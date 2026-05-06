Los números del Milagro Fragoso en el Betis: quien no arriesga no gana

A falta de nueve puntos por disputar en el Grupo 2 de la Primera Federación, el Betis Deportivo está a cinco de una salvación muy complicada pero en la que el vestuario cree a ciegas gracias a la reacción con el técnico barcelonés: el filial estaría luchando por ascender a LaLiga Hypermotion en una clasificación con las 18 jornadas que lleva Fragoso en el filial

El Betis Deportivo vio alimentado su sueño de lograr la permanencia en Primera Federación con su victoria de la semana pasada ante el Antequera CF, por 1-0 y gracias a un solitario tanto de Pablo García. Perder habría sido una sentencia de descenso y ganar es una enorme vitamina anímica a pesar de que clasificatoriamente sigue a la misma distancia (cinco puntos) con una jornada menos por disputar (quedan nueve puntos en juego).

El rédito que el filial verdiblanco obtuvo de su trascendental triunfo no fue mayor por culpa de un gol encajado por su eterno rival en el sexto minuto del tiempo añadido del encuentro que el descendido Sevilla Atlético perdió por 2-1 ante el Nástic de Tarragona, equipo que marca la salvación con 43 puntos; uno más que la SD Tarozona (42) y cinco por encima de un Betis Deportivo (38) que visita este domingo a un Real Murcia (46) que aún se puede meter en un lío en caso de perder ante los pupilos de Dani Fragoso. Pase lo que pase, el papel del recién promocionado técnico catalán es digno de todo elogio y sus números son propios de un milagro que este joven vestuario confía en materializar.

El Betis Deportivo tiene números de ascenso a LaLiga Hypermotion desde la llegada de Dani Fragoso

Dani Fragoso, a sus 44 años, no para de reivindicarse en la cantera del Real Betis. En la Navidad de 2025 se despedió de un Juvenil A al que llevó a la gloria. En su primera temporada completa tras subir desde el Cadete A en la recta final de la 23/24, ganó la liga de División de Honor 24/25 y la primera Copa de Campeones de la historia del club; además de alcanzar octavos de final en la UEFA Youth League y las semifinales de la Copa del Rey, competición que sus expupilos ganaron en este 2026 después de que el de Mataró les dejase ya clasificados como colíderes del Grupo 4 tras la disputa de 15 jornadas que completó con 11 victorias, tres empates y sólo una derrota.

La noticia del despido de Javi Medina a finales de diciembre, tras sumar 21 puntos en los 17 primeros encuentros ligueros (2 G, 5 E y 10 P), dio pie a un ascenso más que merecido que Fragoso está justificando con creces. El 4 de enero dirigió su primer partido con el Betis Deportivo, un 2-2 ante el CE Europa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y desde entonces ha sumado 27 puntos en 18 jornadas, cifra que alcanza gracias a ocho triunfos, tres igualadas y siete derrotas.

Sólo hay cinco equipos que le superan en este parcial de casi una vuelta: el Atlético Madrileño estaría el quinto con 28 puntos, sólo uno más que el Betis Deportivo, empatado a 27 con UD Ibiza, CE Europa y FC Cartagena. El cuarto mejor es el Algeciras con 30 puntos (sólo tres más que el filial bético), tercero sería el CE Sabadell con 33, segundo estaría el Villarreal B con 37 y la plaza de ascenso directo sería para el CD Eldense con 39 unidades.

El Betis Deportivo de Fragoso: el cuarto mejor ataque y la peor defensa del Grupo 2 de Primera RFEF

Otro dato que habla muy a las claras del cambio de mentalidad y del notable aumento de la eficacia en el desempeño del Betis Deportivo desde la llegada de Dani Fragoso es el dato que le convierte en el cuarto equipo más goleador de estas 18 jornadas, con un total de 30 dianas, guarismo que triplica el logrado por Javi Medina: se fue con sólo 11 tantos a favor en 17 partidos.

Eso sí, para lograrlo Dani Fragoso ha tenido que acumular mucha gente de perfil ofensivo a riesgo de exponerse mucho atrás, como prueban también sus 32 tantos encajados en estas 18 jornadas (frente a 24 de su antecesor en 17) que le convierten en la peor defensa de la liga en esta clasificación parcial y ofrecen un 'goal average' de -2.

Había que elegir lado del que tirar en esta 'manta corta' y el barcelonés ha considerado que quien no arriesga no gana. Ya sólo quedan finales y el objetivo en cada cita es poder llegar con vida al siguiente partido: este domingo, en Murcia; luego, en casa ante otro rival directo como la SD Tarazona; y final de curso en Cartagena. Y así, hasta completar el 'Milagro Fragoso'. No otro camino que creer.