el Estádio da Luz y tiene muy complicado acabar segundo y por tanto dejar a las 'Águilas' en puesto de Champions League.

Sin embargo, Mourinho sigue diciendo que sigue enfocado en acabar la temporada con el Benfica, aplazando cualquier reunión o contacto sobre su futuro hasta acabar la liga este próximo sábado. Sin embargo, es palpable y evidente con las comunicaciones entre Madrid y Lisboa ya existen y se está produciendo desde hace varios.

Así lo desvelaba el periodista Fabrizio Romano y también el prestigioso medio Sky Sports, quien asegura que entre bambalinas se van dando los pasos concretos para que José Mourinho vuelva a sentarse en el banquillo blanco 13 años después. El medio británico sostiene que la intención del técnico portugués es la de salir de Lisboa para afrontar una segunda etapa en el Real Madrid.

Real Madrid y Mourinho, contacto permanente en privado

Una de las grandes bazas para que la operación acabe llegando a buen puerto es la estrecha relación que Florentino Pérez y José Mourinho mantuvieron en su momento y que con el paso de los años han mantenido. Es la única vía que el actual presidente del Real Madrid ve como factible para recuperar el orden en el vestuario blanco después de dos temporadas sin títulos y esta último donde los problemas extradeportivos han hecho más ruido que los deportivos.

Poco a poco se van dando todos los pasos pero hay que respetar también los tiempos, como el propio Mourinho ha recalcado en rueda de prensa. Ya lo dijo antes de enfrentarse al Sporting de Braga. "No tuve contacto con el presidente ni con ningún otro responsable del club. En la fase final de las temporadas, no hablo con nadie. No tuve ningún contacto con el Real Madrid y hasta el último partido de liga contra el Estoril no tendré ninguno", aclaró Mourinho.

Pero el portugués dejó una puerta abierta públicamente, aunque como decimos, los contactos ya han producido. "Luego hay una ventana de una semana, en la que seré libre para hablar con quien crea que debo hablar, pero hasta entonces, todo lo que ha salido de reuniones y llamadas... es especulación", zanjó. Esta misma versión ofreció tras el empate ante el cuarto clasificado, a sabiendas de que el Benfica quiere que siga siendo su entrenador.

Hay que respetar los tiempos, pero la decisión ya está tomada: Mourinho quiere ser el nuevo entrenador del Real Madrid y vivir una segunda etapa en el banquillo blanco. Solo es cuestión de tiempo, a partir del próximo lunes la operación debería acelerarse.

Hay más candidatos, pero Mourinho es la primera opción

Sea como fuere, en el mundo del fútbol siempre hay que tener un plan B. Mourinho es a día de hoy la principal y la única opción real para el banquillo del Real Madrid, pero sobre la mesa de Florentino Pérez hay más nombres, entre ellos los de Pellegrino Matarazzo y Raúl González Blanco.

Dentro de la cúpula blanca ven al ex del Castilla como una opción de garantías mientras que la vía del estadounidense es vista como algo más moderna. Sin embargo, ninguno de los dos tiene a día de hoy opciones reales de sentarse en el banquillo del Real Madrid, que salgo imprevisto giro de los acontecimientos será para José Mourinho.