García Plaza agita la decisión del Sevilla sobre el fichaje definitivo de Neal Maupay

El cambio brusco en la postura del técnico y la respuesta del delantero reabre una vía a priori descartada que depende de varios factores a nivel deportivo y económico

Neal Maupay fue la única incorporación de Antonio Cordón el pasado mes de enero como solución de urgencia para la delantera ante las drásticas limitaciones económicas a la hora de lanzarse al mercado.

El alto ejecutivo extremeño acordó con el Olympique de Marsella una cesión hasta final de temporada que incluye una opción de compra de unos cinco millones de euros, que obligará a la finalización del curso a tomar una decisión acerca de su fichaje definitivo.

Es obvio que, ante los problemas económicos nervionenses y a la espera de saber si salva la categoría, la incertidumbre se centra más en si tratará de negociar las cifras pactadas para hacerse con sus servicios a título definitivo, pues difícilmente asumiría el montante acordado con la entidad gala por su precariedad financiera.

El ostracismo inicial con García Plaza definió la postural del Sevilla

Lo cierto es que hasta hace muy poco, en Nervión no existían dudas sobre su postura por el rendimiento exhibido hasta ese momento por el francés y la situación de ostracismo en la que lo había sumido Luis García Plaza después de un comienzo fulgurante con Almeyda.

El argentino desde el principio le hizo un hueco para que después su aportación fuera de más a menos una vez que marcó en golazo en su debut contra el Mallorca. Así, con el 'Pelado' disputó 454 minutos repartidos en seis partidos, pero el aterrizaje del madrileño supuso un vuelco en su situación.

Y es que tras trabajar con los futbolistas durante semana y media. Plaza sorprendió al dejar fuera a Maupay de la lista contra el Oviedo como reflejo de que no le había convencido y prefería las otras opciones con las que contaba arriba.

Postura que mantuvo contra Atlético y Levante, porque, aunque sí fue convocado, no disputó ni un minuto en favor de Akor Adams e Isaac Romero, por lo que todo apuntaba a que apenas jugaría hasta final de curso y su periplo en Nervión terminaría con toda seguridad a la conclusión de la temporada.

Giro brusco de García Plaza y debate abierto

Sin embargo, en otro giro de guion inesperado, Maupay pasó de la nada al todo contra Osasuna al apostar García Plaza por su titularidad tras no haber utilizado hasta el momento. Y lo cierto es que acertó, porque aunque el Sevilla cayó de forma dolorosa, el punta marcó su segundo gol como sevillista.

Este argumento resultó suficiente para mantenerlo en el once contra la Real Sociedad, como él mismo explicó antes del encuentro. "Aposté por Neal y marcó gol el otro día, no tiene nada más. Akor, conmigo, ha jugado todos los partidos; marcó un gol el día del Atlético de penalti y aprovechamos a Neal, que el otro día estuvo muy bien", señaló.

Dos goles y una asistencia desde su llegada al Sevilla

Confianza a la que respondió Maupay con una acción magnífica en el gol de Alexis, al que asistió tras retener el balón en el corazón del área, por lo que en dos partidos ha sumado un tanto, para acumular dos, y servido una asistencia.

Esta aportación y el hecho de que seguirá contando para Plaza ante el Espanyol, como mínimo, agita el debate en el seno de Nervión sobre si intentar su incorporación ante la predisposición del galo de quedarse si se dan las circunstancias. Todo dependerá primero de su peso en lo que resta de curso y después de la posición que adopte el Marsella. pues sino está abierto a negociar...