LaLiga se tiñó en la última jornada tanto de verdiblanco como de blanquirrojo

Los béticos Álvaro Valles, Héctor Bellerín y el 'Cucho' Hernández, más los sevillistas Kike Salas y Gabriel Suazo, ingresaron en el once ideal de la semana para la web especializada 'Whoscored', que se rige por criterios estadísticos

Los triunfos de los dos clubes hispalenses la última jornada se ha traducido en la presencia masiva de sus representantes en el once ideal. De hecho, hasta tres béticos y dos sevillistas aparecen en la recopilación 'ad hoc' de la web especializada 'WhoScored', que se basa exclusivamente en criterios estadísticos para elaborar, a través de diferentes parámetros que el algoritmo combina hasta traducirlos en una puntuación de 0 a 10, un ranking de las actuaciones más destacadas entre viernes y lunes.

La mejor nota de todo es para el 'Cucho' Hernández, autor de un doblete frente al Real Oviedo, que le vale para compartir vanguardia con el villarrealense Georges Mikautadze (8,43) con un 8,78. Con un 8,15 figura bajo palos el rinconero Álvaro Valles, mientras que Héctor Bellerín es el mejor lateral derecho, con un 7,37. En una defensa rematada por el colchonero y ex nervionense Clément Lenglet (7,70) descollan los sevillistas Kike Salas (8,05) y Gabriel Suazo (8,07).

La máxima puntuación corresponde al extremo derecho de los castellonenses Nicolas Pépé, con un 9,05, con un centro del campo que rematan el rayista Pathé Ciss (8,20), el mallorquinista Samú Costa (8,07) y el madridista Vinícius Júnior (8,70). La citada web hace también onces ideales con el acumulado de un mes (en el de abril se colaron los béticos Diego Llorente y Ez Abde) y de toda la temporada, donde el extremo marroquí de los heliopolitanos y el central aruncitano de su eterno rival Kike Salas aparecen en una posición privilegiada para demostrar que no hay que dar por sentado nada en estos asuntos.

Portería a cero para los dos clubes hispalenses muchos meses después

La última jornada en la que los dos clubes sevillanos dejaron su puerta a cero a la vez fue la 16ª, allá por mediados de diciembre de 2025. La penúltima entrega del año pasado albergó un empate a cero del Real Betis en Vallecas ante el Rayo y un 4-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán del Sevilla FC al Real Oviedo. La de este lunes ante la Real Sociedad ha sido la quinte vez para Odysseas Vlachodimos, que también lo consiguió contra los carbayones, en la calle Payaso Fofó, ante el CA Osasuna y en Getafe. Y es la octava de Álvaro Valles, con otros seis hitos: RCD Mallorca, Getafe CF, Sevilla FC, Villarreal CF, Atlético de Madrid y RCD Espanyol.