Las cuentas por la permanencia del Betis Deportivo a falta de dos jornadas

Debe ganar al Tarazona el próximo sábado para ponerse a un punto y mejorar en Cartagena el resultado de los aragoneses contra el Sabadell en su feudo; si la próxima entrega hay dos o más tantos de ventaja para los verdiblancos, podría valerles el empate postrero si pierde su rival directo

El importante triunfo del Betis Deportivo en su vista al Real Murcia, segundo consecutivo y quinto en ocho jornadas del filial verdiblanco, mantiene vivas las opciones de salvación del segundo equipo heliopolitano, que se mantiene a cuatro puntos de un SD Tarazona que también ganó en esta jornada 36ª, pero que visitará el próximo sábado 16 de mayo a las 21:00 horas la Ciudad Deportiva Luis del Sol en un duelo a muerte (deportivamente, se entiende) por la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF.

Debe hacer un pleno y esperar a que no lo firme el Juventud Torremolinos

Para que el milagro sea una realidad en Los Bermejales, el Betis Deportivo necesita firmar un pleno de nueve puntos en las dos últimas jornadas ante un rival directo como el SD Tarazona y un FC Cartagena que aún aspira al 'play off' de ascenso a la Liga Hypermotion. La ventaja, entre comillas, de los verdiblancos que, al medirse con los aragoneses el próximo sábado, se quedaría a un punto a falta de tres imponiéndose.

Si lo hace por dos o más goles, se llevarían el duelo directo, que puede ser clave. En la entrega final, deberá ganar y esperar a que los zaragozanos no lo hagan en casa ante un CE Sabadell que lucha por el título. Les valdría empatar y que el Tarazona perdiese si pone a su favor el 'goal-average' particular.

Dani Fragoso sigue alimentando lo que sería un milegro

El técnico catalán terminó 2025 como técnico del Betis Deportivo, promocionando desde el juvenil A para relevar a Javi Medina. Cogió a un filial que era colista del Grupo 2 de Primera RFEF, con 11 puntos y un bagaje de siete derrotas en nueve partidos. Tras diecinueve jornadas al frente (9V 3E 7D), tiene a los suyos a cuatro unidades de la permanencia y ha sumado 30 puntos de 57 posibles (más de la mitad, por tanto). Contando desde que llegó, son números de 'play off' de ascenso.

Pablo García: una aportación estratosférica al filial

Con el tanto de este domingo en el Enrique Roca, cuando transformó un penalti sobre José Antonio Morante en el tercer minuto de alargue del primer tiempo para el momentáneo 0-2 (al final, redujo a 1-2 la diferencia el Real Madrid y así terminó el partido), Pablo García alcanza la imponente cifra de seis tantos (dos de ellos desde el punto fatídico) y una asistencia en siete partidos con el Betis Deportivo.

Así las cosas, el del Parque Alcosa sólo se quedó sin colaborar en la victoria por 1-2 ante el Juventud Torremolinos, pero marcó un doblete en el derbi chico y una diana a CE Europa, Hércules CF y Antequera CF. Brindó una diana contra el Atlético Madrileño también a Borja Alonso. Sin sus 'chicharros', el Betis Deportivo habría dejado de sumar seis puntos. Casi 'na'.