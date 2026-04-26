Maupay explota tras la remontada de Osasuna: "Es una vergüenza para el Sevilla"

El galo, autor del gol y que ve difícil la salvación, carga contra el equipo por permitir la remontada en la última jugada y exige "dar más esta camiseta"

Neal Maupay, autor del gol del Sevilla que no sirvió para nada, explotó tras el choque y cargó duramente contra la actuación del equipo, sin poner ni paños calientes ni excusas.

Tanto es así que calificó de "vergüenza" lo ocurrido en la recta final del choque, cuando Osasuna remontó su tanto en el último suspiro. "No tengo palabras. Es una vergüenza para nosotros. Hemos competido 90 minutos y no podemos conceder un gol en el último momento", señaló el francés, que le pide mucho más al equipo y a él mismo.

Maupay no quiere "pertenecer a la historia de un Sevilla que baja"

"Era un partido muy importante. Tenemos que hacer más; tanto yo como mis compañeros tenemos que mirarnos y hacerlo mejor. Somos jugadores del Sevilla y, cuando juegas por esta camiseta, tienes que dar más", apuntó Maupay, que fue más allá con una afirmación tremendamente significativa: "Yo no quiero pertenecer a la historia de un Sevilla que baja. Me duele por el club y la afición".

También se refirió al desmesurado alargue impuesto por el árbitro, si bien en ningún momento cree que debe servir como justificación. "Podemos hablar del árbitro y de muchas cosas, pero ese es el problema. Si estamos pensando que alguien nos va a ayudar, no puede ser", apuntó el punta, que insistió que jamás debe permitirse un gol en la última jugada con lo mucho que había en juego: "Cinco minutos o nueve, no me importa, no pueden hacer gol en el último segundo. Me duele por todo el mundo".

Promete competir hasta el final, pero ve difícil la salvación

Esta forma de perder ha provocado que la salvación se complique sobremanera y que haga mella en la confianza ya de por sí menoscabada del vestuario. En este sentido, Maupay no pudo esconder que el objetivo se ha puesto muy cuesta arriba.

"Vamos a competir, pero perdimos el jueves, hoy... Es difícil para todo el mundo. Me duele de verdad, porque tenemos a mucha gente en el estadio que espera victorias, tres puntos y más de nosotros", lamentó Maupay, que considera que están fallando gravemente a la afición.

"No les estamos dando nada ahora. Es difícil, pero vamos a competir hasta el final por esta historia, este club y esta camiseta. No podemos hacer otra cosa", expresó tras el choque el delantero galo, que tuvo minutos por primera vez con Luis García Plaza y los aprovechó al marcar su segundo tanto como sevillista. Este acierto le podría abrir de nuevo la puerta de la titularidad de Maupay contra la Real Sociedad".